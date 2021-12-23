Hoài Linh lên tiếng trước thông tin trốn sang Mỹ để né tránh lùm xùm từ thiện

Trước nghi vấn nam nghệ sĩ trốn sang Mỹ để né tránh lùm xùm từ thiện, phía Hoài Linh đã lên tiếng làm rõ.

Sau nhiều tháng tiến hành điều tra, ngày 22/12, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã có thông báo chính thức về việc nghệ sĩ Hoài Linh (tên thật Võ Nguyễn Hoài Linh, 52 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) bị một số cá nhân tố giác hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Phía cơ quan điều tra cho biết: "Căn cứ vào kết quả điều tra, cơ quan điều tra xác định nội dung các tố giác không có dấu hiệu phạm tội". Thông tin này ngay lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Trước đó, vào tháng 5/2021, nghệ sĩ Hoài Linh bị tố chưa chuyển hơn 13 tỷ đồng tiền từ thiện đã quyên góp từ các nhà hảo tâm vào tháng 10/2020 tới đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Sau đó, Hoài Linh đã quay clip xin lỗi và giải thích lý do dẫn tới sự chậm trễ. Đồng thời nhờ các ê-kíp đến các tỉnh, thành ở miền Trung bị thiên tai để giải ngân số tiền trên.

Khi được hỏi về thông tin Hoài Linh sang Mỹ để né tránh ồn ào từ thiện được netizen lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội, phía nam nghệ sĩ đã lên tiếng làm rõ. Quản lý nghệ sĩ Hoài Linh đã bác bỏ thông tin sang Mỹ để đoàn tụ với con trai ruột, né tránh lùm xùm từ thiện. Ngoài ra, quản lý Hoài Linh chia sẻ thêm: "Hiện nghệ sĩ Hoài Linh vẫn ở Việt Nam và không có chuyện né tránh ồn ào từ thiện". Sau khi có kết luận chính thức của cơ quan điều tra, trên cộng đồng mạng xuất hiện những luồng ý kiến trái chiều. Có ý kiến chúc mừng Hoài Linh đã được minh oan và không còn vướng phải những rắc rối liên quan kiện tụng nữa. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, dù không bị khởi tố nhưng Hoài Linh cũng vẫn bị mất quá nhiều. Đặc biệt là danh dự, tên tuổi và niềm tin của mọi người dành cho mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoai-linh-len-tieng-truoc-thong-tin-tron-sang-my-de-ne-tranh-lum-xum-tu-thien-442742.html