Nghệ sĩ cải lương Bình Tinh vực dậy vượt qua nỗi đau mất 4 người thân trong mùa Covid-19

Sau khoảng thời gian suy sụp vì người thân liên tục ra đi chỉ trong vòng 2 tháng, nghệ sĩ cải lương Bình Tinh hiện đã có thể vực dậy, vượt qua nỗi đau để tiếp tục công việc.

Thời gian vừa qua, vào thời điểm giãn cách xã hội vì dịch bệnh Covid-19, nghệ sĩ Bình Tinh khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả lo lắng, xót xa khi phải nhận tin dữ liên tục của người nhà. Theo đó, vào 7/2021, nghệ sĩ Kim Phượng - người dì mà Bình Tinh xem như mẹ mất vì Covid-19. Chỉ 2 tuần sau, cậu của Bình Tinh cũng bất ngờ ra đi vì bị suy hô hấp. Chưa kịp vực dậy tinh thân, cuối tháng 8/2021 nữ nghệ sĩ tiếp tục nhận tin dữ khi mẹ cô - soạn giả cải lương gạo cội Bạch Mai - trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 73, sau một thời gian chữa Covid-19. Tháng 9 cùng năm, nghệ sĩ Thanh Linh - cậu út của Bình Tinh cũn đột ngột ra đi vì bệnh tim.

Hai tháng mất 4 người thân là cú sốc lớn đối với Bình Tinh. Nỗi đau chồng chất nỗi đau khiến cho nghệ sĩ Bình Tinh suy sụp hoàn toàn. Nỗi đau ấy với cô không thể diễn đạt bằng lời. Thời điểm đó, nữ nghệ sĩ cho biết mình “không còn nước mắt để khóc”. Vì khóc quá nhiều, Bình Tinh thậm chí còn phải nhờ người nhà viết lời cảm tạ đến mọi người trên trang cá nhân vì “không còn nhìn thấy đường” sau khi lo xong hậu sự.

Nhờ được người thân, bạn bè, đồng nghiệp động viên, giúp đỡ, Bình Tinh dần nguôi ngoai nỗi đau, phần nào lấy lại cân bằng. Ở thời điểm hiện tại, vực dậy sau những nỗi đau mất mát, Bình Tinh đã bắt đầu trở lại với các hoạt động nghệ thuật và cống hiến hết mình trên sân khấu. Vừa qua, cô xuất hiện trở lại với vai diễn trong vở kịch Mảnh vỡ, để lại nhiều ấn tượng đặc biệt với khán giả. Sự ra đi của 4 nghệ sĩ đã để lại khoảng trống lớn trong đoàn Huỳnh Long và mảng cải lương tuồng cổ. Chính vì vậy, Bình Tinh cho biết cô sẽ cố gắng vượt qua nỗi đau để tiếp tục gánh vác thương hiệu Huỳnh Long. Nghệ sĩ cải lương Bình Tinh khẳng định, cô vẫn sẽ tiếp tục gánh vác đoàn và dẫn dắt mọi người tiến lên.

Một nam ca sĩ chuyên trị dòng nhạc trữ tình qua đời vì COVID-19, nghệ sĩ Bình Tinh bàng hoàng thông báo mất mát lớn Tối ngày 11/12, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Bình Tinh, Hiếu Nghĩa,... đồng loạt thông báo thông tin nam ca sĩ qua đời vì COVID-19 khiến khán giả không khỏi bàng hoàng.

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