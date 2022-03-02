Gần đây, Việt Hương bất ngờ trở thành nạn nhân để các đối tượng sử dụng trái phép hình ảnh với mục đích thương mại, thậm chí lừa đảo bán hàng kém chất lượng.

Thời gian qua, không ít các nghệ sĩ bị lợi dụng hình ảnh nhằm quảng cáo trá hình cho sản phẩm lạ. Nhiều nghệ sĩ đã phải lên tiếng đính chính cũng như xác nhận thông tin, cảnh báo đến toàn thể khán giả và người hâm mộ rằng đó là chiêu trò lừa đảo.

Mới đây, nghệ sĩ Việt Hương đã rất bức xúc khi bản thân bị lợi dụng hình ảnh để trục lợi. Cụ thể, một cửa hàng nước hoa đã lấy hình ảnh của Việt Hương để quảng cáo cho việc khai trương chi nhánh mới kèm thông tin set 4 lọ nước hoa chỉ 199.000 đồng.

Danh hài Việt Hương đã rất bức xúc khi phát hiện hình ảnh bản thân bị lợi dụng - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi phát hiện sự việc này, nữ danh hài ngay lập tức thông báo đến người hâm mộ kèm theo đó là hình ảnh shop giả mạo.

Nữ nghệ sĩ thông báo: "Lừa gạt cả nhà ơi. Không có nước hoa nào 199k 4 chai. Giúp Hương chia sẻ thông tin và báo cáo dùm! Lấy hình của Hương, sau đó up lên bán nước hoa rởm của họ. Hương không có nước hoa như vậy".

Nữ danh hài nhanh chóng thông báo đến khán giả bởi vì cô không muốn ai bị lừa - Ảnh: Internet

Ngoài ra trong phần bình luận, Việt Hương tiếp tục khẳng định: "Không có loại nước hoa nào mà 199.000 đồng tới 4 chai". Trước bài đăng của nữ nghệ sĩ, nhiều khán giả cũng vào bình luận lên tiếng vì bản thân là nạn nhân.

Việc quảng cáo mạo danh người nổi tiếng nhằm lợi dụng uy tín, sự nổi tiếng của họ với mục đích lừa đảo bán hàng kém chất lượng hiện nay ngày càng phổ biến hơn. Hàng triệu người tiêu dùng nếu không tìm hiểu rõ nguồn gốc, xuất xứ mặt hàng, chỉ vì yêu thích và tin nhầm là thần tượng của mình đã sử dụng và kiểm chứng sản phẩm rồi mà mua về dùng thì không biết hậu quả sẽ nghiêm trọng đến đâu. Vậy nên, có thể thấy, nghệ sĩ Việt Hương luôn quan tâm đến người tiêu dùng và không muốn ai bị lừa.

NSND Minh Hằng, NSƯT Xuân Bắc lần lượt thông báo nhiễm COVID-19 Hiện tại, các nghệ sĩ Việt đang cách ly tại nhà và sức khỏe vẫn ổn định.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/buc-xuc-vi-bi-dung-hinh-anh-trai-phep-de-truc-loi-nghe-si-viet-huong-lap-tuc-dang-thong-bao-khan-453022.html