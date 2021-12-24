Hậu ồn ào trưởng FC 'gây hấn' nhiều 'chị đại', Khánh Vân 'sánh bước' cùng 'mẹ chồng' Thanh Hằng, thần thái thế nào mà khiến netizen quên luôn scandal?

Sao Việt 24/12/2021 15:02

Mới đây, Siêu mẫu Thanh Hằng cùng Hoa hậu Khánh Vân đã trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn khi làm vedette trong BST “Sillage” của NTK Ivan Trần.

Với tạo hình độc đáo Siêu mẫu Thanh Hằng cùng Hoa Hậu Khánh Vân thu hút mọi sự chú ý trong bộ sưu tập mới của nhà thiết kế Ivan Trần. 

Hậu ồn ào trưởng FC 'gây hấn' nhiều 'chị đại', Khánh Vân 'sánh bước' cùng 'mẹ chồng' Thanh Hằng, thần thái thế nào mà khiến netizen quên luôn scandal? - Ảnh 1

 Siêu mẫu Thanh Hằng cùng Hoa Hậu Khánh Vân là vedette trong

Bộ sưu tập sử dụng đa dạng các chất liệu khác nhau, từ thiết tha, nhẹ nhàng, bay bổng với vải voan, vải organza,  lụa, lông vũ, cho đến những chất liệu tạo form đứng như chất liệu lưới, twist… với đường nét thiết kế cut-out táo bạo, cá tính, khoe trọn đường cong cơ thể.

Hậu ồn ào trưởng FC 'gây hấn' nhiều 'chị đại', Khánh Vân 'sánh bước' cùng 'mẹ chồng' Thanh Hằng, thần thái thế nào mà khiến netizen quên luôn scandal? - Ảnh 2

Nhà thiết kế Ivan Trần xuất hiện cùng Thanh Hằng và Khánh Vân

Siêu mẫu Thanh Hằng xuất hiện cùng với đôi cánh thiên thần trắng tinh khôi được gắn lông vũ, để lại ấn tượng mạnh với phong cách trình diễn đẳng cấp, tôn lên giá trị sản phẩm của nhà mốt.

sieu mau thanh hang

 Siêu mẫu Thanh Hằng cùng đường cong quyến rũ 

Hoa hậu Khánh Vân gợi cảm với thiết kế cắt xẻ đẹp mắt, tinh tế cùng vóc dáng thon gọn đặc biệt là đôi chân dài trứ danh, khiến người xem không khỏi thích thú cũng như khó lòng rời mắt khỏi sàn diễn.

Hậu ồn ào trưởng FC 'gây hấn' nhiều 'chị đại', Khánh Vân 'sánh bước' cùng 'mẹ chồng' Thanh Hằng, thần thái thế nào mà khiến netizen quên luôn scandal? - Ảnh 4

 Hoa hậu Khánh Vân khoe dáng sexy thu hút mọi ánh nhìn

Nhiều netizen không khỏi thích thú trước tạo hình chuẩn nữ hoàng của Khánh Vân. Được biết, sau loạt ồn ào liên quan đến trường FC, nàng hậu vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với H'Hen Niê, Kim Duyên,... 

Hậu ồn ào trưởng FC 'gây hấn' nhiều 'chị đại', Khánh Vân 'sánh bước' cùng 'mẹ chồng' Thanh Hằng, thần thái thế nào mà khiến netizen quên luôn scandal? - Ảnh 5
 Nhà thiết kế Ivan Trần (suit đen) lịch lãm cùng các người đẹp ở phần chào kết.

Ivan Trần đã “khởi động” bầu không khí của làng thời trang trong suốt những tháng ngày dài chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Ảnh: FBNV

'Full không che' bộ ảnh 'đốn tim' khán giả của gia đình Lý Hải - Minh Hà, dòng trạng thái chúc mừng sinh nhật 'cô Tư' 'cộp mác' ông bố quốc dân

'Full không che' bộ ảnh 'đốn tim' khán giả của gia đình Lý Hải - Minh Hà, dòng trạng thái chúc mừng sinh nhật 'cô Tư' 'cộp mác' ông bố quốc dân

Mới đây vợ chồng nam đạo diễn Lý Hải đăng tải những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau làm bánh mừng sinh nhật cô con gái út Sunny trong không gian ấm áp.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoa hậu Khánh Vân Siêu mẫu Thanh Hằng BST Ivan Trần

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 18 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 48 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 2 giờ 18 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 2 giờ 48 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 3 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"