Hari Won lần đầu tiết lộ 'góc khuất' trong 2 năm 'sống chung với mẹ chồng', nói thẳng về chuyện xung đột

Theo Hari Won, chuyện xung đột khi hai thế hệ sống chung dưới một căn nhà là chuyện bình thường. Ngay cả việc ở với mẹ ruột đã có thể nảy sinh mâu thuẫn thì với người khác cũng hoàn toàn có thể.

Nổi tiếp là cặp vợ chồng nhí nhảnh, thường xuyên chọc ghẹo nhau trên khắp các "mặt trận, Hari - Trấn Thành khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân ngày càng viên mãn. Tuy nhiên, ít ai biết, trước khi tận hưởng cuộc sống vợ chồng son, Hari Won từng có 2 năm "sống chung với mẹ chồng".

Vợ chồng nam MC cùng 2 bà mẹ quyền lực - Ảnh: Internet Trong một chương trình truyền hình mới đây, cô cho biết khi sắp kết hôn, Trấn Thành có hỏi mình muốn sống riêng hay sống chung. Nữ ca sĩ vẫn muốn có cuộc sống riêng vì sợ bản thân không thể làm tròn việc bếp núc, lại khá bừa bộn. Tuy nhiên, khi thấy bố mẹ chồng có vẻ buồn khi anh sắp lấy vợ và ra riêng, Hari Won lại suy nghĩ lại. Cuối cùng cô và Trấn Thành sống chung với họ, 2 năm sau mới dọn ra ngoài. Hari Won tham gia chương trình truyền hình, chia sẻ về cuộc sống hôn nhân - Ảnh chụp màn hình Hari Won tiết lộ: "Trong thời gian sống chung với ba mẹ Trấn Thành, chắc người khác sẽ ghen tị với tôi vì ngày nào nghỉ, tôi cũng ngủ đến trưa, ba mẹ nấu cơm xong thì tôi xuống ăn. Tôi ăn xong lúc nào cũng khen, ba cũng rất muốn nấu ăn cho tôi. Tôi cảm thấy mình cực kỳ may mắn vì ở Hàn Quốc mà sống cùng ba mẹ chồng không thể được như vậy”.

Theo giọng ca Hương Đêm Bay Xa, chuyện xung đột khi hai thế hệ sống chung dưới một căn nhà là chuyện bình thường. Ngay cả việc ở với mẹ ruột đã có thể nảy sinh mâu thuẫn thì với người khác cũng hoàn toàn có thể. Nữ ca sĩ vô cùng yêu quý mẹ chồng - Ảnh chụp màn hình Lời tâm sự của bà xã Trấn Thành đã khiến khán giả vô cùng ngưỡng mộ với cuộc sống hôn nhân màu hồng của cặp đôi quyền lực nhất nhì showbiz Việt. Trước đó, tại thời điểm công khai yêu nhau, Trấn Thành và Hari Won là cặp đôi hứng chịu không ít lời chỉ trích của CĐM. Nhiều netizen cho rằng nữ ca sĩ vì ham hư vinh, nổi tiếng nên thẳng thừng chia tay Tiến Đạt và đến với Trấn Thành. Thời điểm mới công khai, đây là cặp đôi nhận nhiều gạch đá nhất nhì showbiz Việt - Ảnh: Internet Từng nhiều lần chia sẻ với truyền thông, hari Won cho biết cô áp lực và chịu nhiều đả kích. Song đến nay, sau hơn 5 năm về chung 1 nhà, Trấn Thành và Hari đang dần chứng minh sự lựa chọn về bên nhau của họ là đúng đắn. Hiện fan hâm mộ vẫn đnag trông ngóng cả hai sẽ sớm chào đón một thiên thần nhỏ để thêm "vui cửa vui nhà".

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