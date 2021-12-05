Đăng quang Miss Grand 2021, Thuỳ Tiên: 'Tôi chưa dám tin giấc mơ trở thành hoa hậu đã thành hiện thực'

Sao Việt 05/12/2021 14:20

Khoảnh khắc đẹp nhất vào ngày 4/12 chính là màn đăng quang lịch sử của Nguyễn Thúc Thùy Tiên tại cuộc thi Miss Grand International 2021.

Vào tối 4/12, Nguyễn Thúc Thùy Tiên khiến người hâm mộ vô cùng tự hào khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 - Miss Grand International 2021. Với sự thông minh, phong thái tự tin cùng khả năng ngoại ngữ xuất sắc, Thùy Tiên đã vượt qua 59 đối thủ từ các quốc gia và vùng lãnh thổ, đã có màn thể hiện xuất sắc qua từng vòng thi.

Thành tích này không chỉ là niềm hạnh phúc, giấc mơ của mỹ nhân sinh năm 1998 mà còn là sự sung sướng, vỡ òa của khán giả nước nhà đã dành hơn 3 tiếng đồng hồ để dõi mắt theo từng bước chân của cô.

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Nguyễn Thúc Thùy Tiên là đại diện đầu tiên của Việt Nam giành ngôi vị hoa hậu tại Miss Grand International 2021 - Ảnh: MGI
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Các người đẹp trong top 5 của cuộc thi Miss Grand International 2021 - Ảnh: MGI

Trong cuộc phỏng vấn với Global Beauties, tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế hạnh phúc và bày tỏ: "Tôi chưa dám tin giấc mơ trở thành hoa hậu đã thành hiện thực. Các bạn có thể nhìn thấy biểu cảm của tôi khi tôi nằm trong top 2 trên sân khấu".

Nguyễn Thúc Thùy Tiên đồng thời nhấn mạnh thông điệp trong phần hùng biện. Cô bộc bạch: "Như tôi chia sẻ trong phần thi phỏng vấn, bạn sẽ thành công nếu theo đuổi ước mơ và cố gắng phấn đấu. Tôi làm được và các bạn cũng thế".

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Thùy Tiên sẽ có 1 năm đương nhiệm tại đất nước Chùa Vàng - Ảnh: MGI

Sau khi xuất sắc giành được vương miện Miss Grand đầu tiên cho Việt Nam, Thùy Tiên sẽ có 1 năm đương nhiệm tại Thái Lan để thực hiện vai trò và trách nhiệm của một Tân Hoa hậu. Bên cạnh đó, Tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 sẽ là gương mặt đại diện cho hàng loạt nhãn hàng nổi tiếng tại xứ sở Chùa Vàng. Thùy Tiên và chiếc vương miện danh giá cũng sẽ có mặt tại Indonesia vào năm sau để trở thành gương mặt thương hiệu, bảo chứng cho cuộc thi tại đây, cũng như trao lại sứ mệnh và trọng trách cho Miss Grand International 2022.

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Thiết kế mà Thùy Tiên chọn diện trong đêm chung kết Miss Grand International 2021 có ý nghĩa vô cùng đặc biệt.

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Từ khóa:   Nguyễn Thúc Thùy Tiên Miss Grand International 2021 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021

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