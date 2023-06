Hoài Linh, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng bị 'khui' loạt ảnh cũ chụp cùng nhóm người Tịnh thất Bồng Lai

Tịnh Thất Bồng Lai đang liên quan tới hàng loạt cáo buộc

Đến sáng 7/1, Đại tá Văn Công Minh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An - cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng tại "Tịnh thất Bồng Lai", bao gồm: Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương (trú tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ phạm vi lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân".