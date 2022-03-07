Việt Hương hé lộ một điều đặc biệt dành cho Phi Nhung trong ngày vui của ca sĩ Phương Loan

Trong buổi ra mắt CD "Nụ cười anh còn mãi" của ca sĩ Phương Loan, Việt Hương cũng bất ngờ chia sẻ việc mà cô đã làm khi đứng trên sân khấu liên quan đến cố ca sĩ Phi Nhung.

Sau hơn 1 năm kể từ ngày cố nghệ sĩ Chí Tài qua đời, ca sĩ Phương Loan đã quyết định trở về Việt Nam để thực hiện những nguyện vọng dang dở của ông xã. Đồng thời, đây cũng là dịp mà bà xã Chí Tài ra mắt CD "Nụ cười anh còn mãi" để tưởng nhớ chồng và tri ân khán giả.

Sau khi hát tặng khán giả, ca sĩ Phương Loan đã bật khóc vì nhớ chồng. Có lẽ đây là một trong những lần quay trở về Việt Nam đặc biệt nhất của ca sĩ Phương Loan khi người kề cạnh cô hàng chục năm qua, ông xã Chí Tài đã không đồng hành cùng cô nữa.

Nghệ sĩ Việt Hương bật khóc trong đêm nhạc ca sĩ Phương Loan - Ảnh: VNexpress

Tại buổi ra mắt, nghệ sĩ Việt Hương cũng xuất hiện và có những trải lòng đầy xúc động về cố nghệ sĩ Chí Tài và ca sĩ Phương Loan.

Bên cạnh đó, Việt Hương cũng bất ngờ chia sẻ việc mà cô đã làm khi đứng trên sân khấu liên quan đến cố ca sĩ Phi Nhung, người bạn thân của Việt Hương vừa ra đi hồi năm 2021 do Covid-19. Trên trang cá nhân, nữ danh hài bồi hồi kể lại: "Tui biết bạn rất vui! Lúc nhìn lên sân khấu tui khấn tên bà về, chắc chắn bà có tham dự mà hé! Nhớ và thương lắm!".

Việt Hương bất ngờ nhắc đến cố nghệ sĩ Phi Nhung - Ảnh: Internet

Không chỉ có nghệ sĩ Việt Hương, nhiều nghệ sĩ như Như Quỳnh, Đại Nghĩa, Nam Thư, ca sĩ Dương Triệu Vũ đã đến chúc mừng ca sĩ Phương Loan... Bên cạnh đó, họ cùng ôn lại kỷ niệm về cố nghệ sĩ Chí Tài trên sân khấu lẫn cuộc sống.

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