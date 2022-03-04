Nhờ công an điều tra vụ từ thiện, Quách Ngọc Tuyên vẫn nhận nhiều chỉ trích, chua chát khi nhắc về bà xã

Nam diễn viên Quách Ngọc Tuyên đang trở thành cái tên gây tranh cãi trên mạng xã hội khi chia sẻ bài viết kêu gọi từ thiện nhưng không tìm hiểu rõ thông tin.

Sau vụ lùm xùm từ thiện, Quách Ngọc Tuyên đã nhận toàn bộ lỗi do mình. Khi đọc thông tin của một bệnh nhi cần phẫu thuật gấp, anh sốt ruột cứu bé nên vội vàng gọi xác minh qua số điện thoại rồi chia sẻ lên trang cá nhân thay vì đến tận nơi kiểm chứng. Mặc dù, nam diễn viên đã nhờ pháp luật can thiệp để truy tìm người ngụy tạo hoàn cảnh thương tâm để anh kêu gọi khán giả quyên góp giúp đỡ, nhưng nhiều dân mạng vẫn bày tỏ sự phẫn nộ khi nam diễn viên không đề cập đến hướng xử lý cho khán giả đã chuyển 100 triệu đồng vào tài khoản lừa đảo.

Theo báo Thanh niên đưa tin, anh chia sẻ: "Tôi đã làm việc với các cơ quan chức năng có đủ thẩm quyền để giải quyết. Cơ quan công an đã tiếp nhận hồ sơ, tôi cũng đã cung cấp đầy đủ thông tin như số điện thoại, số tài khoản của người có ý đồ trục lợi cá nhân, để công an có hướng giải quyết điều tra. Tôi muốn mọi chuyện rõ ràng, minh bạch và ra lẽ. Khán giả không đổ lỗi cho nghệ sĩ là dạng này, dạng nọ hay nói Quách Ngọc Tuyên lừa đảo 100 triệu của người ta. Hiện tại, mọi người bị đi theo chiều hướng xấu đó". Quách Ngọc Tuyên nhờ pháp luật can thiệp để truy tìm người ngụy tạo hoàn cảnh thương tâm để anh kêu gọi khán giả quyên góp giúp đỡ - Ảnh: Internet

Song, đến chiều 3/3/2022, nam diễn viên 38 tuổi tiếp tục viết tâm thư xin lỗi và nêu rõ cách giải quyết cho những người đã bị ảnh hưởng bởi lời kêu gọi quyên góp của mình. Anh buồn bã cho biết: "Tôi buồn nhưng tội nghiệp nhất là vợ tôi. Cô ấy buồn và lo cho tôi. Tôi làm nghề 20 năm rồi, thị phi không phải lần đầu mới gặp. Tôi trấn an bà xã là: Trừ khi anh làm sai, làm bậy thì em buồn, còn chuyện này, anh đã nhờ chính quyền giải quyết, và xuất phát từ cái tâm mình muốn giúp bé nhưng lại sơ suất, vội vàng, không tới tận nơi xác minh, để người ta lợi dụng mình cho mục đích trục lợi thì em không nên buồn". Bà xã của nam diễn viên cũng đang hứng chịu nhiều 'gạch đá' từ cộng đồng mạng - Ảnh: Internet Hiện tại, Quách Ngọc Tuyên đã nhờ pháp luật can thiệp để tìm ra kẻ lừa đảo cũng như chứng minh mình không trục lợi từ số tiền đó. Đồng thời, nam diễn viên cũng cảnh báo mọi người rằng nhiều đối tượng lợi dụng lòng tin và sự nổi tiếng của nghệ sĩ để tạo vụ việc giả kêu gọi từ thiện nhằm trục lợi cá nhân. Chính vì thế, mọi người hết sức tỉnh táo trước chiêu trò của kẻ xấu.

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