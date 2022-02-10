Thông tin NSƯT Tiến Hợi qua đời sau thời gian lâm bệnh khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Theo Vietnamnet đưa tin, nghệ sĩ trang điểm Vương Đạm Thủy - vợ diễn viên Tiến Hợi thông tin chồng chị qua đời vào lúc 4h ngày 10/2 sau thời gian lâm bệnh, hưởng thọ 63 tuổi. Cố diễn viên được khán giả biết đến là một nghệ sĩ gắn bó với hình tượng Bác Hồ trong suốt 35 năm qua.

Bên cạnh đó, trên trang cá nhân, nhà văn Nguyễn Quang Vinh - người bạn thân thiết của cố nghệ sĩ Nguyễn Tiến Hợi cũng đau xót chia sẻ tin buồn: “4 giờ sáng nay, 10 Tết, trái tim của bạn tôi, NSƯT Nguyễn Tiến Hợi ngừng đập. Vĩnh biệt bạn. Vô cùng thương xót. Một lời hẹn cho Chương trình ngày 7/5 còn đâu Hợi ơi”.

Sự ra đi đột ngột của NSƯT Nguyễn Tiến Hợi khiến người bạn thân thiết vô cùng thương tiếc - Ảnh: chụp màn hình

NSƯT Tiến Hợi ghi dấu dấn qua nhiều bộ phim và vở kịch nổi tiếng như: Hà Nội - mùa đông 46; Hẹn gặp lại Sài Gòn; Hoa ban trắng; Hoa ban đỏ, Xin lĩnh án tử hình; Vùng lạnh; Sám hối; Vòng đời; Vị thánh trong mơ; Những người con Hà Nội,…

Theo thông tin của Pháp luật và bạn đọc, vở kịch đầu tiên nam nghệ sĩ thể hiện hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh là Đêm trắng (1987) khi mới 28 tuổi. Tính đến hiện tại, ông đã hoá thân vào vai Bác Hồ khoảng 40 lần trong các vở kịch và phim điện ảnh hay phim truyền hình và hàng trăm lần vào vai Bác trong những sự kiện chương trình lễ hội, lễ kỷ niệm.

NSƯT Tiến Hợi đóng vai Bác Hồ bên suối Lê - Nin - Ảnh: Vietnamnet

NSƯT Tiến Hợi từng đoạt Huy chương vàng Hội diễn Sân khấu toàn quốc năm 1992 vở Xin lĩnh án tử hình nhờ vai Chủ tịch Hồ Chí Minh; Huy chương bạc vở Vùng lạnh tại Liên hoan sân khấu Toàn quốc năm 2018 vai ông Sinh.

Năm 2013, sách Kỷ lục Guinness của Việt Nam đã xác nhận Tiến Hợi là nghệ sĩ thể hiện thành công vai Bác Hồ nhiều thể loại nhất.

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