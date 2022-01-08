Trấn Thành nói về Hari Won sau 5 năm kết hôn: “Một người phụ nữ lười nhác, vụng về, vô dụng”

Hậu trường 08/01/2022 20:49

Trong chương trình xuất hiện cùng bà xã Hari Won, Trấn Thành thẳng thắn nhận xét toàn bộ thói hư tật xấu về vợ và qua đó cho biết mình là người đàn ông bất hạnh nhất trên đời.

Mới đây, chương trình riêng của MC Trấn Thành có tên "Lục cơm nguội" đã chính thức lên sóng. Xuất hiện trong tập đầu tiên của chương trình, nam MC giới thiệu: “Kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ có một chương trình nhỏ dành cho những người đàn ông nội trợ tại nhà và chị em phụ nữ yêu thích nấu ăn”.

Trấn Thành nói về Hari Won sau 5 năm kết hôn: “Một người phụ nữ lười nhác, vụng về, vô dụng” - Ảnh 1

Nam diễn viên hài cho biết anh nảy sinh ý tưởng là chương trình sau một mùa dịch dài nghỉ ở nhà. Tự nhận xét bản thân là người chưa từng biết nấu ăn, thế nhưng sau mùa dịch, Trấn Thành đã phát hiện ra năng khiếu này của mình. Khách mời đầu tiên trong chương trình của Trấn Thành không ai khác chính là vợ anh Hari Won. Nhắc đến vợ mình, Trấn Thành ngao ngán:

“Khách mời ngày hôm nay là một người phụ nữ vô cùng rắc rối, không bao giờ biết nấu ăn, làm biếng, lười nhác, vụng về, vô dụng. Đó chính là vợ tôi, Hari Won”. Hari Won nghe vậy liền phản bác: “Anh ơi, anh mời em đến chương trình này để sỉ nhục em đúng không? Trước khi em tham gia chương trình này, quản lý của em nói rằng em chỉ việc ăn thôi, không cần làm gì hết. Nhưng em đến đây thì ekip của anh lại bảo em phải nấu, thế là sao?”

Trấn Thành nói về Hari Won sau 5 năm kết hôn: “Một người phụ nữ lười nhác, vụng về, vô dụng” - Ảnh 2

Trấn Thành nói về Hari Won sau 5 năm kết hôn: “Một người phụ nữ lười nhác, vụng về, vô dụng” - Ảnh 3

Sau 5 năm chung sống, Trấn Thành nhận xét vợ mình là người "bét nhất trong xã hội về khoản nấu nướng", nên một khi Hari Won nấu được thì nam MC tin cũng nấu được.

Trấn Thành nói về Hari Won sau 5 năm kết hôn: “Một người phụ nữ lười nhác, vụng về, vô dụng” - Ảnh 4

Khi đang cùng nhau nấu món chả trứng, Hari Won tiếp tục phàn nàn: "Nếu làm một người vợ ngoan thì tôi chỉ ăn thôi chứ không phải nấu ăn vì nếu tôi nấu thì gia đình sẽ bất hạnh do đồ ăn dở". Trấn Thành liền tỏ ra kiên quyết: "Không, phải tập đi! Tôi mới là người đàn ông bất hạnh đây này, có một người vợ không biết nấu ăn".

Hari Won thốt lên: "Sao anh nói chỉ cần em ăn ngon là anh hạnh phúc?". Trấn Thành nói luôn: "Đấy là lúc yêu nhau thôi, lấy nhau về nó khác”.

Trấn Thành nói về Hari Won sau 5 năm kết hôn: “Một người phụ nữ lười nhác, vụng về, vô dụng” - Ảnh 5

Nổi tiếng là người hài hước thế nên ai cũng hiểu đây chỉ là những câu nói troll vợ của Trấn Thành. Sau 5 năm về chung một nhà, Trấn Thành trở thành một trong những sao nam "chiều vợ" nhất khi thường xuyên vào bếp đứng nấu ăn cho vợ. Về phía mình, Hari Won đến nay có thể thấy vẫn chưa cải thiện được trình độ nấu ăn khiến Trấn Thành nhiều lần phải "bất lực".

Ảnh: Tổng hợp, Internet

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