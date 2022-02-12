Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Phương Loan đã chia sẻ hình ảnh ra thăm mộ chồng. Song, cư dân mạng khá lo lắng khi thấy tình trạng sức khỏe của bà xã Chí Tài.

Gần 1 năm trải qua biến cố lớn, ca sĩ Phương Loan nay đã cân bằng lại cuộc sống nhưng nỗi nhớ thương chồng chưa bao giờ vơi đi. Đều đặn cứ mỗi cuối tuần hoặc dịp đặc biệt, bà xã của cố nghệ sĩ Chí Tài sẽ ra nghĩa trang để viếng và tâm sự với chồng.

Mới đây, ca sĩ Phương Loan đã chia sẻ hình ảnh kèm dòng trạng thái ngắn gọn: "Bây giờ thăm anh chiều thứ 6". Dễ dàng nhận ra trong hầu hết các chia sẻ của ca sĩ Phương Loan đều có dòng chữ: "Thương anh", "Nhớ",... ở cuối câu. Tình cảm sâu đậm của cặp đôi khiến bao người xúc động nghẹn ngào, xót xa.

Ca sĩ Phương Loan vẫn thường xuyên đến thăm mộ chồng sau gần 1 năm chồng qua đời - Ảnh: Chụp màn hình

Đáng chú ý là ca sĩ Phương Loan để lộ tay băng bó chằng chịt trong bức ảnh. Điều này đã khiến nhiều người không khỏi tò mò, lo lắng, hỏi han.

Bàn tay của nữ ca sĩ khiến nhiều người lo lắng - Ảnh: FBNV

Bên cạnh những lời yêu thương, cư dân mạng không ngừng động viên, hỏi han cho sức khỏe của bà xã Chí Tài như: "Thương cô", "Thương cô, chúc cô mau hết đau tay", "Thương mến chị, chúc chị nhiều sức khỏe bình an trong cuộc sống"," Thương chị bé Heo quá! Chúc chị năm mới luôn vui vẻ và an lành nha",...

Lời nhắn nhủ đầy yêu thương từ cư mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Nghệ sĩ Chí Tài bị đột quỵ và qua đời vào chiều 9/12/2020. Trước đó, nghệ sĩ được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi. Danh hài Chí Tài tên thật là Nguyễn Chí Tài, sinh năm 1958, nổi tiếng trong lĩnh vực diễn hài, hoạt động ở cả hải ngoại và trong nước. Đến nay đã gần 1 năm trôi qua kể từ khi Chí Tài qua đời, nhiều người vẫn còn chưa khỏi xót xa, tiếc thương trước sự ra đi của người nghệ sĩ tài hoa này.

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