Khoe mái tóc nhuộm màu bạch kim sáng rực, nhưng netizen chỉ chú ý đến vòng 1 căng đầy của Hari Won

Thời gian gần đây, Hari Won thường xuyên diện đồ gợi cảm, bà xã Trấn Thành dường như đang theo đuổi phong cách sexy khi liên tục diện những bộ đầm xẻ sâu, khoe trọn vòng 1 gây “ná thở”. Vừa qua, nữ ca sĩ cũng gây xôn xao cõi mạng vì để lộ loạt dấu hiệu của mẹ bỉm, làm rộ nghi vấn nữ ca sĩ mang bầu. Tuy nhiên, chính chủ cũng nhanh chóng giải thích trong một sự kiện, rằng nguyên nhân khiến bụng lùm lùm là do "bé mỡ".

Tuy nhiên vẫn không thể phủ định nhan sắc của Hari Won ngày càng lên hương. Mới đây, cô nàng thay đổi màu tóc bạch kim “không cháy đời không nể” càng khiến cho làn da của bà xã Trấn Thành nổi bật hơn và trông trẻ trung hơn. Điển hình như trong bức hình được Trấn Thành đăng tải vào tối ngày 10/1, Hari Won tình tứ bên ông xã, mặc chiếc váy màu hồng lấp ló đôi gò bồng đảo với góc chụp hiểm hóc lộ khe ngực.