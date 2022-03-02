Bất thình lình vướng vào lùm xùm từ thiện, bà xã Lê Dương Bảo Lâm nhắn nhủ 'lời ruột gan' đến chồng

Hậu trường 02/03/2022 11:13

Thông tin Lê Dương Bảo Lâm, Khả Như, Quách Ngọc Tuyên có liên quan đến một vụ lừa đảo từ thiện đang được cộng đồng mạng bàn tán xôn xao.

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin Lê Dương Bảo Lâm, Khả Như, Quách Ngọc Tuyên có liên quan đến một vụ lừa đảo từ thiện. Cụ thể, một tài khoản Facebook có tên L.K.T cho biết, sau khi đọc được bài đăng kêu gọi ủng hộ của Quách Ngọc Tuyên dành cho một trường hợp  cháu nhỏ bị bệnh hiểm nghèo, cô đã lập tức chuyển tiền.

Song, sau khi chuyển 100 triệu đồng, cô gái còn đến bệnh viện nơi được cho là cháu bé đang nằm để thăm nom. Đến nơi L.K.T sững sờ khi nhận được thông tin: "Bệnh viện báo không có tên bé". Đồng thời, bài đăng kêu gọi của Quách Ngọc Tuyên không còn tồn tại trên trang cá nhân.

le duong bao lam
Bình luận của một tài khoản Facebook liên quan đến lùm xùm từ thiện gây chú ý - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay lập tức cộng đồng mạng bùng lên những tranh cãi. Nhiều người tỏ ra mất niềm tin khi một lần nữa giới nghệ sĩ lại vướng vào lùm xùm liên quan đến từ thiện. Hàng loạt khả năng được bịa đặt, trong đó còn có ý kiến nghi ngờ những người nổi tiếng này có liên quan đến vụ lừa đảo từ thiện trên.

Liên quan đến sự việc, bà xã của nam diễn viên gốc Đồng Nai đã chia sẻ lời "ruột gan" đến ông xã. Theo đó Quỳnh Quỳnh viết trên trang cá nhân: "Bỏ nha Lâm, ai làm gì làm, cho tiền rồi còn bị tai hoạ tới, chồng em sao á... Bỏ nha...". Có thể thấy, cô rất bức xúc khi ông xã bất thình lình vướng phải những ồn ào không đáng có, dù chỉ là người đứng ra ủng hộ hoàn cảnh khó khăn.

le duong bao lam 1
le duong bao lam 2
Lê Dương Bảo Lâm và bã xã Quỳnh Quỳnh - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, tài khoản đứng ra phơi bày sự thật cũng lên tiếng cho rằng, cô chỉ thấy Lê Dương Bảo Lâm và Khả Như ủng hộ, cảm nhận được sự tin tưởng nên cô quyết định chuyển khoản số tiền lớn để ủng hộ. Sự thật rằng mọi chuyện không hề liên quan đến nam diễn viên như những gì mà dân mạng chia sẻ.

Ngoài ra, Quách Ngọc Tuyên cũng đã nhanh chóng lên tiếng. Trên trang cá nhân, nam diễn viên gửi lời xin lỗi, đồng thời nhận trách nhiệm về mình.

 

Bức xúc vì bị dùng hình ảnh trái phép để trục lợi, nghệ sĩ Việt Hương lập tức đăng 'thông báo khẩn'

Bức xúc vì bị dùng hình ảnh trái phép để trục lợi, nghệ sĩ Việt Hương lập tức đăng 'thông báo khẩn'

Gần đây, Việt Hương bất ngờ trở thành nạn nhân để các đối tượng sử dụng trái phép hình ảnh với mục đích thương mại, thậm chí lừa đảo bán hàng kém chất lượng.

Xem thêm
Từ khóa:    Lê Dương Bảo Lâm bà xã  Lê Dương Bảo Lâm Quách Ngọc Tuyên

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 1 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 1 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 11 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 6 giờ 31 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 16 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 7 giờ 31 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 16 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 8 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?