Hậu ồn ào trưởng FC 'gây hấn' nhiều 'chị đại', Khánh Vân 'sánh bước' cùng 'mẹ chồng' Thanh Hằng, thần thái thế nào mà khiến netizen quên luôn scandal?

Siêu mẫu Thanh Hằng cùng Hoa Hậu Khánh Vân là vedette trong

Với tạo hình độc đáo Siêu mẫu Thanh Hằng cùng Hoa Hậu Khánh Vân thu hút mọi sự chú ý trong bộ sưu tập mới của nhà thiết kế Ivan Trần.

Nhà thiết kế Ivan Trần xuất hiện cùng Thanh Hằng và Khánh Vân

Bộ sưu tập sử dụng đa dạng các chất liệu khác nhau, từ thiết tha, nhẹ nhàng, bay bổng với vải voan, vải organza, lụa, lông vũ, cho đến những chất liệu tạo form đứng như chất liệu lưới, twist… với đường nét thiết kế cut-out táo bạo, cá tính, khoe trọn đường cong cơ thể.

Siêu mẫu Thanh Hằng xuất hiện cùng với đôi cánh thiên thần trắng tinh khôi được gắn lông vũ, để lại ấn tượng mạnh với phong cách trình diễn đẳng cấp, tôn lên giá trị sản phẩm của nhà mốt.

Siêu mẫu Thanh Hằng cùng đường cong quyến rũ

Hoa hậu Khánh Vân gợi cảm với thiết kế cắt xẻ đẹp mắt, tinh tế cùng vóc dáng thon gọn đặc biệt là đôi chân dài trứ danh, khiến người xem không khỏi thích thú cũng như khó lòng rời mắt khỏi sàn diễn.

Hoa hậu Khánh Vân khoe dáng sexy thu hút mọi ánh nhìn

Nhiều netizen không khỏi thích thú trước tạo hình chuẩn nữ hoàng của Khánh Vân. Được biết, sau loạt ồn ào liên quan đến trường FC, nàng hậu vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với H'Hen Niê, Kim Duyên,...

Nhà thiết kế Ivan Trần (suit đen) lịch lãm cùng các người đẹp ở phần chào kết.

Ivan Trần đã “khởi động” bầu không khí của làng thời trang trong suốt những tháng ngày dài chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Ảnh: FBNV