Bình Tinh 'vén màn' con người thật của Việt Hương, tiết lộ điều đặc biệt mà nữ danh hài dành cho NSƯT Ngọc Đáng

Tại buổi lễ tưởng niệm NSƯT Ngọc Đáng, Bình Tinh đã chia sẻ những tình cảm của mình dành cho nghệ sĩ Ngọc Đáng.
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Sáng ngày 2/3, lễ tưởng niệm NSƯT Ngọc Đáng tại Chùa Tường Nguyên đã diễn ra do các nghệ sĩ như NSƯT Vũ Linh, NSƯT Kim Tử Long, NSƯT Thoại Mỹ và danh hài Việt Hương đứng ra tổ chức. Sự ra đi của bà để lại nhiều tiếc nuối cho đồng nghiệp lẫn người hâm mộ bởi Ngọc Đáng không chỉ là một nghệ sĩ tâm huyết, yêu nghề mà còn hỗ trợ hết mình cho những đồng nghiệp khác.
Theo như những chia sẻ của Bình Tinh, tất cả kinh phí để chuẩn bị buổi lễ cầu siêu cho nghệ sĩ Ngọc Đáng đều do Việt Hương lo liệu. Nữ nghệ sĩ nhắc đến Việt Hương: "Trước đó Bình Tinh có gọi điện thoại qua bên đó nhờ các cô chú anh chị đồng nghiệp bên đó lo cho má vì thân xác má còn nằm bên Mỹ. Còn bên đây thì Tinh bàn với ba Linh, ba Long và cô Thoại Mỹ để làm một lễ tưởng niệm cho má, người thân và đồng nghiệp của má đa số ở Việt Nam, má chỉ có 2 người con trai duy nhất.
Cô cũng bộc bạch thêm về nữ danh hài: "Khi đó chị Việt Hương hay tin thì chỉ mới xin phụ giúp một tay lo lễ tưởng niệm ngày hôm nay tại chùa. Chị Việt Hương là người đã hỗ trợ hết để lo chu toàn mọi việc. Bình Tinh cũng thay mặt cho ông bà cô chú, cây đa cây đề của giới cải lương cảm ơn chị Việt Hương rất nhiều về tấm lòng bồ tát của chị".
Ngoài ra, theo chia sẻ của Bình Tinh, Việt Hương không chỉ giúp đỡ một mình nghệ sĩ Ngọc Đáng mà còn cho rất nhiều người khác, trong đó có gia đình cô. Vào thời gian dịch bệnh, bà xã Hoài Phương cũng cố găng lo toàn bộ cho đám tang mẹ Bình Tinh.
NSƯT Ngọc Đáng sinh năm 1951 tại TP/HCM, là một trong những gương mặt đình đám của sân khấu cải lương tuồng cổ Hồ Quảng tại Việt Nam, cùng thời Xuân Yến, Thanh Loan, Thanh Thế, Bạch Lê... Bà vốn sinh ra và lớn lên trong nôi nghệ thuật là gánh hát Phượng Hảo của Nghệ sĩ Nhân dân Phùng Há. Nữ nghệ sĩ được khán giả biết đến với các vở diễn Thái hậu Dương Vân Nga, Xử án Bàng quý phi, Đào Tam Xuân, Quan Âm Thị Kính...