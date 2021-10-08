Giữa lúc đám tang bố nghệ sĩ Hoài Linh, 'cháu nuôi' danh hài có động thái 'LẠ' khiến dư luận đặt 'dấu chấm hỏi' lớn

Sao Việt 08/10/2021 17:08

Diễn viên Võ Đăng Khoa, "cháu nuôi Hoài Linh" gây choáng với bộ ảnh mới, mặc cho đang là thời gian diễn ra tang lễ của bố ruột nam danh hài.

Sáng nay, Võ Đăng Khoa - người được biết đến với danh xưng "cháu nuôi" NS Hoài Linh đã đăng tải một bộ ảnh gây "bão" mạng xã hội bởi hình ảnh khoe thân giữa lúc tang lễ của bố ruột nam danh hài đang diễn ra.

Võ Đăng Khoa từng ra mắt 2 web drama được nhiều người biết đến như "Tay Buôn Buông Tay, Ghe Bẹo Ghẹo Ai?". Bên cạnh đó, nam diễn viên còn tạo được ấn tượng khi xuất hiện trong các show thực tế: "Giọng Ải Giọng Ai, Nhanh Như Chớp"...

Giữa lúc đám tang bố nghệ sĩ Hoài Linh, 'cháu nuôi' danh hài có động thái 'LẠ' khiến dư luận đặt 'dấu chấm hỏi' lớn - Ảnh 1
Võ Đăng Khoa là cháu nuôi Hoài Linh. Ảnh: Internet

Sáng nay, Võ Đăng Khoa đã khiến cộng đồng mạng "phỏng mắt" bằng bộ ảnh khoe body cùng chiếc quần jeans hờ hững không được cài nút. 

Giữa lúc đám tang bố nghệ sĩ Hoài Linh, 'cháu nuôi' danh hài có động thái 'LẠ' khiến dư luận đặt 'dấu chấm hỏi' lớn - Ảnh 2

Giữa lúc đám tang bố nghệ sĩ Hoài Linh, 'cháu nuôi' danh hài có động thái 'LẠ' khiến dư luận đặt 'dấu chấm hỏi' lớn - Ảnh 3

Giữa lúc đám tang bố nghệ sĩ Hoài Linh, 'cháu nuôi' danh hài có động thái 'LẠ' khiến dư luận đặt 'dấu chấm hỏi' lớn - Ảnh 4
Body 'mlem mlem' của nam tài tử điển trai. Ảnh: FBNV

 Giữa lúc đám tang bố nghệ sĩ Hoài Linh, 'cháu nuôi' danh hài có động thái 'LẠ' khiến dư luận đặt 'dấu chấm hỏi' lớn - Ảnh 5

Giữa lúc đám tang bố nghệ sĩ Hoài Linh, 'cháu nuôi' danh hài có động thái 'LẠ' khiến dư luận đặt 'dấu chấm hỏi' lớn - Ảnh 6

Giữa lúc đám tang bố nghệ sĩ Hoài Linh, 'cháu nuôi' danh hài có động thái 'LẠ' khiến dư luận đặt 'dấu chấm hỏi' lớn - Ảnh 7
Trong 1 bức hình, Võ Đăng Khoa còn hờ hững mấp mé vùng nhạy cảm. Ảnh: FBNV

Động thái này của nam diễn viên khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu khi thời điểm hiện tại, cả showbiz đang chia buồn cùng nam danh hài Hoài Linh trước sự ra đi đột ngột của đấng sinh thành.

Đàm Vĩnh Hưng đội khăn tang đi đầu, lo hậu sự cho bố Hoài Linh như bố ruột, mắt mờ đi vì khóc

Đàm Vĩnh Hưng đội khăn tang đi đầu, lo hậu sự cho bố Hoài Linh như bố ruột, mắt mờ đi vì khóc

Mạng xã hội vừa truyền tay nhau hình ảnh Đàm Vĩnh Hưng đội khăn tang dẫn đầu đoàn người đưa bố ruột nghệ sĩ Hoài Linh về nơi an nghỉ cuối cùng.

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Từ khóa:   Võ Đăng Khoa cháu nuôi Hoài Linh Hoài Linh

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