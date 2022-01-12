Vợ kém 13 tuổi của Minh Tiệp phản ứng thế nào khi Lý Nhã Kỳ úp mở nhắc tới chồng mình?

Hậu trường 12/01/2022 15:00

Giữa lúc chuyện tình cảm của Minh Tiệp và Lý Nhã Kỳ bị khơi lại, vợ kém 13 tuổi của nam diễn viên đăng hẳn status nhắc khéo chồng khiến netizen không thể không “hóng hớt”.

Trong chương trình do mình làm "chủ xị", Lý Nhã Kỳ gây chú ý khi chia sẻ về chuyện tình cảm của bản thân. "Nếu bây giờ được chọn lựa yêu một người trong giới nghệ sĩ showbiz, tôi sẽ chọn ba người có chữ cái đầu là B, T và L.

Đó là những người tôi muốn hẹn hò nhưng không thể nói thẳng tên của họ ra nên chỉ dám nói chữ cái đầu, ai đoán được thì đoán", nữ diễn viên bộc bạch. Ngay sau phát ngôn này, dân tình liền suy đoán ra người ứng với chữ T mà chị đại nhắc tới có thể là diễn viên Minh Tiệp.

Vợ kém 13 tuổi của Minh Tiệp phản ứng thế nào khi Lý Nhã Kỳ úp mở nhắc tới chồng mình? - Ảnh 1

 Lý Nhã Kỳ nhắc tới chuyện tình yêu của mình khiến netizen réo gọi Minh Tiệp

Trước đây, Lý Nhã Kỳ và Minh Tiệp từng là cặp đôi Vbiz được đông đảo khán giả biết đến. Vốn là người kín tiếng với chuyện riêng tư, Lý Nhã Kỳ gần như chưa bao giờ tiết lộ chi tiết về những người đàn ông đã đi qua đời mình. Chỉ có một người duy nhất cũng hoạt động trong giới showbiz từng có tình cảm với cô được công chúng biết đến là diễn viên  gốc Bắc Minh Tiệp.

Vợ kém 13 tuổi của Minh Tiệp phản ứng thế nào khi Lý Nhã Kỳ úp mở nhắc tới chồng mình? - Ảnh 2

 Minh Tiệp là nam diễn viên duy nhất mà Lý Nhã Kỳ công khai chuyện tình cảm

Chuyện tình cảm giữa 2 người được Minh Tiệp xác nhận trên Tiền Phong: "Đúng là chúng tôi có một thời gian gắn bó. Lúc đó, chúng tôi quay phim "Giá mua một thượng đế" của đạo diễn Hồ Ngọc Xung. Giờ chúng tôi là bạn tốt của nhau", Minh Tiệp cho biết. Anh cũng nói thêm rằng, mối tình đó như chuyện của thời "hơn sinh viên một tí".

Vợ kém 13 tuổi của Minh Tiệp phản ứng thế nào khi Lý Nhã Kỳ úp mở nhắc tới chồng mình? - Ảnh 3
Vợ kém 13 tuổi của Minh Tiệp phản ứng thế nào khi Lý Nhã Kỳ úp mở nhắc tới chồng mình? - Ảnh 4

 Cả hai gặp gỡ trên phim trường và được coi là cặp đôi đẹp của Vbiz

Vì vậy, sau những lời chia sẻ của Lý Nhã Kỳ trong "Trà chiều cùng Mợ Chảnh", cái tên Minh Tiệp và chuyện tình năm xưa của 2 người được rất nhiều dân mạng nhắc lại.

Ngay sau khi chuyện tình cảm năm xưa của chồng bị khơi lại, người đẹp Dương Phạm - vợ của diễn viên Minh Tiệp đã có động thái. Trên trang cá nhân, bà xã kém 13 tuổi của Minh Tiệp dí dỏm viết: "Ngày xưa trông anh diễn viên này ngon trai nhỉ? Hồi mới lấy nhau, dọn nhà thấy còn nhiều ảnh với 'bạn cũ' lắm. Thấy anh ý trân trọng quá khứ mà được cái ảnh nào cũng đẹp nên thôi, cứ để anh ấy giữ gìn cho vui". 

Vợ kém 13 tuổi của Minh Tiệp phản ứng thế nào khi Lý Nhã Kỳ úp mở nhắc tới chồng mình? - Ảnh 5
Vợ kém 13 tuổi của Minh Tiệp phản ứng thế nào khi Lý Nhã Kỳ úp mở nhắc tới chồng mình? - Ảnh 6

 Vợ kém 13 tuổi của Minh Tiệp - Dương Phạm chính thức lên tiếng sau khi chuyện tình cũ của chồng bị "khơi" lại

Bị vợ nhắc “khéo” trên mạng xã hội, Minh Tiệp cũng nhanh chóng phản hồi trong phần bình luận của bài đăng: "Ngày xưa trông thế thôi, nội thất chưa đâu vào đâu đâu. Bây giờ dậy thì, thì khiêng con nhà người ta về để dùng như phá. Lát về Hà Nội anh thưởng cho cái kẹo mút nhé". Động thái cặp đôi khiến dân tình không khỏi thích thú. Có thể thấy ồn ào quá khứ không hề ảnh hưởng đến hạnh phúc hiện tại của cặp vợ chồng nổi tiếng này.

Vợ kém 13 tuổi của Minh Tiệp phản ứng thế nào khi Lý Nhã Kỳ úp mở nhắc tới chồng mình? - Ảnh 7

 Đúng chuẩn "ông chồng quốc dân", Minh Tiệp nhanh chóng phản hồi lại dưới bài đăng của vợ

Trước đó, Minh Tiệp từng cho biết sau khi chia tay, anh và Lý Nhã Kỳ vẫn coi nhau như những người bạn và giữ liên lạc. Nhiều năm trước, Lý Nhã Kỳ cũng mời anh vào TP.HCM tham dự sự kiện do cô tổ chức, nhưng anh không thể đi do bận công việc. Nhận xét về tình cũ, Minh Tiệp luôn dành cho cô những lời có cánh: "Trong mắt tôi, Kỳ luôn là cô gái tốt bụng, dễ thương và rất hồn nhiên. Chúng tôi luôn trân trọng những gì đã qua và mối quan hệ của chúng tôi bây giờ rất tốt".

Vợ kém 13 tuổi của Minh Tiệp phản ứng thế nào khi Lý Nhã Kỳ úp mở nhắc tới chồng mình? - Ảnh 8

Hiện tại Lý Nhã Kỳ tận hưởng cuộc sống độc thân, sang chảnh

Vợ kém 13 tuổi của Minh Tiệp phản ứng thế nào khi Lý Nhã Kỳ úp mở nhắc tới chồng mình? - Ảnh 9
Vợ kém 13 tuổi của Minh Tiệp phản ứng thế nào khi Lý Nhã Kỳ úp mở nhắc tới chồng mình? - Ảnh 10

 Minh Tiệp cũng đã có gia đình hạnh phúc, nhưng vẫn giữ mối quan hệ bạn bè tốt với người đẹp họ Lý

Hiện tại, cả hai nghệ sĩ đều đã có cuộc sống riêng. Trong khi Lý Nhã Kỳ tận hưởng cuộc sống như một quý cô độc thân, sang chảnh, được nhiều người ngưỡng mộ thì Minh Tiệp cũng đang hạnh phúc bên bà xã kém 13 tuổi Dương Phạm và cô con gái xinh xắn.

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