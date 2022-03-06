MC Thanh Bạch chua chát tiết lộ quãng thời gian 'rơi vào bế tắc, không biết phải làm gì để sống'

Hậu trường 06/03/2022 15:07

Trước khi nổi tiếng như hiện tại, MC Thanh Bạch từng đối mặt với rất nhiều khó khăn trong cuộc sống.

MC Thanh Bạch là một trong những MC đắt show bậc nhất Việt Nam những năm trước. Thế nhưng, 3 năm trở lại đây ông bỗng vắng bóng trong các chương trình truyền hình, cũng chẳng còn xuất hiện công khai nhiều như trước khiến nhiều người tiếc nuối.

Cách đây không lâu, xuất hiện trong chương trình "Khoảnh khắc rực rỡ", Thanh Bạch từng chua chát kể lại những năm tháng khó khăn của mình. Tại thời điểm đó, sau khi kết thúc 6 năm học tại Nga và về nước, nam MC vẫn chưa thể tìm được công việc cho mình.

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MC Thanh Bạch - Ảnh: Internet

Ông nghẹn ngào chia sẻ: "Không ai cần tôi hết. Tôi đi làm ở đâu người ta cũng không nhận, đi hát tiếng Nga cũng không xong. Tôi đi xin làm người giới thiệu cũng không được. Người ta bảo có một người phát tiền cũng lên giới thiệu chương trình, các tiết mục trình diễn luôn. Không ai cần một người MC như tôi. Tôi lâm vào bế tắc, không biết phải làm công việc gì để sống".

Mãi đến khi chương trình "Nốt nhạc vui" xuất hiện, MC Thanh Bạch mới thực sự có cơ hội để thể hiện mình. Ông đưa tất cả những kỹ năng tạp kỹ đã học được như múa, hát, diễn vào khi dẫn. Sự khác lạ của ông khiến khán giả chú ý. Thậm chí, với chương trình này, Thanh Bạch còn nhận được giải thưởng Mai Vàng đầy danh giá. Sự nghiệp của nam MC thăng hoa từ đó, các giải thưởng cũng lần lượt tìm đến.

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Nam MC hiện có cuộc sống an vui bên các con và các cháu - Ảnh: Internet

Thanh Bạch chia sẻ rằng ông phải mất đến 10 năm mới được khán giả yêu mến và công nhận. Bên cạnh đó, khi bị cư dân mạng miệt thị, xúc phạm, Thanh Bạch tỏ ra không quá quan tâm. Ông nghĩ những người đăng ảnh bôi nhọ, chửi rủa mình đang tổn thương, cần được giải tỏa. Nhìn họ như vậy nam MC lại thương nhiều hơn.

Hiện tại, Thanh Bạch đã nhận một cậu bé 3 tuổi làm con nuôi để truyền nghề. Trong tương lai, nam MC hứa sẽ tận dụng hết những mối quan hệ để mời được thầy giỏi nhất dạy con.

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