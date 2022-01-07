Hoài Linh, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng bị 'khui' loạt ảnh cũ chụp cùng nhóm người Tịnh thất Bồng Lai

“Tịnh thất Bồng Lai” hay “Thiền Am bên bờ vũ trụ” chính là nơi sinh sống và tu tập của một nhóm người tự xưng là tu tại gia. Tuy nhiên, những năm gần đây có không ít cáo buộc của các tổ chức, cá nhân về những hành vi sai phạm liên quan tới cơ sở tu hành này.

Đang là cái tên thu hút sự chú ý nhiều nhất hiện nay, sự thật về “ Tịnh thất Bồng Lai ” dần được phơi bày khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng và phẫn nộ.

Đến sáng 7/1, Đại tá Văn Công Minh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An - cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng tại "Tịnh thất Bồng Lai", bao gồm: Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương (trú tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ phạm vi lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân".

Ít ngày trước đó, ông Lê Tùng Vân, cũng bị tạm giam giữ để điều tra 3 tội danh là lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân và tội loạn luân.

Nhóm người tại cơ sở tu tập tại gia này đang bị khởi tố và giam giữ

Gây sốc mạng xã hội hơn nữa, nhiều người sống tại "Tịnh thất Bồng Lai" có quan hệ huyết thống với ông Lê Tùng Vân, trong đó có những đứa trẻ chỉ vài tuổi. Kết quả điều tra ban đầu cũng xác định, ông Lê Tùng Vân có 3 con với ít nhất 2 người con gái ruột của ông.

Vướng vào vòng lao lý với những hành vi mà cư dân mạng cho là “ghê tởm”, cái tên Tịnh thất Bồng Lai chưa bao giờ lại hot như vậy. Ngay sau khi sự thật dần được phơi bày ra, cư dân mạng cũng bất ngờ “khui” lại hình ảnh các nghệ sĩ tên tuổi như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành... đứng chung khung hình với nhóm người tự xưng là sư thầy này.

Nhóm 5 chú tiểu từng thi Thách thức danh hài và đạt giải thưởng lớn khiến danh tiếng của Tịnh thất Bồng Lai được nhiều người biết đến hơn. Là giám khảo của cuộc thi này, Trấn Thành cũng có bức ảnh “để đời” cùng Lê Thanh Hoàn Nguyên và Lê Thanh Nhất Nguyên – hai người nằm trong danh sách bị khởi tố.

Trấn Thành chụp ảnh cùng Hoàn Nguyên - Nhất Nguyên

Hai “sư thầy” Hoàn Nguyên – Nhất Nguyên cũng từng khiến cư dân mạng tranh cãi gay gắt về việc thi hát bolero. Đây cũng chính là cơ hội để hai “sư thầy” có dịp được lưu giữ lại những khoảnh khắc vui vẻ khi chụp hình cùng Đàm Vĩnh Hưng. Nghệ sĩ Hoài Linh cũng chụp ảnh cùng các thành viên của Tịnh thất Bồng Lai.

Đàm Vĩnh Hưng, Hoài Linh chung khung hình với nhóm người tại Tịnh thất Bồng Lai

Trong khi nhiều sao Việt bị khui ảnh cũ, Quế Vân lại cười bể bụng khi nhắc tới Tịnh thất Bồng Lai. Hay Elly Trần cũng còn bị "lú" với sơ đồ huyết thống liên quan tới Tịnh thất Bồng Lai lan truyền trên mạng. "Xong phim. Ai đỡ em với chứ em đứng không vững nữa rồi", người đẹp tỏ ra ngao ngán.

Quế Vân và Elly Trần cũng quan tâm tới vụ việc của Tịnh thất Bồng Lai.