Khoe mái tóc nhuộm màu bạch kim sáng rực, nhưng netizen chỉ chú ý đến vòng 1 căng đầy của Hari Won

Xuất hiện trông khác lạ với mái tóc bạch kim, thế nhưng cư dân mạng lại chỉ đặc biệt để ý đến đôi gò bồng đào căng tròn, sâu hun hút của của Hari Won.
- Trấn Thành nói về Hari Won sau 5 năm kết hôn: “Một người phụ nữ lười nhác, vụng về, vô dụng”
- Hari Won gây sốc khi chia sẻ từng bị sàm sỡ rất nhiều lần trong quá khứ nhưng không dám cho ai biết
Thời gian gần đây, Hari Won thường xuyên diện đồ gợi cảm, bà xã Trấn Thành dường như đang theo đuổi phong cách sexy khi liên tục diện những bộ đầm xẻ sâu, khoe trọn vòng 1 gây “ná thở”. Vừa qua, nữ ca sĩ cũng gây xôn xao cõi mạng vì để lộ loạt dấu hiệu của mẹ bỉm, làm rộ nghi vấn nữ ca sĩ mang bầu. Tuy nhiên, chính chủ cũng nhanh chóng giải thích trong một sự kiện, rằng nguyên nhân khiến bụng lùm lùm là do "bé mỡ".
Tuy nhiên vẫn không thể phủ định nhan sắc của Hari Won ngày càng lên hương. Mới đây, cô nàng thay đổi màu tóc bạch kim “không cháy đời không nể” càng khiến cho làn da của bà xã Trấn Thành nổi bật hơn và trông trẻ trung hơn. Điển hình như trong bức hình được Trấn Thành đăng tải vào tối ngày 10/1, Hari Won tình tứ bên ông xã, mặc chiếc váy màu hồng lấp ló đôi gò bồng đảo với góc chụp hiểm hóc lộ khe ngực.
Hari Won theo đuổi phong cách sexy khi thường xuyên diện trang phục o ép ngực đầy
Sự thay đổi mới này của Hari Won nhận được “cơn mưa” lời khen từ người hâm mộ. Có lẽ chính vì luôn biết cách làm đẹp bản thân nên bà xã Trấn Thành luôn được chồng thương yêu. "Lấy nhau 5 năm, nhưng yêu nhau được 6 năm rồi nha (kèm nhiều biểu tượng trái tim)", Trấn Thành cảm thán về hôn nhân hạnh phúc.
Trẻ trung trong màu tóc bạch kim, nhưng vòng 1 của bà xã Trấn Thành mới là tâm điểm của sự chú ý
Diện mạo mới trong chiếc đầm hai dây để lộ vòng 1 căng đầy càng khiến Hari Won quyến rũ và gợi cảm hơn bao giờ hết. Với góc chụp hiểm từ trên cao, cô nàng cũng khoe đường đường sâu hun hút của vòng 1 như “đốt mắt” người nhìn. Tại nhiều sự kiện hay cả trong lúc quay clip trên tiktiok, bà xã Trấn Thành thường xuyên diện đồ hở bạo, khoe vòng 1 đẫy đà lấp lửng khiến cư dân mạng không thể nào rời mắt được.
Những lúc dự sự kiện, Hari Won cũng lấp lửng khoe vòng 1 căng đầy