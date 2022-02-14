Tin buồn: Nghệ sĩ tuồng cổ Thái Sơn qua đời vì đột quỵ, Bình Tinh mất thêm người thân thứ 5

Hậu trường 14/02/2022 09:02

Nghệ sĩ Thái Sơn mất vì đột quỵ tại nhà riêng ở TP.HCM. Sự ra đi của ông để lại niềm thương tiếc cho gia đình, bạn bè và đồng nghiệp.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Người Lao Động, nghệ sĩ Bình Tinh của Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long cho biết người cậu họ của cô là nghệ sĩ Thái Sơn qua đời vì đột quỵ, gia đình phát hiện lúc 16 giờ ngày 13/2, hưởng thọ 63 tuổi.

Nghệ sĩ Bình Tinh chia sẻ: "Cậu Xi là tên thường gọi trong gia đình của nghệ sĩ Thái Sơn. Mẹ của ông là em ruột của bà ngoại tôi. Trong hai suất diễn vở "Mạnh Lệ Quân kỳ nữ" vào mùng 8 và 9 Tết vừa qua tại rạp Hồng Liên, ông tham gia diễn vai phụ trong vở tuồng này. Cậu tôi còn khỏe mạnh nhưng không ngờ lại bị đột quỵ, mất tại nhà riêng ở Nhà Bè. Ông mất cách đây hai ngày mà không ai hay biết, khi con của ông gọi điện thoại không được đã qua nhà thì phát hiện ông đã qua đời".

nghe si thai son
Nghệ sĩ Thái Sơn - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Tuổi Trẻ Online đưa tin, khi nói về nghệ sĩ Thái Sơn, nghệ sĩ Công Minh cho biết ông là người nhiệt tình, tham gia nhiều lĩnh vực như hát bội, Hồ Quảng, cải lương… Ông thường đóng những vai nho nhỏ. Ông Công Minh cho biết mới vừa gặp nghệ sĩ Thái Sơn hôm mùng 9 khi đoàn Huỳnh Long diễn vở Mạnh Lệ Quân kỳ nữ. Ông đóng vai tướng giặc: "Lúc đó tôi thấy em ốm, xanh xao lắm".

Nghệ sĩ Thái Sơn tên thật Nguyễn Công Đây, sinh năm 1959. Ông là nghệ sĩ gắn bó với Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TP.HCM nhiều năm, sau khi nghỉ hưu đã về cộng tác với Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long. Ông cũng là em ruột của nghệ sĩ Hữu Huệ, anh ruột của nghệ sĩ Bạch Lợi. Cả gia đình đều theo nghề hát, cống hiến cho sự nghiệp sân khấu cải lương tuồng cổ nhiều thập niên qua.

Phía gia đình thông tin về tang lễ của nghệ sĩ Thái Sơn sẽ được tổ chức tại Đình Nhơn Hòa, số 27 Cô Giang, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP.HCM.

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