Diễn viên Võ Đăng Khoa, "cháu nuôi Hoài Linh" gây choáng với bộ ảnh mới, mặc cho đang là thời gian diễn ra tang lễ của bố ruột nam danh hài.
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Sáng nay, Võ Đăng Khoa - người được biết đến với danh xưng "cháu nuôi" NS Hoài Linh đã đăng tải một bộ ảnh gây "bão" mạng xã hội bởi hình ảnh khoe thân giữa lúc tang lễ của bố ruột nam danh hài đang diễn ra.
Võ Đăng Khoa từng ra mắt 2 web drama được nhiều người biết đến như "Tay Buôn Buông Tay, Ghe Bẹo Ghẹo Ai?". Bên cạnh đó, nam diễn viên còn tạo được ấn tượng khi xuất hiện trong các show thực tế: "Giọng Ải Giọng Ai, Nhanh Như Chớp"...
Sáng nay, Võ Đăng Khoa đã khiến cộng đồng mạng "phỏng mắt" bằng bộ ảnh khoe body cùng chiếc quần jeans hờ hững không được cài nút.
Động thái này của nam diễn viên khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu khi thời điểm hiện tại, cả showbiz đang chia buồn cùng nam danh hài Hoài Linh trước sự ra đi đột ngột của đấng sinh thành.