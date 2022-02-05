Choáng với biệt thự hoành tráng ở quê của hôn phu làm ở Bộ Ngoại giao của Ngọc Hân

Hậu trường 05/02/2022 10:55

Dù sinh sống ở Hà Nội nhưng hôn phu Hoa hậu Ngọc Hân còn có một cơ ngơi rộng lớn ở quê.

Sau 1 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010, Ngọc Hân bén duyên với chồng sắp cưới là Phạm Phú Đạt tại Ai Cập trong một chuyến đi thăm đất nước này theo lời mời của Đại sứ quán Ai Cập để xúc tiến phát triển du lịch giữa hai nước. Khi đó, Phú Đạt đang là sinh viên tại thủ đô Cairo, được giao nhiệm vụ hướng dẫn đoàn của người đẹp.

Năm 2019, cả hai tổ chức lễ dạm ngõ bí mật, cặp đôi cũng đã tính đến chuyện trăm năm nhưng do dịch bệnh Covid-19 bùng phát nên lễ cưỡi bị trì hoãn. Người đẹp cho biết sẽ tổ chức đám cưới khi tình hình thực sự an toàn.

Choáng với biệt thự hoành tráng ở quê của hôn phu làm ở Bộ Ngoại giao của Ngọc Hân - Ảnh 1
Ngọc Hân và vị hôn phu.

 

Mới đây, hình ảnh về biệt thự của gia đình hôn phu Ngọc Hân ở quê được hé lộ khiến nhiều người bất ngờ.

Biệt thự ở quê của Phú Đạt là căn nhà 3 tầng khang trang, hiện đại được xây dựng theo mô hình nhà vườn. Bao quanh căn nhà 3 tầng là hệ thống sân vườn, ao cá. Ngoài ra, gia đình Phú Đạt còn xây thêm một gara để xe ô tô.

Choáng với biệt thự hoành tráng ở quê của hôn phu làm ở Bộ Ngoại giao của Ngọc Hân - Ảnh 2
Choáng với biệt thự hoành tráng ở quê của hôn phu làm ở Bộ Ngoại giao của Ngọc Hân - Ảnh 3
Choáng với biệt thự hoành tráng ở quê của hôn phu làm ở Bộ Ngoại giao của Ngọc Hân - Ảnh 4
Choáng với biệt thự hoành tráng ở quê của hôn phu làm ở Bộ Ngoại giao của Ngọc Hân - Ảnh 5
Choáng với biệt thự hoành tráng ở quê của hôn phu làm ở Bộ Ngoại giao của Ngọc Hân - Ảnh 6
Choáng với biệt thự hoành tráng ở quê của hôn phu làm ở Bộ Ngoại giao của Ngọc Hân - Ảnh 7

 

Trước đó, Ngọc Han cũng về thăm quê của vị hôn phu ở Đông Hưng, Thái Bình. Khoe ảnh sân vườn, ao cá thuộc cơ ngơi của gia đình chồng sắp cưới, Ngọc Hân hài hước: "Anh bảo ao nhà anh nhiều cá, vườn thì đầy rau củ quả, nhưng muốn ăn thì tự lăn vào bếp mà làm, không ga lăng cho lắm nhỉ".

Hôn phu Ngọc Hân có học thức cao, được nhận xét có "tướng phu thê" với người đẹp. Được biết anh đang công tác tại Bộ Ngoại giao.Thời gian vừa qua, Ngọc Hân và hôn phu thường xuyên lui tới nhà nhau chăm lo cho 2 bên gia đình. Gần đây nhất, Hoa hậu Việt Nam 2010 chia sẻ khoảnh khắc 2 bên thông gia hội tụ đón xuân.

Choáng với biệt thự hoành tráng ở quê của hôn phu làm ở Bộ Ngoại giao của Ngọc Hân - Ảnh 8
Ngọc Hân và cha mẹ hai bên gặp mặt đầu năm mới.

 

Chỉ một chi tiết, Hoa hậu Ngọc Hân để lộ cơ ngơi hoành tráng của chồng sắp cưới

Chỉ một chi tiết, Hoa hậu Ngọc Hân để lộ cơ ngơi hoành tráng của chồng sắp cưới

Vừa tung bộ ảnh tận hưởng không khí trong lành, ấm áp những ngày gần tết ở quê của chồng sắp cưới, Hoa hậu Ngọc Hân được mẹ đẻ cùng người thân, bạn bè và fan hâm mộ bày tỏ sự thích thú tới tấp.

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