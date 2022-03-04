Sau hơn 6 tháng vướng lùm xùm từ thiện, Hoài Linh tái xuất màn ảnh với vai diễn đặc biệt

Sau hơn 6 tháng im ắng vì vướng ồn ào tiền từ thiện, danh hài Hoài Linh cũng dần trở lại hoạt động nghệ thuật. Mới đây, người hâm mộ của nam nghệ sĩ vô cùng phấn khởi khi biết Hoài Linh sẽ xuất hiện trong bộ phim "Mến gái miền Tây". Không chỉ đơn giản là trở lại bằng vai có nhiều đất diễn hơn, lần này còn đánh dấu màn tái xuất của nam danh hài với màn ảnh rộng.

Phim là dự án điện ảnh đầu tiên của Hoài Linh kể từ năm 2018. Hoài Linh hoạt động trở lại từ đầu năm, sau hơn sáu tháng rút lui khỏi làng giải trí. Nam nghệ sĩ diễn vai ông chủ trọ keo kiệt ở vở "Lạc giữa biển người", một trong 26 tác phẩm dự thi Liên hoan kịch nói toàn quốc khu vực phía Nam. Nghệ sĩ là một trong 40 tên tuổi được hội đồng nghệ thuật của hội diễn trao huy chương vàng.