Sau hơn 6 tháng vướng lùm xùm từ thiện, Hoài Linh tái xuất màn ảnh với vai diễn đặc biệt

Hậu trường 04/03/2022 10:25

Nghệ sĩ Hoài Linh hoạt động trở lại từ đầu năm 2022, sau hơn sáu tháng rút lui khỏi làng giải trí vì một số ồn ào về vấn đề từ thiện.

Sau hơn 6 tháng im ắng vì vướng ồn ào tiền từ thiện, danh hài Hoài Linh cũng dần trở lại hoạt động nghệ thuật. Mới đây, người hâm mộ của nam nghệ sĩ vô cùng phấn khởi khi biết Hoài Linh sẽ xuất hiện trong bộ phim "Mến gái miền Tây". Không chỉ đơn giản là trở lại bằng vai có nhiều đất diễn hơn, lần này còn đánh dấu màn tái xuất của nam danh hài với màn ảnh rộng. 

Phim là dự án điện ảnh đầu tiên của Hoài Linh kể từ năm 2018. Hoài Linh hoạt động trở lại từ đầu năm, sau hơn sáu tháng rút lui khỏi làng giải trí. Nam nghệ sĩ diễn vai ông chủ trọ keo kiệt ở vở "Lạc giữa biển người", một trong 26 tác phẩm dự thi Liên hoan kịch nói toàn quốc khu vực phía Nam. Nghệ sĩ là một trong 40 tên tuổi được hội đồng nghệ thuật của hội diễn trao huy chương vàng.

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Nghệ sĩ Hoài Linh tái xuất trong phim điện ảnh sau ba năm - Ảnh: Internet

Ngay khi phần giới thiệu của bộ phim này vừa được tung ra, Hoài Linh đảm nhận vai Bảy Tình – một người chuyển giới lớn tuổi, có phong cách ăn mặc đặc trưng của miền Tây. Bảy Tình đã cưu mang Thương Mến (Võ Đăng Khoa đóng). Tạo hình lần này của Hoài Linh khiến người hâm mộ không khỏi mong ngóng và bồi hồi. Do đó, nhiều người kỳ vọng Hoài Linh sẽ có màn trở lại xuất sắc, lấy lại vị thế vốn có của mình.

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Hoài Linh giả gái trong phim mới - Ảnh: Internet

Bên cạnh Hoài Linh, bộ phim điện ảnh này còn có sự tham gia của nhiều tên tuổi như NSND Kim Xuân, Đại Nghĩa, Lê Giang… Phim nói về cuộc sống của gánh lô tô miền Tây. Những cô gái tụ họp với nhau, sống đúng với con người mình và cháy vì đam mê nghệ thuạt. Dù khai thác đề tài quen thuộc nhưng “Mến gái miền Tây” không thể hiện không khí buồn bã, u uất thường thấy mà tái hiện cuộc sống rực rỡ của các nhân vật chính. Dự kiến phim sẽ ra rạp vào ngày 25/3 tại các rạp toàn quốc.

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