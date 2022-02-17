Tin buồn: Nghệ sĩ cải lương Vương Cảnh qua đời ở tuổi 63 sau thời gian điều trị bệnh

Hậu trường 17/02/2022 13:46

Nam nghệ sĩ qua đời vào sáng nay do nhồi máu não và hưởng thọ 63 tuổi.

Theo báo Người Lao động đưa tin, tin từ soạn giả Trần Đại Phú cho hay, nghệ sĩ cải lương Vương Cảnh qua đời tại nhà riêng sau thời gian điều trị bệnh tiểu đường. Được biết, khoảng 8 giờ ngày 17/2, nam nghệ sĩ đã trút hơi thở cuối cùng do bị nhồi máu cơ tim và hưởng thọ 62 tuổi.

Nghệ sĩ Vương Cảnh là một kép chánh nổi tiếng sau năm 1975. Quê ông ở ấp Bình Hoà, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Theo đuổi nghề hát từ rất sớm khi chỉ mới 17 tuổi vfa tham gia diễn trên sân khấu của các đoàn: Tiền Giang 1, Sông Bé 2, Trần Hữu Trang 2, Trung Hiếu, Thanh Nga... Ông từng diễn cặp với các nữ nghệ sĩ: Mỹ Châu, Linh Huệ, Cẩm Tiên. Ánh Tuyết…, và ghi dấu ấn qua các vở: “Ăn khế trả vàng”, “Cây tre trăm đốt”, “Tiếng sáo đêm trăng”…

Tin buồn: Nghệ sĩ cải lương Vương Cảnh qua đời ở tuổi 63 sau thời gian điều trị bệnh - Ảnh 1
Tang lễ được gia đình tổ chức tại nhà riêng ở quận Gò Vấp, TP.HCM - Ảnh: Internet

Xót xa trước sự ra đi của nghệ sĩ Vương Cảnh, soạn giả Trần Đại Phú chia sẻ: "Mấy năm gần đây Vương Cảnh bị bệnh tiểu đường rất nặng. Sự ra đi của ông để lại nhiều thương tiếc cho đồng nghiệp và khán giả. Vốn có giọng ca mùi mẫn, trầm ấm, Vương Cảnh có nhiều vai diễn được công chúng yêu mến".

Hiện, gia đình đang lo hậu sự cho nam nghệ sĩ. Tang lễ được tổ chức tại nhà riêng ở 730 Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, TP. HCM.

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