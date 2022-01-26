Phùng Ngọc Huy buôn bán thành công tại Mỹ, có cả hệ thống ở 2 tiểu bang, mong sớm đưa Lavie sang sống cùng

Hậu trường 26/01/2022 17:48

Theo lời danh hài Thúy Nga, Phùng Ngọc Huy hiện đang ngày càng thành công trong việc buôn bán, thậm chí còn có cả hệ thống và chuẩn bị vươn ra thế giới.

Mới đây, danh hài Thúy Nga đã đăng tải đoạn clip mới trên kênh Youtube của mình. Xuất hiện trong đoạn clip có ca sĩ Phùng Ngọc Huy (bạn trai cũ cố diễn viên Mai Phương) ca sĩ Đan Kim và ca sĩ Quách Tuấn Du. Nữ danh hài cho biết cả nhóm đang cùng nhau đi "đập hộp"  ô tô trị giá 150 ngàn đô. 

Thúy Nga nói: "Hôm nay, giữa nửa đêm thì tôi bị gọi dậy để đi làm một công chuyện lớn lao là đập hộp một chiếc xe giá trị lên tới 150 ngàn đô... Sau lưng tôi chính là chủ nhân chiếc xe 150 ngàn đô tôi chuẩn bị đi đập hộp, đó là ca sĩ Đan Kim, một trong những nữ ca sĩ giàu nhất tại hải ngoại".

Phùng Ngọc Huy buôn bán thành công tại Mỹ, có cả hệ thống ở 2 tiểu bang, mong sớm đưa Lavie sang sống cùng - Ảnh 1

Bên cạnh giới thiệu về chiếc xế hộp mới, Thúy Nga cũng tiết lộ về cuộc sống hiện tại của Phùng Ngọc Huy. Nam diễn viên cho biết anh hiện vẫn đang livestream bán hàng, buôn bán lai rai, có đồng ra đồng vào. Nhờ đàn chị đăng clip cũng như nhận lời phỏng vấn ghi hình các chương trình nên mọi người tại Mỹ biết đến công việc buôn bán của Phùng Ngọc Huy và ủng hộ anh nhiều hơn. 

Phùng Ngọc Huy buôn bán thành công tại Mỹ, có cả hệ thống ở 2 tiểu bang, mong sớm đưa Lavie sang sống cùng - Ảnh 2

Đáp lời, Thúy Nga lập tức bóc mẽ và cho biết Phùng Ngọc Huy hiên đang buôn bán rất phát đạt: "Thôi, Phùng Ngọc Huy buôn bán lâu năm ở Mỹ, thành tinh rồi, cần gì nhờ tới tôi, chắc làm ăn phát đạt lắm. Tôi nói cho mọi người biết, Phùng Ngọc Huy bán hàng online còn có cả hệ thống ở hai tiểu bang, phát triển mạnh mẽ, chuẩn bị vươn ra khắp thế giới rồi"

Phùng Ngọc Huy được nhiều người biết đến với vai diễn trong bộ phim "Cổng mặt trời". Sau thành công của bộ phim, nam diễn viên bất ngờ qua Mỹ định cư. Thời gian đầu, nam diễn viên từng phải chật vật mưu sinh trên đất Mỹ vả và bị mặc cảm khi phải bán hàng online. Tuy nhiên, sau khoảng thời gian, công việc của nam diễn viên ngày càng phát triển tại Mỹ.

Phùng Ngọc Huy buôn bán thành công tại Mỹ, có cả hệ thống ở 2 tiểu bang, mong sớm đưa Lavie sang sống cùng - Ảnh 3

Anh cũng được công chúng biết đến là bạn trai cũ của cố diễn viên Mai Phương và là bố ruột của bé Lavie. Gần đây, Phùng Ngọc Huy được cho là đang hẹn hò với ca sĩ Đan Kim. Mối quan hệ của cặp đôi vướng không ít ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Không lên tiếng phủ nhận hay xác nhận, cặp đôi vẫn thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc tình cảm bên nhau trên trang cá nhân. 

Phùng Ngọc Huy buôn bán thành công tại Mỹ, có cả hệ thống ở 2 tiểu bang, mong sớm đưa Lavie sang sống cùng - Ảnh 4

Về phía con gái Phùng Ngọc Huy, cách đây không lâu, khi xuất hiện trên chương trình "Gõ cửa thăm nhà", nam diễn viên cho biết anh hiện đang tích góp để sớm đưa bé Lavie sang Mỹ sinh sống cùng mình. Trước đó, khi Mai Phương qua đời, Phùng Ngọc Huy đã ủy quyền chăm sóc con gái cho 2 cô bảo mẫu và hứa sẽ sớm quay về đón con. Tuy nhiên, sau gần 2 năm, nam diễn viên vẫn chưa thể thực hiện được tâm nguyện này. 

 

Phùng Ngọc Huy lộ diện bên người tình tin đồn, 1 cử chỉ thân mật gây chú ý!

Phùng Ngọc Huy lộ diện bên người tình tin đồn, 1 cử chỉ thân mật gây chú ý!

Mối quan hệ thực sự giữa Phùng Ngọc Huy và bạn gái tin đồn Đan Kim khiến nhiều người tò mò.

Xem thêm
Từ khóa:   Phùng Ngọc Huy cố diễn viên Mai Phương bé Lavie

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 1 giờ 53 phút trước
Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 59 phút trước
Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 2 giờ 56 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?