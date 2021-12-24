Hậu ồn ào trưởng FC 'gây hấn' nhiều 'chị đại', Khánh Vân 'sánh bước' cùng 'mẹ chồng' Thanh Hằng, thần thái thế nào mà khiến netizen quên luôn scandal?

Mới đây, Siêu mẫu Thanh Hằng cùng Hoa hậu Khánh Vân đã trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn khi làm vedette trong BST “Sillage” của NTK Ivan Trần.
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Với tạo hình độc đáo Siêu mẫu Thanh Hằng cùng Hoa Hậu Khánh Vân thu hút mọi sự chú ý trong bộ sưu tập mới của nhà thiết kế Ivan Trần.
Bộ sưu tập sử dụng đa dạng các chất liệu khác nhau, từ thiết tha, nhẹ nhàng, bay bổng với vải voan, vải organza, lụa, lông vũ, cho đến những chất liệu tạo form đứng như chất liệu lưới, twist… với đường nét thiết kế cut-out táo bạo, cá tính, khoe trọn đường cong cơ thể.
Siêu mẫu Thanh Hằng xuất hiện cùng với đôi cánh thiên thần trắng tinh khôi được gắn lông vũ, để lại ấn tượng mạnh với phong cách trình diễn đẳng cấp, tôn lên giá trị sản phẩm của nhà mốt.
Hoa hậu Khánh Vân gợi cảm với thiết kế cắt xẻ đẹp mắt, tinh tế cùng vóc dáng thon gọn đặc biệt là đôi chân dài trứ danh, khiến người xem không khỏi thích thú cũng như khó lòng rời mắt khỏi sàn diễn.
Nhiều netizen không khỏi thích thú trước tạo hình chuẩn nữ hoàng của Khánh Vân. Được biết, sau loạt ồn ào liên quan đến trường FC, nàng hậu vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với H'Hen Niê, Kim Duyên,...
Ivan Trần đã “khởi động” bầu không khí của làng thời trang trong suốt những tháng ngày dài chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Ảnh: FBNV