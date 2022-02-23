Nghệ sĩ cải lương Thanh Tú qua đời sau 13 năm chống chọi với bệnh tai biến

Hậu trường 23/02/2022 13:56

Nghệ sĩ cải lương Thanh Tú đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 10h15 ngày 23/2 tại nhà riêng thuộc quận Bình Tân (TPHCM), hưởng thọ 83 tuổi.

Trưa ngày 23/2, nghệ sĩ Trang Bích Liễu thông báo chồng bà - nghệ sĩ cải lương Thanh Tú - đã qua đời lúc 10h10 ngày 23/2 tại nhà riêng, hưởng thọ 83 tuổi. Sau 13 năm chóng chọi với bệnh tật, sự ra đi của nghệ sĩ Thanh Tú để lại nhiều thương tiếc cho các nghệ sĩ đồng nghiệp. 

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Nghệ sĩ Thanh Tú trong phim Biệt động Sài Gòn. (Ảnh: Thanh Niên)

Được biết, trước khi qua đời, nghệ sĩ Thanh Tú đã hơn 13 năm phải nằm liệt một chỗ vì mắc bệnh tai biến, mọi sự chăm sóc đều nhờ một tay vợ là nghệ sĩ Trang Bích Liễu. Bạn bè đồng nghiệp rất thương ông nên thường đến thăm và hỗ trợ, nhất là NSND Kim Cương luôn tặng quà cho ông vào dịp tết trong chương trình Tri âm nghệ sĩ.

Nghệ sĩ cải lương Thanh Tú qua đời sau 13 năm chống chọi với bệnh tai biến - Ảnh 2

Nghệ sĩ Thanh Tú tên thật là Mai Thanh Tú, sinh năm 1941 tại Bạc Liêu. Nam nghệ sĩ đi vào nghề hát từ năm 22 tuổi và gia nhập đoàn cải lương Thanh Minh - Thanh Nga. Với vẻ ngoài điển trai cùng giọng ca truyền cảm, đã một thời NS Thanh Tú là kép chính cho đoàn, góp mặt trong nhiều vở diễn ăn khách như: Nửa đời hương phấn, Đôi mắt người xưa, Ngã rẽ tâm tình, Con gái chị Hằng…

Trong đó, vai diễn Nhuận Điền trong vở "Bên cầu dệt lụa" của nghệ sĩ Thanh Tú đã để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả. Ngoài ra NS Thanh Tú cũng là một trong số ít nam nghệ sĩ đóng cặp rất thành công cùng với Nữ hoàng sân khấu Thanh Nga và trở thành cặp bạn diễn ăn ý trên sân khấu trong nhiều năm.

Nghệ sĩ cải lương Thanh Tú qua đời sau 13 năm chống chọi với bệnh tai biến - Ảnh 3
Nghệ sĩ Thanh Tú (vai Nhuận Điền, phải) trong vở Bên cầu dệt lụa. (Ảnh: Thanh Niên)

Tang lễ của nghệ sĩ Thanh Tú được gia đình tiến hành vào lúc 17h ngày 23/2 tại nhà riêng ở quận Bình Tân. Lễ di quan sẽ được tiến hành vào sáng ngày 26/2 và linh cữu nghệ sĩ sẽ được an táng tại Nghĩa trang Hoa viên Bình Dương.

 

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