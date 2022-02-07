Bàn chuyện Hoài Linh nhận giải thưởng lớn hậu ồn ào từ thiện: Nhiều nghệ sĩ gạo cội có quan điểm khiến CĐM bất ngờ

Theo đó, hôm 7/1 vừa qua, Hoài Linh đã góp mặt trong vở kịch cùng với NS Việt Hương, Khương Ngọc và nhiều anh em nghệ sĩ khác. Đa số người hâm mộ và đồng nghiệp hoan nghênh, chào mừng nam nghệ sĩ trở lại với sân khấu và đều công nhận tài năng, tấm lòng cũng như những đóng góp của anh dành cho nghề. Điều này có thể thấy sức nóng của cái tên Hoài Linh chưa bao giờ hạ nhiệt dù đã hơn 7 tháng nam danh hài không hề lộ diện.

Sau gần 7 tháng ở ẩn vì loạt bê bối liên quan đến quá trình thiện nguyện vào cuối năm 2020, Hoài Linh đã dần trở lại showbiz.

Đến tối ngày 17/2, Vnexpress đưa tin, trong sự kiện bế mạc Liên hoan kịch toàn quốc tại Nhà hát Trần Hữu Trang (quận 1), Hoài Linh được trao huy chương với vở Lạc giữa biển người - một trong 26 tác phẩm dự thi Liên hoan kịch nói toàn quốc khu vực phía Nam. Nghệ sĩ bận việc riêng nên không góp mặt trong lễ trao giải. Tại hội trường, khi Hoài Linh được xướng tên, nhiều đồng nghiệp như Quốc Thảo, Trịnh Kim Chi, Gia Bảo... vỗ tay chúc mừng.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến trái chiều đã nổ ra xung quanh sau khi nam danh hài nhận giải thưởng. Bên cạnh những lời chúc mừng vì màn tái xuất bất ngờ này thì một bộ phận khán giả không hài lòng với việc nam danh hài được nhận huy chương vàng. Thậm chí, một số ý kiến còn gay gắt hơn vì nhận định nam danh hài đang được "tẩy trắng" sau loạt lùm xùm gây tranh cãi.

Một bộ phận netizen không hài lòng với giải thưởng nam danh hài nhận được vì cho rằng 'không xứng đáng' - Ảnh chụp màn hình

Liên quan đến giải thưởng lần này của nam danh hài, nhiều nghệ sĩ cũng có ý kiến cá nhân, bày tỏ quan điểm gây chú ý.

Chia sẻ với báo Người Lao Động, NSƯT Ca Lê Hồng cho biết mình rất vui khi thấy đàn em xuất hiện trong đêm liên hoan, bản thân cũng cảm nhận được Hoài Linh rất hạnh phúc.

“Đời nghệ sĩ không có gì vui sướng bằng sau một thời gian tạm ngưng vì lý do nào đó mà khi trở lại vẫn được sống trọn vẹn hạnh phúc trong vòng tay khán giả thì đó là một ân hạnh lớn mà Tổ nghiệp ban cho. Tôi tin từ sự cú hích này Hoài Linh sẽ không phụ lòng khán giả để có thêm nhiều vai diễn hay”, NSƯT Ca Lê Hồng nói.

NS Ca Lê Hồng - Ảnh: Internet

Trong khi đó, NSND Kim Xuân nhận xét vai của Hoài Linh là "sự trở lại hoàn hảo". Bà biết đối phương vừa trải qua những biến cố lớn, đã được cơ quan chức năng minh oan. NSND Kim Xuân vui hơn khi thấy phong độ diễn xuất của Hoài Linh không hề giảm đi, ngược lại còn đáng khen ngợi hơn.