'Ngã ngửa' với lý do Lý Nhã Kỳ vẫn chưa lập gia đình khi đã gần 40

Được quá nhiều người hỏi về chuyện vì sao vẫn chưa thành gia lập thất khi đã 40 tuổi, Lý Nhã Kỳ đã trả lời bằng một lý do hết sức "khó đỡ".

Lý Nhã Kỳ là một trong những nghệ sĩ nữ thành công nhất thời điểm hiện tại của Showbiz Việt ở thời điểm hiện nay mà vẫn chưa kết hôn, cũng bởi vậy mà đời sống tình cảm của cô được quan tâm một cách đặc biệt.

Lý Nhã Kỳ là một trong những nghệ sĩ nữ thành công nhất thời điểm hiện tại của Showbiz Việt ở thời điểm hiện nay mà vẫn chưa kết hôn - Ảnh: Internet

Khác với nhiều người "tranh thủ" kết hôn khi vẫn còn xuân sắc, Lý Nhã Kỳ hiện tại đã "cán mốc" 40 tuổi nhưng vẫn chưa có một dấu hiệu nào cho thấy cô sẽ lập gia đình. Theo đó, cô cho biết hiện tại vẫn không nghĩ đến chuyện thành gia lập thất hay sinh con đẻ cái gì cả. Điều này cũng khiến cho fan và những người yêu quý cô lo lắng tương lai khi về già cô sẽ không được ai chăm sóc.

Mới đây, Lý Nhã Kỳ đã cho đăng tải trên trang cá nhân của mình một bài viết với nội dung giải đáp thắc mắc của nhiều người về việc cô lại lựa chọn độc thân khi đã bước sang độ tuổi "tứ tuần".

Lời chia sẻ hài hước của Lý Nhã Kỳ - Ảnh: Chụp màn hình

"Các bạn hỏi tôi vì sao tôi thích độc thân ư?

Tôi sẽ nói cho bạn biết giá trị độc thân là :

Mỗi ngày được nhận nhiều hoa ẩn danh

Được thả thính mà không sợ bị vạch mặt

Được nhận nhiều quà vào những ngày lễ

Được đi chơi mà không phải báo cáo

Cám ơn những bó hoa hồng của nhiều người vẫn gửi tặng cho Kỳ nhé" - Lý Nhã Kỳ viết trên trang cá nhân của mình kèm theo một bức ảnh chụp bó hoa hồng rất đẹp.

Như vậy, có thể hiểu rằng lý do mà Lý Nhã Kỳ vẫn chưa lấy chồng khi đã 40 chính là vì bản thân cô vẫn muốn được tự do và không trói buộc vào bất kỳ ai - Ảnh: Internet

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nga-ngua-voi-ly-do-ly-nha-ky-van-chua-lap-gia-dinh-khi-da-gan-40-453730.html