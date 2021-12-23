Dù là 'cây đa cây đề' trong làng hài, NSƯT Bảo Quốc không dám chỉ dạy 'đàn em' chỉ vì lý do này

Mới đây, NSƯT Bảo Quốc đã có những chia sẻ thẳng thắn về chuyện nghề của mình.

NSƯT Bảo Quốc là nghệ sĩ được rất nhiều người mến mộ. Ông là con trai của chủ gánh hát nổi danh Thanh Minh, và là em trai cùng cha khác mẹ với huyền thoại cải lương Thanh Nga. Mặc dù xuất thân từ ngành cải lương nhưng ông lại được nhiều người biết đến nhiều nhất như một danh hài. Ông có lối diễn rất duyên và lấy tiếng cười của khán giả từ những tình tiết éo le chứ không lạm dụng sự uốn éo của hình thể hay những ngôn từ dễ dãi. Mới đây, Trong chương trình "Nghệ thuật kim cổ" vừa lên sóng với sự góp mặt của nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc. Tại đây, ông có những chia sẻ thẳng thắn về chuyện nghề của mình.

Nghệ sĩ Bảo Quốc luôn là 'cây đa cây đề' trong làng hài Việt - Ảnh: Internet Nhiều người hâm mộ nghĩ rằng nghệ sĩ Bảo Quốc rất "mát tay" trong việc chọn kịch bản, nhưng thực chất là nam nghệ sĩ tiết lộ rằng ông rất ít khi nhận được kịch bản bởi vì việc xây dựng được kịch bản cho các vai diễn hài là điều không phải dễ đối với soạn giả và đạo diễn. Các nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu thường phải tự xây dựng kịch bản cho chính vai diễn của mình. Vì vậy, diễn viên không chỉ có kĩ năng diễn xuất mà còn phải trau dồi khả năng xây dựng kịch bản. Nếu có kịch bản, nam nghệ sĩ chỉ nhận được những kịch bản rất chung chung. Từ đó, ông mới bắt đầu tự phát triển thêm tất cả mọi thứ từ tự tạo ra lời thoại, lối diễn xuất, cử chỉ ngôn từ,... Vì vậy, vai diễn có đi vào lòng người hay không phụ thuộc phần lớn vào thực lực của chính diễn viên đó.

Cuộc sống viên mãn của NSƯT Bảo Quốc khi về già - Ảnh: Internet NS Bảo Quốc cũng nói thêm rằng những gì ông chia sẻ là dựa trên kinh nghiệm của bản thân chứ không phải là lời dạy dỗ chỉ bảo ai hay bất kì nghệ sĩ nào cả. Nam danh hài gạo cội chia sẻ kinh nghiệm của mình khi bắt đầu bất kì một vai diễn mới nào là phải thử để xem phản ứng của người xem. Sau đó, ông xem khán giả có cảm xúc nhiều ở đoạn nào thì lần sau sẽ tập trung hơn vào đoạn đó, đồng thời thay đổi một số hành động và câu thoại để phù hợp hơn với bối cảnh và nhân vật. NSƯT Bảo Quốc nhấn mạnh dù là nghề gì thì đều phải trải qua gian khổ tập luyện thì mới thành tài được. Dù là 1 nam danh hài gạo cội có tiếng, nhưng NSƯT Bảo Quốc luôn cho rằng những chia sẻ của mình chỉ là đúc rút từ kinh nghiệm chứ không dám dạy dỗ ai cả: "Tất nhiên, đây chỉ là kinh nghiệm của riêng tôi thôi. Tôi chỉ dám nói kinh nghiệm của mình, không dám dạy dỗ ai, chỉ dạy nghệ sĩ nào hết."

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