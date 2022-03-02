Cận kề ngày 'chinh chiến' vương miện Miss World, Đỗ Thị Hà lộ 'eo bánh mì' kém thon gọn

Xuất hiện tại một sự kiện, hoa hậu Đỗ Thị Hà khiến dân tình chú ý vòng 2 to kém thon gọn.

Sáng ngày 1/3, dàn hoa hậu nức tiếng của showbiz Việt đã quy tụ tại một sự kiện, trong đó Đỗ Thị Hà không chiếm spotlight không kém. Nàng hoa hậu diện chiếc đầm xanh ôm sát đường cong cơ thể và đội vương miện lộng lẫy lên sân khấu giao lưu cùng người hâm mộ.

Đỗ Thị Hà gây chú ý với vòng 'eo bánh mì' khi tham gia sự kiện - Ảnh: Internet

Bên cạnh nhan sắc xinh đẹp đẹp nức lòng không còn gì bàn cãi thì dân tình lại đặc biệt chú ý đến vòng 2 kém thon gọn của nàng hậu. Ngay lập tức, loạt hình ảnh vòng eo "bánh mì" của người đẹp nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội kèm theo đó là nhiều lời tranh cãi từ netizen.

Nhiều ý kiến chê bai thẳng thừng về vóc dáng của của Đỗ Thị Hà và tỏ ra lo ngại khi chỉ còn vài ngày nữa cô nàng phải lên đường tiếp tục chinh chiến tại Chung kết Miss World. Bên cạnh đó, không ít người hâm mộ bênh vực người đẹp và cho rằng cô nàng gặp sự cố trang phục hoặc do góc máy của người quay clip.

Trước đó, nàng hậu cũng nhiều lần bị soi khuyết điểm này - Ảnh: Internet

Trước đó, trong nhiều lần xuất hiện, Đỗ Thị Hà nhiều lần cũng bị soi khuyết điểm này. Nhưng thay vì tranh cãi, đính chính thì người đẹp chọn cách tích cực tập luyện để cải thiện vóc dáng. Được biết, khoảng 2 tuần nữa, Chung kết Miss World sẽ diễn ra sau thời gian hoãn vì dịch bệnh. Đỗ Thị Hà đang tích cực tập luyện và chuẩn bị hành trang bay sang Puerto Rico tiếp tục tranh vương miện.

Đỗ Thị Hà được Missosology dự đoán lọt Top 12 tại Miss World 2021, liệu có làm nên chuyện như Thùy Tiên? Đỗ Thị Hà được Missosology đánh giá cao khi lọt top 12 cùng những đại diện nặng ký như Venezuela, Philippines, Bờ Biển Ngà, Cameroon, Puerto Rico trước thềm chung kết Miss World.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/can-ke-ngay-chinh-chien-vuong-mien-miss-world-do-thi-ha-lo-eo-banh-mi-kem-thon-gon-453007.html