Việt Hương bật khóc nhớ lại khoảnh khắc nhận tin cố nghệ sĩ Chí Tài qua đời: 'Mọi thứ rối lên không biết chuyện gì đang xảy ra'

Hậu trường 07/03/2022 09:44

Trong đêm nhạc ca sĩ Phương Loan, nữ nghệ sĩ Việt Hương không khỏi xúc động khi chia sẻ lại khoảng thời gian nghe tin "đàn anh" đột ngột qua đời.

Kể từ sau khi cố nghệ sĩ Chí Tài qua đời, ca sĩ Phương Loan giờ đây mới chính thức có chuyến hồi hương về Việt Nam trong sự chào đón của nhiều khán giả, người hâm mộ. Bên cạnh đó, vào ngày 6/3, ca sĩ Phương Loan đã có buổi ra mắt CD có tên "Nụ cười anh còn mãi" để tưởng nhớ đến chồng và tri ân khán giả trong suốt thời gian qua. 

Buổi ra mắt còn có sự xuất hiện của nghệ sĩ Việt Hương. Tại đây, nữ nghệ sĩ đã có những trải lòng đầy cảm xúc khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào và xót xa. Việt Hương không kìm được nước mắt: "Ngày 9/12, tôi và Đại Nghĩa quay một gameshow chung, lúc quay thì bạn trợ lý lên nói anh Tài mất. Tôi đi thẳng vào bệnh viện và gọi cho chị bé Heo đầu tiên để chị được thấy anh. Lúc ấy chồng Việt Hương đã chạy qua chị Loan, mọi thứ rối lên không biết chuyện gì đang xảy ra".

Việt Hương bật khóc nhớ lại khoảnh khắc nhận tin cố nghệ sĩ Chí Tài qua đời: 'Mọi thứ rối lên không biết chuyện gì đang xảy ra' - Ảnh 1
Nghệ sĩ Việt Hương bật khóc trong đêm nhạc ca sĩ Phương Loan - Ảnh: VNExpress

Nhớ lại thời khắc nhận tin "đàn anh" qua đời, nữ nghệ sĩ không khỏi bàng hoàng và rối bời: "Anh Hoài Linh lúc đó bệnh rất nặng nên chưa vô viện được. Ngày hôm sau, 5h sáng, tôi làm xong hết giấy tờ thì 2 chị em phải quay quảng cáo nên không thể bỏ được, nhưng hôm đó trời lại mưa to, nếu không xét giấy cho anh Tài thì không bay về Mỹ được. Tôi phải nhờ Đại Nghĩa kéo dài chương trình, để tôi phải chạy đi xét cho anh Tài. Nhưng vì mưa quá lớn, tôi đã quỳ xuống xin anh thì hết mưa". 

Bà xã Hoài Phương nghẹn ngào bộc bạch tiếp: "Sau đó, anh Linh gửi cho tôi cáo phó, nhưng không có ai đeo tang, tôi phải gọi cho chị bé Heo vì đám tang không có tang trắng lạnh lẽo. Cái tang nó lớn lắm, nếu Việt Hương còn cha mẹ chắc cũng không dám nhưng vì cha mẹ mất rồi, làm việc với anh Tài nhiều nhất".

Việt Hương bật khóc nhớ lại khoảnh khắc nhận tin cố nghệ sĩ Chí Tài qua đời: 'Mọi thứ rối lên không biết chuyện gì đang xảy ra' - Ảnh 2
Việt Hương nghẹn ngào nhớ lại thời khắc nhận tin cố nghệ sĩ Chí Tài qua đời - Ảnh: Internet

Về phía MC Kỳ Duyên, cô đặc biệt nhớ đến nụ cười lạc quan của cố nghệ sĩ Chí Tài: "Anh Chí Tài ở trên truyền hình có thể hài, tiếu lâm, nhưng ngoài đời anh ấy rất lãng mạng, thương bé Heo lắm. Ngày xưa hai vợ chồng đi máy bay là anh Chí Tài bóc từng cái khăn, cái giấy còn bé Heo chỉ việc ngồi yên đó thôi. Kỳ Duyên vẫn tin anh vẫn còn ở đây, thấy mọi người thương bé Heo thì anh cũng rất vui".

Không chỉ có nghệ sĩ Việt Hương, nhiều nghệ sĩ đến chúc mừng ca sĩ Phương Loan như Như Quỳnh, Đại Nghĩa, Nam Thư, ca sĩ Dương Triệu Vũ... Họ cùng ôn lại kỷ niệm về nghệ sĩ Chí Tài trên sân khấu lẫn cuộc sống.

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Từ khóa:   Việt Hương cố nghệ sĩ Chí Tài ca sĩ Phương Loan

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