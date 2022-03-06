Sau khi mắc COVID-19, đồng nghiệp tiết lộ tình hình sức khỏe của Xuân Bắc

Hậu trường 06/03/2022 09:50

Sau khi thông báo nhiễm Covid-19, tình trạng sức khỏe hiện tại của NSƯT Xuân Bắc nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người.

Vào ngày 2/3, vợ của nghệ sĩ Xuân Bắc tiết lộ nam danh hài đang bị nhiễm Covid-19. Nam danh hài hiện đang được cách ly và điều trị tại nhà và được vợ chăm sóc chu đáo.

 

Mới đây, một đồng nghiệp đã tiết lộ đoạn tin nhắn trò chuyện với NSƯT Xuân Bắc trong thời gian đang cách ly tại nhà. Nam danh hài đất Bắc cho biết anh bị ho dồn dập, sốt trên 39 độ C, khó thở, người lạnh run, ê ẩm và đau đầu. Đây đều là những biểu hiện thường thấy ở một người mắc Covid-19. 

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Xuân Bắc tiết lộ tình trạng sức khỏe hiện tại - Ảnh: Internet

Dù cho rằng bản thân đang ổn, song Xuân Bắc lại khiến đối phương lo lắng khi cho biết đang ho, lý do là "vì đang ho" càng khiến đầu dây bên kia thêm phần khó hiểu. Bên dưới bài đăng, người bạn thân của Xuân Bắc là NSND Tự Long bày cách chữa, kêu nam danh hài "lấy thuốc của Thiên đình" ra để chữa, tuy vậy "Nam Tào" lại từ chối vì sợ lộ đơn thuốc, mọi người sẽ xin. Đồng thời, Tự Long còn viết một bài thơ khi biết bạn thân của mình mắc Covid-19.

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Tự Long khiến dân mạng cười 'ná thở' vì đôi dòng thơ tặng Xuân Bắc - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, Xuân Bắc từng hài hước chia sẻ về việc bị nhiễm Covid-19: "Suốt từ năm trước đến năm nay mình mới thống nhất được cái lịch gặp gỡ với thằng cu em. Về căn bản là nó cũng bận các bác ạ. Nó bay Âu, Á, Phi, Mỹ các kiểu thành ra khó gặp. Cứ mình đến thì nó đi. Nó đến đâu, mình biết mình đến thì nó lại bận. May quá, bây giờ chốt được rồi. Anh em gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Chắc nó cũng biết nó như thế nào trong lòng mình. Thôi thì gặp nhau tí để nó trút giận lên mình vì suốt 2 năm mình cùng mọi người ngăn cản, chống lại và tiêu diệt nó. Nó là con ch* Covid. Đây, tao đây. Rồi sao. Biến!".

Có thể thấy, dù cập nhật tình hình sức khỏe, song Xuân Bắc vẫn luôn hài hước và lạc quan. Nhiều khán giả cũng để lại lời nhắn nhủ, lời chúc đến Xuân Bắc, mong nam nghệ sĩ sớm khỏi bệnh để quay trở lại với nghệ thuật. 

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Từ khóa:   Xuân Bắc nhiễm Covid-19 sao Việt Xuân Bắc

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