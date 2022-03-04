Ước nguyện còn dở dang của Hoa hậu Thu Thủy được thực hiện, CĐM xúc động trước buổi 'tương phùng' giữa ông Đoàn Ngọc Hải và cố hoa hậu

Hậu trường 04/03/2022 09:41

Sau hơn nửa năm qua đời, ước nguyện dở dang của Hoa hậu Thu Thủy cũng đã được thực hiện. CĐM không khỏi xúc động trước việc làm ý nghĩa của ông Đoàn Ngọc Hải.

Thời gian giữa năm 2021, cả làng giải trí và khán giả bàng hoàng trước thông tin Hoa hậu Thu Thủy đột ngột qua đời vì trụy tim tại Bệnh viện 108, Hà Nội. Tại thời điểm đó, bạn bè, đồng nghiệp và fan hâm mộ vô cùng bất ngờ vì thuở sinh thời, nàng Hậu được biết đến với hình ảnh trẻ, khỏe, luôn giàu năng lượng và thường xuyên kêu gọi cộng đồng luyện tập thể thao. 

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Sự ra đi của hoa hậu Thu Thủy khiến nhiều người bất ngờ và xót xa - Ảnh: Internet

Sau hơn nửa năm nàng hậu qua đời, mới đây, ông Đoàn Ngọc Hải đã có dịp thăm viếng cố Hoa hậu và chia sẻ câu chuyện đầy xúc động về buổi "tương phùng" "người đi, kẻ ở" này.

Không chỉ thăm viếng, thắp nén nhang cho cố Hoa hậu, ông còn trao cho Thu Thủy chiếc huy chương trong một cuộc thi Marathon, được đặt trang trọng trên di ảnh. Được biết đây chính là điều mà cô nàng luôn ấp ủ, mong muốn đạt được thuở sinh thời. 

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Bài đăng của ông Hải - Ảnh chụp màn hình

Trên trang cá nhân, ông Đoàn Ngọc Hải đã đăng tải hình nahr trao huy chương lên di ảnh của nàng hậu. Ông xúc động viết: "Hà Nội 17 giờ 18 phút chiều nay thứ năm ngày 3/3/2022. Cô ấy đã nhận được chiếc huy chương còn thiếu trong cuộc đời. Tôi vừa đến nhà của Hoa hậu Nguyễn Thu Thuỷ - Hoa hậu Việt Nam năm 1994 theo lời mời của gia đình. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đến nhà một Hoa hậu. 

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Ông Đoàn Ngọc Hải trao huy chương, hoàn thành tâm nguyện của cố hoa hậu - Ảnh: FBNV

Tôi đã trao cho cô ấy chiếc huy chương hoàn thành Marathon của giải vô địch quốc gia Marathon báo Tiền Phong năm 2020 mà tôi đạt được. Cô ấy đã nhận được chiếc huy chương mà cô ấy còn chưa làm được trong cuộc đời của mình. Hoa hậu mà thích cuồng nhiệt môn chạy bộ Marathon cự ly 42,195 km thì tôi mới thấy. Tôi cũng nhận được cuốn sách do Thu Thuỷ viết khi còn sống. Trân trọng!"

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Bình luận của CĐM bên dưới bài đăng - Ảnh chụp màn hình

Bài đăng của ông Đoàn Ngọc Hải đã khiến không ít cư dân mạng, đặc biệt là fan hâm mộ của Thu Thủy nghẹn ngào xúc động. nhiều người tin chắc rằng, ở một nơi nào đó, khi chứng kiến những hình ảnh này, cố Hoa hậu sẽ mỉm cười hạnh phúc vì tâm nguyện của bản thân cuối cùng cũng được thực hiện. 

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