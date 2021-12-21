'Full không che' bộ ảnh 'đốn tim' khán giả của gia đình Lý Hải - Minh Hà, dòng trạng thái chúc mừng sinh nhật 'cô Tư' 'cộp mác' ông bố quốc dân

Mới đây vợ chồng nam đạo diễn Lý Hải đăng tải những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau làm bánh mừng sinh nhật cô con gái út Sunny trong không gian ấm áp.
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Cuộc hôn nhân của Lý Hải – Minh Hà luôn nhận được sự chú ý từ khán giả. Trải qua chặng đường gần 11 năm bên nhau, cặp đôi xây dựng một gia đình hạnh phúc cùng 4 nhóc tỳ xinh xắn, đáng yêu.
Ngày giáng sinh cận kề và cũng là sinh nhật của cô con gái út Sunny gia đình Lý Hải và Minh Hà đã cùng nhau làm bánh và ghi lại những bức ảnh cùng các con, có lẽ đó là những điều đơn giản nhưng thật sự ý nghĩa.
Trên trang cá nhân, "ông bố quốc dân" cũng không quên gửi lời chúc ngọt ngào đến tiểu công chúa. Nam diễn viên Lật Mặt viết: "Chúc mừng sinh nhật cô tư Sunny nhé. Chúc con sẽ học thật giỏi và luôn vui vẻ nhé. Cả nhà yêu con".
Gia đình của vợ chồng nam đạo diễn là hình tượng mẫu của những cặp vợ chồng Vbiz Việt. Lý Hải – Minh Hà kết hôn vào năm 2010, sau đó lần lượt sinh 4 nhóc tỳ: Rio (Nguyễn Hạo Nhiên), Cherry (Nguyễn Hà Hải My), Sunny (Nguyễn Tuệ Minh) và Mio (Nguyễn Phi Phong). Cặp đôi Lý Hải – Minh Hà luôn mang đến những cái nhìn tích cực tuy đều là người nổi tiếng nhưng cả hai vợ chồng đều sống rất gần gũi giản dị.