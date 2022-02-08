Phùng Ngọc Huy tuần nào cũng làm một việc cho Mai Phương trong suốt 2 năm cố diễn viên qua đời

Hậu trường 08/02/2022 18:38

Hành động của Phùng Ngọc Huy dành cho bạn gái cũ Mai Phương - mẹ của con gái anh (bé Lavie) trong suốt gần 2 năm qua khiến nhiều người xúc động.

Chiều ngày 8/2, ca sĩ hải ngoại Đan Kim - người được biết đến là tình tin đồn của Phùng Ngọc Huy đăng tải bài viết dài gửi lời chúc mừng sinh nhật tới anh gây chú ý.

Chia sẻ trên trang cá nhân, Đan Kim cho biết, với cô, Phùng Ngọc Huy là người bạn tri kỷ rất khó tìm: "Mình là gì của nhau thì chỉ cả 2 mới hiểu nhỉ! Nhưng với em thì anh là một người bạn là một tri kỷ rất khó tìm. Người ta hiểu sao cũng được, miễn mình hiểu mình làm gì là được".

Phùng Ngọc Huy tuần nào cũng làm một việc cho Mai Phương trong suốt 2 năm cố diễn viên qua đời - Ảnh 1
Đan Kim và Phùng Ngọc Huy.

 

Gửi lời chúc sinh nhật Phùng Ngọc Huy, Đan Kim còn tiết lộ hành động tình nghĩa mà nam ca sĩ dành cho cố diễn viên Mai Phương - bạn gái cũ đồng thời cũng là mẹ của con gái anh, bé Lavie.

Theo Đan Kim, cứ chủ nhật hàng tuần, nam ca sĩ đều vào chùa tụng kinh, ăn chay thắp hương cho Mai Phương.

"Có một điều mà em qúy nhất ở anh là Mai Phương mất cũng gần 2 năm rồi nhưng không một tuần chủ nhật nào mà anh không vào chùa tụng kinh ăn chay thắp hương... Thật sự Mai Phương dù ở nơi chín suối sẽ thấy hạnh phúc với điều đó", Đan Kim viết.

Phùng Ngọc Huy tuần nào cũng làm một việc cho Mai Phương trong suốt 2 năm cố diễn viên qua đời - Ảnh 2
Cố diễn viên Mai Phương từng là bạn gái cũ của nam ca sĩ.

 

Nói về mối quan hệ của cô với Phùng Ngọc Huy, Đan Kim cho biết: "Thời gian là câu trả lời cho chúng ta. Và em đã bị bao lời cay đắng nghiệt ngã. Cuộc sống này đâu nhất thiết là phải lấy nhau mới là được hạnh phúc. Chúng ta đã đi chung cùng nhau cũng một khoảng thời gian khá dài, đủ để hiểu được tính cách nhau cần gì và muốn gì.

Và một ngày nào đó anh sẽ có một khoảng trời riêng và em cũng vậy, chắc chắn chúng ta sẽ rất nhớ về nhau. Chúc anh tuổi mới nhiều sự may mắn và nhiều niềm vui hơn, thành công hơn".

Dưới bình luận, nhiều người bày tỏ sự yêu mến, trân trọng trước những gì nam ca sĩ làm cho Mai Phương, người anh từng yêu một thời.

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