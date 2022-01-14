Chuyện gì đây: Hari Won bất ngờ đăng đàn muốn 'dừng lại' vì chuyện tình cảm quá đỗi nhạt nhoà?

Động thái của Hari Won khiến ai nấy không khỏi hoang mang.

Mới đây, trên trang cá nhân, Hari Won bất ngờ đăng tải dòng trạng thái muốn dừng lại chuyện tình cảm với ai đó gây nhiều chú ý. Cụ thể, nguyên văn bài viết của nữ ca sĩ như sau: "Dừng lại nếu anh cho là thời gian qua chúng ta quá đỗi nhạt nhoà. Ngày tháng xưa vất vả lo lắng mà tại sao anh vẫn muốn xa".

Động thái này của Hari Won khiến ai nấy đều không khỏi bất ngờ khi nội dung của dòng trạng thái nhắc đến sự chia xa. Tuy nhiên, cuối bài đăng lại có cú "quay xe" vô cùng gắt khi thực tế đây chính là một lời hát trong ca khúc Hoang Phí Xuân Thì được Hari Won ra mắt trong thời gian sắp tới.

Hari Won bất ngờ đăng tải dòng trạng thái nói về việc muốn dừng lại - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, Hari Won cũng gây xôn xao với hình ảnh bí ẩn trên trang cá nhân, loạt động thái nói về tình yêu cùng hashtag #hoangphixuanthi. Và sau quãng thời gian úp mở, Hari Won đã bất ngờ thông báo chuẩn bị tung sản phẩm âm nhạc mới. Đây là sản phẩm tái hợp của Hari Won và Vương Anh Tú sau 6 năm kể từ siêu hit Anh Cứ Đi Đi.

Câu nói ám chỉ việc dừng lại của Hari Won được trích trong bài hát Hoang Phí Xuân Thì sắp ra mắt - Ảnh: Internet

Ngay dưới bài đăng, cư dân mạng cũng bày tỏ sự thích thú và mong ngóng siêu phẩm mới toanh sắp ra mắt của bà xã Trấn Thành. Suốt hơn 2 năm qua, nữ ca sĩ tập trung xuất hiện “dày đặc’ trên các chương trình truyền hình nhưng không “đá động” đến việc ra mắt sản phẩm âm nhạc mới nên nhiều khán giả cho rằng sản phẩm lần này được đầu tư kỹ lưỡng và hứa hẹn sẽ lại là một siêu hit trong thời gian tới.

Hari Won lần đầu tiết lộ 'góc khuất' trong 2 năm 'sống chung với mẹ chồng', nói thẳng về chuyện xung đột Theo Hari Won, chuyện xung đột khi hai thế hệ sống chung dưới một căn nhà là chuyện bình thường. Ngay cả việc ở với mẹ ruột đã có thể nảy sinh mâu thuẫn thì với người khác cũng hoàn toàn có thể.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chuyen-gi-day-hari-won-bat-ngo-dang-dan-muon-dung-lai-vi-chuyen-tinh-cam-qua-doi-nhat-nhoa-446019.html