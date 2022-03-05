Cháu nuôi của Hoài Linh chỉ ra điểm sai 'BẤT NGỜ' của nam danh hài trong ồn ào 14 tỷ, vô tình tiết lộ tình trạng sức khỏe 'đáng báo động' tại thời điểm vướng lùm xùm

Mới đây, nam diễn viên trẻ Võ Đăng Khoa - người cháu nuôi thân thiết của Hoài Linh - bất ngờ lên tiếng chia sẻ những sự thật xoay quanh vụ từ thiện 14 tỷ của nam danh hài.

Mới đây, nam diễn viên Võ Đăng Khoa - người cháu nuôi thân thiết của Hoài Linh, bất ngờ lên tiếng chia sẻ những sự thật xoay quanh vụ từ thiện 14 tỷ của nam danh hài. Võ Đăng Khoa gọi Hoài Linh là cậu Tư - Ảnh: Internet Nam diễn viên trẻ bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối với Hoài Linh, đồng thời cũng chỉ rõ nguyên nhân khiến việc giải ngân tiền từ thiện chậm trễ là do cậu nuôi "không biết lượng sức mình". Võ Đăng Khoa lý giải: "Đối với Khoa, cậu Linh sai ở một điểm thôi, đó là không biết lượng sức mình. Đối với tôi, từ thiện không phải là chuyện dễ, mình có tâm có lòng nhưng mà phải có lực nữa. Thời gian đó cậu còn bệnh nữa. Nếu nhiều người nói Khoa lấy lý do biện bạch thì nên đến Bệnh viện Đại học Y Dược để xác nhận lại việc Hoài Linh có bị ung thư hay không, có 1 khoảng thời gian rất lâu xạ trị tại đó hay không".

Võ Đăng Khoa bày tỏ quan điểm về Hoài Linh - Ảnh chụp màn hình Theo đó, giữa lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp, nam diễn viên trẻ tiết lộ, Hoài Linh còn phải thường xuyên qua lại bệnh viện Y Dược để chữa căn bệnh hiểm nghèo. Vì thế mới dẫn đến sự chậm trễ và vô tình khiến khán giả phẫn nộ, đẩy sự nghiệp của Hoài Linh trên bờ lao đao. Cháu nuôi Hoài Linh cũng khẳng định mục đích ban đầu khi nam danh hài kêu gọi từ thiện là “khắc phục sau bão lũ ở miền Trung”. Nam diễn viên bộc bạch: "Mọi người đừng tiêu cực nữa. Nếu không thích hành động đó và hành động đó lỡ sai với tấm lòng của mọi người thì thôi, không phải người trong cuộc thì mọi thứ đã có pháp luật giải quyết. Còn các bạn cứ tin vào những giấc mơ mộng mị thì tôi xin hỏi nó hướng các bạn đến điều gì trong cuộc sống?".

Được biết, giữa năm 2021, nam danh hài bất ngờ bị một nữ streammer réo tên rùm beng vì số tiền 14 tỷ từ thiện miền Trung năm 2020. Theo đó, nữ đại gia này cho rằng Hoài Linh ăn chặn số tiền 14 tỷ. Ngay sau đó, nam danh hài đã nhiều lần lên tiếng giải thích về lý do chậm giải ngân tuy nhiên không nhận được nhiều sự đồng tình từ phía CĐM. Nam danh hài từng phải nhiều lần xin lỗi vì ồn ào 14 tỷ - Ảnh: Internet Đến mới đây, Bộ Công an đã chính thức lên tiếng thông báo kết quả điều tra liên quan đến các hoạt động từ thiện. Theo đó, kết quả xác nhận nhiều nghệ sĩ, trong đó có Hoài Linh không có hành vi ăn chặn.

Bàn chuyện Hoài Linh nhận giải thưởng lớn hậu ồn ào từ thiện: Nhiều nghệ sĩ gạo cội có quan điểm khiến CĐM bất ngờ Chuyện NSƯT Hoài Linh giành huy chương vàng ở Liên hoan kịch nói toàn quốc 2021 với vai diễn trong “Lạc giữa biển người” đã khiến dư luận phải tranh cãi trong suốt thời gian dài.

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