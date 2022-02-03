Bạch Công Khanh chia sẻ SỐC về ồn ào từ thiện của Hoài Linh, lần đầu lên tiếng về mối quan hệ thật sự với nam danh hài

Hậu trường 03/02/2022 19:57

Mới đây, Bạch Công Khanh đã có những chia sẻ về ồn ào từ thiện của Hoài Linh, làm rõ mối quan hệ thật với nam danh hài.

Vào tháng 6/2021, cả cõi mạng dậy sóng vì NS Hoài Linh vướng ồn ào từ thiện. Sau 2 video trần tình sự việc, nam danh hài biến mất khỏi MXH - không hoạt động nghệ thuật, không lộ diện, không đăng tải bất kỳ hoạt động nào. Tại thời điểm đó, không ít netizen cho rằng sự nghiệp của nam danh hài gần như đứng trước "bờ vực thẳm", danh tiếng khó lòng lấy lại được.

Tuy nhiên đến mới đây, Bộ Công an đã công bố kết quả điều tra và khẳng định Hoài Linh không có dấu hiệu ăn chặn tiền từ thiện, do đó không tiến hành khởi tố. Thông tin này đã ngay lập tức khiến dư luận nổ ra nhiều ý kiến trái chiều. 

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Nam danh hài từng phải lên tiếng phân trần vì bị dư luận chỉ trích ngâm tiền từ thiện - Ảnh: Internet

Đến mới đây, chia sẻ về vấn đề làm từ thiện của nam danh hài, diễn viên Bạch Công Khanh cho biết trên Dân Việt, bản thân vẫn chưa nhắn tin động viên an ủi đàn anh vì nghĩ ai cũng cần sự riêng tư để thoải mái tinh thần. Anh có đọc tin tức nhưng tránh bàn luận về sự việc để tránh thị phi.

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Bạch Công Khanh không bàn luận gì nhiều về ồn ào của Hoài Linh - Ảnh: Internet

Nam diễn viên cũng khẳng định bản thân không phải con nuôi của Hoài Linh. Anh cho biết khi tham gia “Gương mặt thân quen” 2016 bản thân được anh Hoài Linh chỉ dạy rất nhiều thứ. Trước đó anh và Hoài Linh có đóng chung một video quảng cáo. Về sau cùng danh hài Hoài Linh đóng chung phim “Đích tôn độc đắc” thì hai anh em trở nên vô cùng thân thiết.

Bạch Công Khánh cho biết sau khi trở thành Quán quân Gương mặt thân quen thì tin đồn liên quan giữa anh và nam dành hài bắt đầu nổ ra. Nhiều người đồn đoán rằng Khánh là con nuôi của Hoài Linh nên được nâng đỡ và đăng quang như Hoài Lâm.

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Nam ca sĩ/diễn viên phủ nhận việc bản thân là con trai nuôi của Hoài Linh - Ảnh: Internet

Nam nghệ sĩ cũng hé lộ rằng việc Hoài Linh là thần tượng lớn của bản thân nên việc có những tin đồn liên quan đến mối quan hệ của cả 2 khiến anh không vui. "Tôi nghĩ rằng, khi bạn phán xét hay phỏng đoán về một điều gì đó, ít nhất bạn sẽ phải tự chịu được trách nhiệm nếu thông tin mình đưa ra không chính xác, đừng vạ miệng rồi không gói lại kịp, vì sẽ không chỉ gây hiểu lầm mà còn là sự tổn thương", nam ca sĩ chia sẻ.

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Từ khóa:   Hoài Linh Bạch Công Khanh Hoài Linh làm từ thiện

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