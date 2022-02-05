Anh Tú phản ứng thế nào khi bất ngờ bị hỏi chuyện 'nóc nhà'?

Anh Tú và Diệu Nhi công khai hẹn hò nhưng rất kín tiếng trong chuyện tình cảm. Cặp đôi từng vướng nghi vấn có con chung nhưng luôn giữ thái độ im lặng, không nhắc tới đối phương trên truyền thông.

Anh Tú và Diệu Nhi là cặp đôi kín tiếng nhất trong showbiz. Dù đã công khai hẹn hò nhưng cặp đôi lại kín như bưng trước nghi vấn đã có con chung. Không những thế, cả hai cũng không nhắc về đối phương trước truyền thông. Dù vậy, fan vẫn soi được những "hint" tình cảm ngọt ngào của Anh Tú - Diệu Nhi trên mạng xã hội.

Anh Tú

Đầu năm 2022, Anh Tú có hai bộ phim chiếu rạp là Chìa khoá trăm tỷ và Mưu kế thượng lưu. Xuất hiện trong một sự kiện gần đây, khi một người hỏi Anh Tú câu hỏi liên quan đến "nóc nhà", phản ứng của nam diễn viên được cư dân mạng quan tâm.

Cụ thể, khi người hỏi nhắc tới từ "nóc nhà", Anh Tú liền tỏ vẻ ngượng ngùng và cười lớn. Không những thế, anh còn quay lại trách vui người hỏi: "Đó, em biết ngay mà". Khoảnh khắc này mau chóng thu hút lượng tương tác lớn từ cư dân mạng.

Phản ứng đáng yêu của Anh Tú khi bị hỏi chuyện "nóc nhà".

Phản ứng đáng yêu của Anh Tú khiến fan vô cùng thích thú. Dù không trả lời cụ thể nhưng ai nấy đều biết anh và Diệu Nhi tình cảm vẫn rất mặn nồng.

Từ khi vướng tin đồn sinh con, Diệu Nhi hầu như không xuất hiện trước truyền thông.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/anh-tu-phan-ung-the-nao-khi-bat-ngo-bi-hoi-chuyen-noc-nha-448739.html