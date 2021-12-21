'Full không che' bộ ảnh 'đốn tim' khán giả của gia đình Lý Hải - Minh Hà, dòng trạng thái chúc mừng sinh nhật 'cô Tư' 'cộp mác' ông bố quốc dân

Cuộc hôn nhân của Lý Hải – Minh Hà luôn nhận được sự chú ý từ khán giả. Trải qua chặng đường gần 11 năm bên nhau, cặp đôi xây dựng một gia đình hạnh phúc cùng 4 nhóc tỳ xinh xắn, đáng yêu.

Ngày giáng sinh cận kề và cũng là sinh nhật của cô con gái út Sunny gia đình Lý Hải và Minh Hà đã cùng nhau làm bánh và ghi lại những bức ảnh cùng các con, có lẽ đó là những điều đơn giản nhưng thật sự ý nghĩa.