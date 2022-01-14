Chuyện gì đây: Hari Won bất ngờ đăng đàn muốn 'dừng lại' vì chuyện tình cảm quá đỗi nhạt nhoà?

Hậu trường 14/01/2022 14:13

Động thái của Hari Won khiến ai nấy không khỏi hoang mang.

Mới đây, trên trang cá nhân, Hari Won bất ngờ đăng tải dòng trạng thái muốn dừng lại chuyện tình cảm với ai đó gây nhiều chú ý. Cụ thể, nguyên văn bài viết của nữ ca sĩ như sau: "Dừng lại nếu anh cho là thời gian qua chúng ta quá đỗi nhạt nhoà. Ngày tháng xưa vất vả lo lắng mà tại sao anh vẫn muốn xa".

Động thái này của Hari Won khiến ai nấy đều không khỏi bất ngờ khi nội dung của dòng trạng thái nhắc đến sự chia xa. Tuy nhiên, cuối bài đăng lại có cú "quay xe" vô cùng gắt khi thực tế đây chính là một lời hát trong ca khúc Hoang Phí Xuân Thì được Hari Won ra mắt trong thời gian sắp tới.

Chuyện gì đây: Hari Won bất ngờ đăng đàn muốn 'dừng lại' vì chuyện tình cảm quá đỗi nhạt nhoà? - Ảnh 1
Hari Won bất ngờ đăng tải dòng trạng thái nói về việc muốn dừng lại - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, Hari Won cũng gây xôn xao với hình ảnh bí ẩn trên trang cá nhân, loạt động thái nói về tình yêu cùng hashtag #hoangphixuanthi. Và sau quãng thời gian úp mở, Hari Won đã bất ngờ thông báo chuẩn bị tung sản phẩm âm nhạc mới. Đây là sản phẩm tái hợp của Hari Won và Vương Anh Tú sau 6 năm kể từ siêu hit Anh Cứ Đi Đi.

Chuyện gì đây: Hari Won bất ngờ đăng đàn muốn 'dừng lại' vì chuyện tình cảm quá đỗi nhạt nhoà? - Ảnh 2
Câu nói ám chỉ việc dừng lại của Hari Won được trích trong bài hát Hoang Phí Xuân Thì sắp ra mắt - Ảnh: Internet

Ngay dưới bài đăng, cư dân mạng cũng bày tỏ sự thích thú và mong ngóng siêu phẩm mới toanh sắp ra mắt của bà xã Trấn Thành. Suốt hơn 2 năm qua, nữ ca sĩ tập trung xuất hiện “dày đặc’ trên các chương trình truyền hình nhưng không “đá động” đến việc ra mắt sản phẩm âm nhạc mới nên nhiều khán giả cho rằng sản phẩm lần này được đầu tư kỹ lưỡng và hứa hẹn sẽ lại là một siêu hit trong thời gian tới.

Hari Won lần đầu tiết lộ 'góc khuất' trong 2 năm 'sống chung với mẹ chồng', nói thẳng về chuyện xung đột

Hari Won lần đầu tiết lộ 'góc khuất' trong 2 năm 'sống chung với mẹ chồng', nói thẳng về chuyện xung đột

Theo Hari Won, chuyện xung đột khi hai thế hệ sống chung dưới một căn nhà là chuyện bình thường. Ngay cả việc ở với mẹ ruột đã có thể nảy sinh mâu thuẫn thì với người khác cũng hoàn toàn có thể.

Xem thêm
Từ khóa:   hariwon đăng đàn muốn dừng lại Hari Won - Trấn Thành hari won muốn dừng lại với trấn thành

TIN MỚI NHẤT

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 25 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 55 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 55 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 1 giờ 25 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 1 giờ 55 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 2 giờ 22 phút trước
Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Video 2 giờ 55 phút trước
Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đời sống 3 giờ 16 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?