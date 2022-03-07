Hậu khỏi Covid-19, Anh Tú tiết lộ tình trạng sức khỏe đáng lo ngại

Sau khi điều trị khỏi Covid-19, Anh Tú tiếp tục khiến người hâm mộ lo lắng khi hé lộ tình trạng sức khỏe đáng lo ngại.

Thời gian qua, nhiều nghệ sĩ lần lượt thông báo bản thân bị nhiễm Covid-19 khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Mới đây nhất, trên trang cá nhân, ca sĩ - diễn viên Anh Tú vừa thông báo cho người hâm mộ biết, bản thân đã dần bình phục sau thời gian "2 vạch" với Covid-19. Tuy nhiên, chưa kịp vui mừng vì thông tin khỏi bệnh của thần tượng thì cư dân mạng cũng không khỏi lo lắng cho nam ca sĩ bởi di chứng hậu Covid-19 của anh. Cụ thể, giọng ca đã chia sẻ dòng trạng thái kèm biểu tượng buồn rầu: “Hậu cô vi tụt hơi không nói lên lời”.

Anh Tú thông báo đã khỏi Covid-19 nhưng sức khỏe vẫn đáng lo ngại - Ảnh: Chụp màn hình Không chỉ thế, hình ảnh mới cập nhật còn cho thấy, ngoại hình của nam ca sĩ có phần gầy gò, tiều tụy, thiếu sức sống hơn trước sau thời gian cách ly để điều trị Covid-19. Sau khi bài viết đăng tải đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Dân tình liên tục để lại những lời chúc cũng như lời động viên hy vọng nam ca sĩ sẽ nhanh chóng hồi phục hoàn toàn sức khỏe để sớm trở lại sân khấu, màn ảnh tràn đầy năng lượng như trước kia.

Người hâm mộ không khỏi lo lắng cho tình hình sức khỏe hiện tại của Anh Tú - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, ngày 28/02, Anh Tú bất ngờ thông báo thông báo dương tính với Covid-19. Tuy nhiên, nam diễn viên cho biết, ngoài hơi sốt nhẹ thì sức khỏe của anh vẫn khá ổn định và không có bất kì điều gì bất thường. Nam diễn viên cho biết: “1. Tú bị Covid rồi. 2. Sức khỏe ổn, hơi sốt nhẹ. Mọi người đừng lo 3. Cả nhà cùng giữ gìn sức khoẻ nhé. Sẽ sớm gặp lại mọi người”.

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