Cát Phượng gây hoang mang với tâm sự bi quan: 'Nếu nghiệp người của con đã tận, xin cho con ra đi nhanh gọn lẹ'

Cách đây không lâu, nghệ sĩ Cát Phượng đã đăng tải những dòng trạng thái "lạ" trên Facebook khiến cư dân mạng hoang mang.

Mới đây, trên trang cá nhân, Cát Phượng tiếp tục chia sẻ bài viết mới về nỗi bất an trong lòng. Cô cho biết thời gian gần đây liên tục gặp điềm xấu, từ việc tượng phật Quan âm treo trong xe bỗng dưng rớt xuống, mắt phải giật liên tục, trong lòng như lửa đốt, không ăn không ngủ được. Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ còn ngẫm lại tai nạn cách đây 8 năm khi xe ô tô bị lật cũng có những dấu hiệu báo trước như vậy.

Nữ diễn viên hài viết: "Tượng Phật Mẹ Quan Thế Âm treo trong xe bỗng dưng rớt xuống. Qua nay mắt phải thì giựt muốn banh con mắt. 7, 8 năm trước mắt phải Cát cũng giựt muốn banh mắt, giựt liên tục 1 tuần. Cuối cùng là trận lật xe... Lần này không biết là điềm gì ập đến với mình nữa đây?. Mấy ngày nay trong lòng mình như lửa đốt, cảm giác bất an. Không ăn không ngủ được, người khó chịu, ngực nặng, khó thở".

Cát Phượng khiến người hâm mộ khó hiểu với dòng trạng thái trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Trước những linh cảm của bản thân, nữ diễn viên đã cầu nguyện, mong bản thân đừng bị nằm một chỗ. Nữ diễn viên bộc bạch thêm: "Nguyện xin nếu nghiệp người của con đã tận, xin cho con ra đi nhanh gọn lẹ, đi tươi xanh. Đừng nằm 1 chỗ ngày này qua tháng nọ. Mọi tội lỗi, mọi ưu phiền, mọi đau thương, mọi xui xẻo con nguyện xin gánh hết và nguyện kiếp sau con trả tiếp".

Điều khiến Cát Phượng lo lắng là 8 năm trước, chị cũng trải qua những biểu hiện này và sau đó thì gặp tại nạn giao thông khiến đầu chiếc xe hơi bể nát. Cụ thể, nữ nghệ sĩ chạy xe đến đoạn đường đang sửa chữa thì bị lạc tay lái, chiếc xe lao xuống bờ đê.

Tai nạn lật xe vào 8 năm trước - Ảnh: FBNV

Chia sẻ của Cát Phượng nhận được nhiều động viên của bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Thế nhưng, không ít ý kiến cho rằng chị phải ngừng ngay những suy nghĩ tiêu cực như thế. Thay vào đó, chị cần tăng cường hoạt động thể chất, tinh thần để cảm thấy thoải mái hơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cat-phuong-gay-hoang-mang-voi-tam-su-bi-quan-neu-nghiep-nguoi-cua-con-da-tan-xin-cho-con-ra-di-nhanh-gon-le-453217.html