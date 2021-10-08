Sáng nay, Võ Đăng Khoa - người được biết đến với danh xưng "cháu nuôi" NS Hoài Linh đã đăng tải một bộ ảnh gây "bão" mạng xã hội bởi hình ảnh khoe thân giữa lúc tang lễ của bố ruột nam danh hài đang diễn ra.

Võ Đăng Khoa từng ra mắt 2 web drama được nhiều người biết đến như "Tay Buôn Buông Tay, Ghe Bẹo Ghẹo Ai?". Bên cạnh đó, nam diễn viên còn tạo được ấn tượng khi xuất hiện trong các show thực tế: "Giọng Ải Giọng Ai, Nhanh Như Chớp"...