Hương Giang tuyển thêm 'gà' mới toanh, là 'Thiên thần chuyển giới' Yoshi Rinrada, lại còn hoạt động tại Việt Nam?

Yoshi Rinrada đầu quân cho công ty của Hương Giang và thời gian tới có thể sẽ hoạt động tại Việt Nam đang là thông tin khiến cõi mạng dậy sóng.
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Hôm qua, 20/10, Hương Giang chính thức "comeback" trên mạng xã hội sau 7 tháng dài ở ẩn không có bất kỳ bài đăng nào. Cùng với đó là tin vui được chính quản lý nữ ca sĩ thông báo trên trang cá nhân.
Theo đó, người này cho biết công ty giải trí do Hương Giang sáng lập đã chiêu mộ được nữ diễn viên kiêm Hoa hậu chuyển giới hot nhất nhì Thái Lan - Yoshi Rinrada về dưới trướng của công ty. Thông tin này khiến cộng đồng fan sắc đẹp không khỏi vui mừng, bởi Thái Lan mới là "miền đất hứa" cho các người đẹp chuyển giới hoạt động chứ không phải Việt Nam. Thông tin này gây nhiều bất ngờ vì Hương Giang lại có thể chiêu mộ được một Hoa hậu chuyển giới có sắc đẹp vào tầm nhất nhì xứ Chùa Vàng về hoạt động dưới sự quản lý công ty của mình. Nhiều người cho rằng trong thời gian tới, Yoshi Rinrada sẽ có nhiều hoạt động tại Việt Nam.
Năm 2017, Yoshi Rinrada đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Thái Lan (Miss Tiffany Thailand). Trước đó, người đẹp được mệnh danh là "thần tiên tỷ tỷ phiên bản Thái" nhờ sở hữu gương mặt quyến rũ, visual đỉnh chóp. Yoshi Rinrada và Hương Giang bén duyên trong cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 (Miss International Queen). Khoảng thời gian ấy, cả hai đều đạt ngôi vị cao nhất, đại diện Việt Nam đoạt giải Hoa hậu, còn người đẹp Thái Lan giữ vị trí Á hậu.
Vào năm 2019, Yoshi Rinrada từng sang Việt Nam theo lời mời của Hương Giang để làm giám khảo đêm chung kết cuộc thi Chinh Phục Hoàn Mỹ (The Tiffany Việt Nam) mùa đầu tiên.
Ảnh: Internet