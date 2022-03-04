Nhờ công an điều tra vụ từ thiện, Quách Ngọc Tuyên vẫn nhận nhiều chỉ trích, chua chát khi nhắc về bà xã

Hậu trường 04/03/2022 11:10

Nam diễn viên Quách Ngọc Tuyên đang trở thành cái tên gây tranh cãi trên mạng xã hội khi chia sẻ bài viết kêu gọi từ thiện nhưng không tìm hiểu rõ thông tin.

Sau vụ lùm xùm từ thiện, Quách Ngọc Tuyên đã nhận toàn bộ lỗi do mình. Khi đọc thông tin của một bệnh nhi cần phẫu thuật gấp, anh sốt ruột cứu bé nên vội vàng gọi xác minh qua số điện thoại rồi chia sẻ lên trang cá nhân thay vì đến tận nơi kiểm chứng. 

Mặc dù, nam diễn viên đã nhờ pháp luật can thiệp để truy tìm người ngụy tạo hoàn cảnh thương tâm để anh kêu gọi khán giả quyên góp giúp đỡ, nhưng nhiều dân mạng vẫn bày tỏ sự phẫn nộ khi nam diễn viên không đề cập đến hướng xử lý cho khán giả đã chuyển 100 triệu đồng vào tài khoản lừa đảo.

Theo báo Thanh niên đưa tin, anh chia sẻ: "Tôi đã làm việc với các cơ quan chức năng có đủ thẩm quyền để giải quyết. Cơ quan công an đã tiếp nhận hồ sơ, tôi cũng đã cung cấp đầy đủ thông tin như số điện thoại, số tài khoản của người có ý đồ trục lợi cá nhân, để công an có hướng giải quyết điều tra. Tôi muốn mọi chuyện rõ ràng, minh bạch và ra lẽ. Khán giả không đổ lỗi cho nghệ sĩ là dạng này, dạng nọ hay nói Quách Ngọc Tuyên lừa đảo 100 triệu của người ta. Hiện tại, mọi người bị đi theo chiều hướng xấu đó".

quach ngoc tuyen
Quách Ngọc Tuyên nhờ pháp luật can thiệp để truy tìm người ngụy tạo hoàn cảnh thương tâm để anh kêu gọi khán giả quyên góp giúp đỡ - Ảnh: Internet

Song, đến chiều 3/3/2022, nam diễn viên 38 tuổi tiếp tục viết tâm thư xin lỗi và nêu rõ cách giải quyết cho những người đã bị ảnh hưởng bởi lời kêu gọi quyên góp của mình.

Anh buồn bã cho biết: "Tôi buồn nhưng tội nghiệp nhất là vợ tôi. Cô ấy buồn và lo cho tôi. Tôi làm nghề 20 năm rồi, thị phi không phải lần đầu mới gặp. Tôi trấn an bà xã là: Trừ khi anh làm sai, làm bậy thì em buồn, còn chuyện này, anh đã nhờ chính quyền giải quyết, và xuất phát từ cái tâm mình muốn giúp bé nhưng lại sơ suất, vội vàng, không tới tận nơi xác minh, để người ta lợi dụng mình cho mục đích trục lợi thì em không nên buồn".

quach ngoc tuyen 1
Bà xã của nam diễn viên cũng đang hứng chịu nhiều 'gạch đá' từ cộng đồng mạng - Ảnh: Internet

Hiện tại, Quách Ngọc Tuyên đã nhờ pháp luật can thiệp để tìm ra kẻ lừa đảo cũng như chứng minh mình không trục lợi từ số tiền đó. Đồng thời, nam diễn viên cũng cảnh báo mọi người rằng nhiều đối tượng lợi dụng lòng tin và sự nổi tiếng của nghệ sĩ để tạo vụ việc giả kêu gọi từ thiện nhằm trục lợi cá nhân. Chính vì thế, mọi người hết sức tỉnh táo trước chiêu trò của kẻ xấu. 

Sau hơn 6 tháng vướng lùm xùm từ thiện, Hoài Linh tái xuất màn ảnh với vai diễn đặc biệt

Sau hơn 6 tháng vướng lùm xùm từ thiện, Hoài Linh tái xuất màn ảnh với vai diễn đặc biệt

Nghệ sĩ Hoài Linh hoạt động trở lại từ đầu năm 2022, sau hơn sáu tháng rút lui khỏi làng giải trí vì một số ồn ào về vấn đề từ thiện.

Xem thêm
Từ khóa:   Quách Ngọc Tuyên Quách Ngọc Tuyên từ thiện sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 5 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 5 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 15 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 6 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 20 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 7 giờ 35 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 20 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 8 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?