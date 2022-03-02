Bất thình lình vướng vào lùm xùm từ thiện, bà xã Lê Dương Bảo Lâm nhắn nhủ 'lời ruột gan' đến chồng

Thông tin Lê Dương Bảo Lâm, Khả Như, Quách Ngọc Tuyên có liên quan đến một vụ lừa đảo từ thiện đang được cộng đồng mạng bàn tán xôn xao.

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin Lê Dương Bảo Lâm, Khả Như, Quách Ngọc Tuyên có liên quan đến một vụ lừa đảo từ thiện. Cụ thể, một tài khoản Facebook có tên L.K.T cho biết, sau khi đọc được bài đăng kêu gọi ủng hộ của Quách Ngọc Tuyên dành cho một trường hợp cháu nhỏ bị bệnh hiểm nghèo, cô đã lập tức chuyển tiền. Song, sau khi chuyển 100 triệu đồng, cô gái còn đến bệnh viện nơi được cho là cháu bé đang nằm để thăm nom. Đến nơi L.K.T sững sờ khi nhận được thông tin: "Bệnh viện báo không có tên bé". Đồng thời, bài đăng kêu gọi của Quách Ngọc Tuyên không còn tồn tại trên trang cá nhân.

Bình luận của một tài khoản Facebook liên quan đến lùm xùm từ thiện gây chú ý - Ảnh: Chụp màn hình Ngay lập tức cộng đồng mạng bùng lên những tranh cãi. Nhiều người tỏ ra mất niềm tin khi một lần nữa giới nghệ sĩ lại vướng vào lùm xùm liên quan đến từ thiện. Hàng loạt khả năng được bịa đặt, trong đó còn có ý kiến nghi ngờ những người nổi tiếng này có liên quan đến vụ lừa đảo từ thiện trên. Liên quan đến sự việc, bà xã của nam diễn viên gốc Đồng Nai đã chia sẻ lời "ruột gan" đến ông xã. Theo đó Quỳnh Quỳnh viết trên trang cá nhân: "Bỏ nha Lâm, ai làm gì làm, cho tiền rồi còn bị tai hoạ tới, chồng em sao á... Bỏ nha...". Có thể thấy, cô rất bức xúc khi ông xã bất thình lình vướng phải những ồn ào không đáng có, dù chỉ là người đứng ra ủng hộ hoàn cảnh khó khăn.

Lê Dương Bảo Lâm và bã xã Quỳnh Quỳnh - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, tài khoản đứng ra phơi bày sự thật cũng lên tiếng cho rằng, cô chỉ thấy Lê Dương Bảo Lâm và Khả Như ủng hộ, cảm nhận được sự tin tưởng nên cô quyết định chuyển khoản số tiền lớn để ủng hộ. Sự thật rằng mọi chuyện không hề liên quan đến nam diễn viên như những gì mà dân mạng chia sẻ. Ngoài ra, Quách Ngọc Tuyên cũng đã nhanh chóng lên tiếng. Trên trang cá nhân, nam diễn viên gửi lời xin lỗi, đồng thời nhận trách nhiệm về mình.

Bức xúc vì bị dùng hình ảnh trái phép để trục lợi, nghệ sĩ Việt Hương lập tức đăng 'thông báo khẩn' Gần đây, Việt Hương bất ngờ trở thành nạn nhân để các đối tượng sử dụng trái phép hình ảnh với mục đích thương mại, thậm chí lừa đảo bán hàng kém chất lượng.

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