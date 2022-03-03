Bình Tinh 'vén màn' con người thật của Việt Hương, tiết lộ điều đặc biệt mà nữ danh hài dành cho NSƯT Ngọc Đáng

Sáng ngày 2/3, lễ tưởng niệm NSƯT Ngọc Đáng tại Chùa Tường Nguyên đã diễn ra do các nghệ sĩ như NSƯT Vũ Linh, NSƯT Kim Tử Long, NSƯT Thoại Mỹ và danh hài Việt Hương đứng ra tổ chức. Sự ra đi của bà để lại nhiều tiếc nuối cho đồng nghiệp lẫn người hâm mộ bởi Ngọc Đáng không chỉ là một nghệ sĩ tâm huyết, yêu nghề mà còn hỗ trợ hết mình cho những đồng nghiệp khác.

Nghệ sĩ cải lương Ngọc Đáng qua đời ở Mỹ vào hôm 24/2/2022 - Ảnh: Internet

Theo như những chia sẻ của Bình Tinh, tất cả kinh phí để chuẩn bị buổi lễ cầu siêu cho nghệ sĩ Ngọc Đáng đều do Việt Hương lo liệu. Nữ nghệ sĩ nhắc đến Việt Hương: "Trước đó Bình Tinh có gọi điện thoại qua bên đó nhờ các cô chú anh chị đồng nghiệp bên đó lo cho má vì thân xác má còn nằm bên Mỹ. Còn bên đây thì Tinh bàn với ba Linh, ba Long và cô Thoại Mỹ để làm một lễ tưởng niệm cho má, người thân và đồng nghiệp của má đa số ở Việt Nam, má chỉ có 2 người con trai duy nhất.