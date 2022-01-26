Phùng Ngọc Huy buôn bán thành công tại Mỹ, có cả hệ thống ở 2 tiểu bang, mong sớm đưa Lavie sang sống cùng

Theo lời danh hài Thúy Nga, Phùng Ngọc Huy hiện đang ngày càng thành công trong việc buôn bán, thậm chí còn có cả hệ thống và chuẩn bị vươn ra thế giới.

Mới đây, danh hài Thúy Nga đã đăng tải đoạn clip mới trên kênh Youtube của mình. Xuất hiện trong đoạn clip có ca sĩ Phùng Ngọc Huy (bạn trai cũ cố diễn viên Mai Phương) ca sĩ Đan Kim và ca sĩ Quách Tuấn Du. Nữ danh hài cho biết cả nhóm đang cùng nhau đi "đập hộp" ô tô trị giá 150 ngàn đô. Thúy Nga nói: "Hôm nay, giữa nửa đêm thì tôi bị gọi dậy để đi làm một công chuyện lớn lao là đập hộp một chiếc xe giá trị lên tới 150 ngàn đô... Sau lưng tôi chính là chủ nhân chiếc xe 150 ngàn đô tôi chuẩn bị đi đập hộp, đó là ca sĩ Đan Kim, một trong những nữ ca sĩ giàu nhất tại hải ngoại".

Bên cạnh giới thiệu về chiếc xế hộp mới, Thúy Nga cũng tiết lộ về cuộc sống hiện tại của Phùng Ngọc Huy. Nam diễn viên cho biết anh hiện vẫn đang livestream bán hàng, buôn bán lai rai, có đồng ra đồng vào. Nhờ đàn chị đăng clip cũng như nhận lời phỏng vấn ghi hình các chương trình nên mọi người tại Mỹ biết đến công việc buôn bán của Phùng Ngọc Huy và ủng hộ anh nhiều hơn. Đáp lời, Thúy Nga lập tức bóc mẽ và cho biết Phùng Ngọc Huy hiên đang buôn bán rất phát đạt: "Thôi, Phùng Ngọc Huy buôn bán lâu năm ở Mỹ, thành tinh rồi, cần gì nhờ tới tôi, chắc làm ăn phát đạt lắm. Tôi nói cho mọi người biết, Phùng Ngọc Huy bán hàng online còn có cả hệ thống ở hai tiểu bang, phát triển mạnh mẽ, chuẩn bị vươn ra khắp thế giới rồi"

Phùng Ngọc Huy được nhiều người biết đến với vai diễn trong bộ phim "Cổng mặt trời". Sau thành công của bộ phim, nam diễn viên bất ngờ qua Mỹ định cư. Thời gian đầu, nam diễn viên từng phải chật vật mưu sinh trên đất Mỹ vả và bị mặc cảm khi phải bán hàng online. Tuy nhiên, sau khoảng thời gian, công việc của nam diễn viên ngày càng phát triển tại Mỹ. Anh cũng được công chúng biết đến là bạn trai cũ của cố diễn viên Mai Phương và là bố ruột của bé Lavie. Gần đây, Phùng Ngọc Huy được cho là đang hẹn hò với ca sĩ Đan Kim. Mối quan hệ của cặp đôi vướng không ít ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Không lên tiếng phủ nhận hay xác nhận, cặp đôi vẫn thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc tình cảm bên nhau trên trang cá nhân. Về phía con gái Phùng Ngọc Huy, cách đây không lâu, khi xuất hiện trên chương trình "Gõ cửa thăm nhà", nam diễn viên cho biết anh hiện đang tích góp để sớm đưa bé Lavie sang Mỹ sinh sống cùng mình. Trước đó, khi Mai Phương qua đời, Phùng Ngọc Huy đã ủy quyền chăm sóc con gái cho 2 cô bảo mẫu và hứa sẽ sớm quay về đón con. Tuy nhiên, sau gần 2 năm, nam diễn viên vẫn chưa thể thực hiện được tâm nguyện này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phung-ngoc-huy-buon-ban-thanh-cong-tai-my-co-ca-he-thong-o-2-tieu-bang-mong-som-dua-lavie-sang-song-cung-448018.html