Hương Giang nhắc lại scandal với antifan chấn động năm nào, khẳng định 'Công an thật', cư dân mạng phản ứng ra sao?

Sao Việt 20/12/2021 16:54

Bên cạnh một bộ phận anti fan không tin Hương Giang thì đa số vẫn ủng hộ và động viên an ủi nữ ca sĩ sớm trở mình, hoạt động showbiz.

Tại thời điểm bùng nổ scandal đến tận nhà antifan làm việc cùng với công an, Hương Giang chính là cái tên đáng chú ý và là tâm điểm của Showbiz Việt. Nữ ca sĩ bị xóc xiểm đời tư, hàng loạt các group kín xuất hiện khiến cho hoa hậu chuyển giới phải tạm lánh một thời gian dài.

Hương Giang nhắc lại scandal với antifan chấn động năm nào, khẳng định 'Công an thật', cư dân mạng phản ứng ra sao? - Ảnh 1
 Hương Giang mang theo công an tới nhà anti-fan - Ảnh cắt từ clip

Hương Giang bị cộng đồng mạng chỉ trích và phản ứng gay gắt cho rằng hành động của nữ ca sĩ là dàn dựng, làm lố. 

Chưa dừng lại ở đó, Hương Giang lại bị đào bới bởi quá khứ cũng từng bị ném đá bởi hành động vô lễ với Trung Dân khi dùng từ "Đút đầu vào cầu tiêu" khi nói về nghệ sĩ Trung Dân. Mặc dù, đã lên tiếng xin lỗi trên truyền thông nhưng Hương Giang vẫn bị chỉ trích dữ dội. 

Mặc dù Hương Giang ở ẩn suốt thời gian qua, song vụ việc này vẫn liên tục được nhắc lại trên mạng xã hội. 

Hương Giang nhắc lại scandal với antifan chấn động năm nào, khẳng định 'Công an thật', cư dân mạng phản ứng ra sao? - Ảnh 2
Hương Giang trò chuyện với Tri Thức Trẻ sau những ồn ào vừa qua. 

Trò chuyện với PV Trí Thức Trẻ, Hương Giang cho rằng việc làm năm xưa của mình nông nổi, hiếu thắng, đã rút được kinh nghiệm, song Hương Giang vẫn quả quyết người công an đi theo mình là "thật", không có chuyện "mướn diễn" như tin đồn.

Nữ ca sĩ tâm sự: "Nếu Giang làm vậy thì liệu giờ này Giang có ngồi ở đây không? Giang chỉ muốn nói rằng: Mọi người hãy tin tưởng vào pháp luật của Việt Nam. Đã hơn 1 năm nay rồi, nếu như thực sự Giang có làm gì sai thì làm sao Giang có thể sống thoải mái trong suốt thời gian qua như vậy.

Ngày hôm nay, thông qua cuộc nói chuyện này, Giang cũng xin gửi một lời xin lỗi rất chân thành tới tất cả những khán giả đã tổn thương vì chương trình đó, và cả vì tính hiếu thắng của Giang. Giang cũng xin lỗi rất nhiều tới anh công an trong đoạn clip.

Khi đó, Giang viết một đơn cầu cứu khẩn cấp vì cảm thấy mình đang bị đe dọa. Anh công an đã rất nhiệt tình tìm đến. Nhà của chị đó có con nhỏ, vậy nên không thể xuống BQL làm việc mà gửi một lời mời cho Giang và anh công an lên nhà. Bọn mình không hề xộc lên vào ban đêm.

Hương Giang nhắc lại scandal với antifan chấn động năm nào, khẳng định 'Công an thật', cư dân mạng phản ứng ra sao? - Ảnh 3
Nữ ca sĩ chịu nhiều áp lực sau khi scandal bùng nổ - Ảnh: Internet

Chưa bao giờ Giang kể thật kỹ câu chuyện này, bởi đó là điều Giang không muốn nhắc lại, một sự thất vọng khủng khiếp trong lòng mình. Đó chỉ là một xích mích dân sự rất nhỏ trong địa bàn và người công an đó cũng chỉ cố gắng làm tốt việc của mình là hòa giải cho các cư dân.

Giang hy vọng rằng, mọi người sẽ không tiếp tục nói sai về câu chuyện này nữa. Là một công dân Việt Nam, sống thượng tôn pháp luật và với một sự việc đình đám như thế, Giang làm sao có thể nghĩ đến việc thuê một ai đó đóng giả cơ quan chức năng để đi răn đe.

Ngày hôm nay, một lần duy nhất, Giang chia sẻ với bạn và với tất cả các quý vị khán giả, đi kèm đó là cho Giang một lần nữa, gửi lời xin lỗi chân thành nhất vì hành động đó của Giang".

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ cũng chia sẻ lại link bài phỏng vấn đồng thời viết tâm thư dài gửi đến fan hâm mộ. 

Hương Giang nhắc lại scandal với antifan chấn động năm nào, khẳng định 'Công an thật', cư dân mạng phản ứng ra sao? - Ảnh 4
Bạn gái Matt Liu đăng tâm thư cảm ơn và xin lỗi chân thành đến khán giả - Ảnh chụp màn hình

Sau phát ngôn làm rõ sự việc của Hương Giang, cư dân mạng có phản ứng đa chiều. Ngoài một bộ phận Anti nàng hậu vẫn buông lời "cay đắng" thì đa số đều ủng hộ, động viên và thấu hiểu Hương Giang sau những ồn ào.

Hương Giang nhắc lại scandal với antifan chấn động năm nào, khẳng định 'Công an thật', cư dân mạng phản ứng ra sao? - Ảnh 5
Hương Giang nhắc lại scandal với antifan chấn động năm nào, khẳng định 'Công an thật', cư dân mạng phản ứng ra sao? - Ảnh 6
Bình luận của CĐM về scandal của Hương Giang - Ảnh chụp màn hình

Hiện, sau loạt động thái làm rõ ồn ào năm nào, cư dân mạng, đặc biệt là người hâm mộ Hương Giang đang rất hy vọng nữ ca sĩ sớm trở lại hoạt động giải trí và có một cái kết viên mãn với bạn trai doanh nhân.

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