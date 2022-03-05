'Ngã ngửa' với lý do Lý Nhã Kỳ vẫn chưa lập gia đình khi đã gần 40

Hậu trường 05/03/2022 18:56

Được quá nhiều người hỏi về chuyện vì sao vẫn chưa thành gia lập thất khi đã 40 tuổi, Lý Nhã Kỳ đã trả lời bằng một lý do hết sức "khó đỡ".

Lý Nhã Kỳ là một trong những nghệ sĩ nữ thành công nhất thời điểm hiện tại của Showbiz Việt ở thời điểm hiện nay mà vẫn chưa kết hôn, cũng bởi vậy mà đời sống tình cảm của cô được quan tâm một cách đặc biệt.

ly nha ky 1
Lý Nhã Kỳ là một trong những nghệ sĩ nữ thành công nhất thời điểm hiện tại của Showbiz Việt ở thời điểm hiện nay mà vẫn chưa kết hôn - Ảnh: Internet

Khác với nhiều người "tranh thủ" kết hôn khi vẫn còn xuân sắc, Lý Nhã Kỳ hiện tại đã "cán mốc" 40 tuổi nhưng vẫn chưa có một dấu hiệu nào cho thấy cô sẽ lập gia đình. Theo đó, cô cho biết hiện tại vẫn không nghĩ đến chuyện thành gia lập thất hay sinh con đẻ cái gì cả. Điều này cũng khiến cho fan và những người yêu quý cô lo lắng tương lai khi về già cô sẽ không được ai chăm sóc.

Mới đây, Lý Nhã Kỳ đã cho đăng tải trên trang cá nhân của mình một bài viết với nội dung giải đáp thắc mắc của nhiều người về việc cô lại lựa chọn độc thân khi đã bước sang độ tuổi "tứ tuần".

ly nha ky 2
Lời chia sẻ hài hước của Lý Nhã Kỳ - Ảnh: Chụp màn hình

"Các bạn hỏi tôi vì sao tôi thích độc thân ư?

Tôi sẽ nói cho bạn biết giá trị độc thân là :

Mỗi ngày được nhận nhiều hoa ẩn danh

Được thả thính mà không sợ bị vạch mặt

Được nhận nhiều quà vào những ngày lễ

Được đi chơi mà không phải báo cáo

Cám ơn những bó hoa hồng của nhiều người vẫn gửi tặng cho Kỳ nhé" - Lý Nhã Kỳ viết trên trang cá nhân của mình kèm theo một bức ảnh chụp bó hoa hồng rất đẹp.

ly nha ky 3
Như vậy, có thể hiểu rằng lý do mà Lý Nhã Kỳ vẫn chưa lấy chồng khi đã 40 chính là vì bản thân cô vẫn muốn được tự do và không trói buộc vào bất kỳ ai - Ảnh: Internet
Ở độ tuổi tứ tuần, nguyên nhân Lý Nhã Kỳ vẫn chưa chịu 'yên bề gia thất' khiến nhiều người phải trầm trồ

Ở độ tuổi tứ tuần, nguyên nhân Lý Nhã Kỳ vẫn chưa chịu 'yên bề gia thất' khiến nhiều người phải trầm trồ

Vừa qua, nữ diễn viên Lý Nhã Kỳ đã tâm sự về một nỗi ám ảnh kỳ lạ của mình khiến cô khó có người yêu.

Xem thêm
Từ khóa:   Lý Nhã Kỳ Lý Nhã Kỳ kết hôn Lý Nhã Kỳ độc thân

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 5 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 49 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 6 giờ 4 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 49 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 7 giờ 4 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?