Cát Phượng gây hoang mang với tâm sự bi quan: 'Nếu nghiệp người của con đã tận, xin cho con ra đi nhanh gọn lẹ'

Hậu trường 03/03/2022 10:32

Cách đây không lâu, nghệ sĩ Cát Phượng đã đăng tải những dòng trạng thái "lạ" trên Facebook khiến cư dân mạng hoang mang.

Mới đây, trên trang cá nhân, Cát Phượng tiếp tục chia sẻ bài viết mới về nỗi bất an trong lòng. Cô cho biết thời gian gần đây liên tục gặp điềm xấu, từ việc tượng phật Quan âm treo trong xe bỗng dưng rớt xuống, mắt phải giật liên tục, trong lòng như lửa đốt, không ăn không ngủ được. Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ còn ngẫm lại tai nạn cách đây 8 năm khi xe ô tô bị lật cũng có những dấu hiệu báo trước như vậy.

Nữ diễn viên hài viết: "Tượng Phật Mẹ Quan Thế Âm treo trong xe bỗng dưng rớt xuống. Qua nay mắt phải thì giựt muốn banh con mắt. 7, 8 năm trước mắt phải Cát cũng giựt muốn banh mắt, giựt liên tục 1 tuần. Cuối cùng là trận lật xe... Lần này không biết là điềm gì ập đến với mình nữa đây?. Mấy ngày nay trong lòng mình như lửa đốt, cảm giác bất an. Không ăn không ngủ được, người khó chịu, ngực nặng, khó thở".

cat phuong
Cát Phượng khiến người hâm mộ khó hiểu với dòng trạng thái trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Trước những linh cảm của bản thân, nữ diễn viên đã cầu nguyện, mong bản thân đừng bị nằm một chỗ.  Nữ diễn viên bộc bạch thêm: "Nguyện xin nếu nghiệp người của con đã tận, xin cho con ra đi nhanh gọn lẹ, đi tươi xanh. Đừng nằm 1 chỗ ngày này qua tháng nọ. Mọi tội lỗi, mọi ưu phiền, mọi đau thương, mọi xui xẻo con nguyện xin gánh hết và nguyện kiếp sau con trả tiếp".

Điều khiến Cát Phượng lo lắng là 8 năm trước, chị cũng trải qua những biểu hiện này và sau đó thì gặp tại nạn giao thông khiến đầu chiếc xe hơi bể nát. Cụ thể, nữ nghệ sĩ chạy xe đến đoạn đường đang sửa chữa thì bị lạc tay lái, chiếc xe lao xuống bờ đê. 

cat phuong 1
Tai nạn lật xe vào 8 năm trước - Ảnh: FBNV

Chia sẻ của Cát Phượng nhận được nhiều động viên của bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Thế nhưng, không ít ý kiến cho rằng chị phải ngừng ngay những suy nghĩ tiêu cực như thế. Thay vào đó, chị cần tăng cường hoạt động thể chất, tinh thần để cảm thấy thoải mái hơn.

Bình Tinh 'vén màn' con người thật của Việt Hương, tiết lộ điều đặc biệt mà nữ danh hài dành cho NSƯT Ngọc Đáng

Bình Tinh 'vén màn' con người thật của Việt Hương, tiết lộ điều đặc biệt mà nữ danh hài dành cho NSƯT Ngọc Đáng

Tại buổi lễ tưởng niệm NSƯT Ngọc Đáng, Bình Tinh đã chia sẻ những tình cảm của mình dành cho nghệ sĩ Ngọc Đáng.

Xem thêm
Từ khóa:   Cát Phượng sức khỏe Cát Phượng sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 2 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 12 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 6 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 17 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 7 giờ 32 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 17 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 8 giờ 32 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?