Hương Giang tuyển thêm 'gà' mới toanh, là 'Thiên thần chuyển giới' Yoshi Rinrada, lại còn hoạt động tại Việt Nam?

Hôm qua, 20/10, Hương Giang chính thức "comeback" trên mạng xã hội sau 7 tháng dài ở ẩn không có bất kỳ bài đăng nào. Cùng với đó là tin vui được chính quản lý nữ ca sĩ thông báo trên trang cá nhân.

Theo đó, người này cho biết công ty giải trí do Hương Giang sáng lập đã chiêu mộ được nữ diễn viên kiêm Hoa hậu chuyển giới hot nhất nhì Thái Lan - Yoshi Rinrada về dưới trướng của công ty. Thông tin này khiến cộng đồng fan sắc đẹp không khỏi vui mừng, bởi Thái Lan mới là "miền đất hứa" cho các người đẹp chuyển giới hoạt động chứ không phải Việt Nam. Thông tin này gây nhiều bất ngờ vì Hương Giang lại có thể chiêu mộ được một Hoa hậu chuyển giới có sắc đẹp vào tầm nhất nhì xứ Chùa Vàng về hoạt động dưới sự quản lý công ty của mình. Nhiều người cho rằng trong thời gian tới, Yoshi Rinrada sẽ có nhiều hoạt động tại Việt Nam.