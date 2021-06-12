Hậu tang lễ Hoa hậu Thu Thủy, người thân hé lộ lẽ sống và những 'bí mật' cuộc đời 10 năm qua của nàng Hậu

Trong bài chia sẻ, phía gia đình đề cập đến cuốn tiểu thuyết "Mưa rơi trên thành phố" vẫn còn đang dang dở trong công tác xuất bản của nàng hoa hậu. Người thân của cô cho hay: "Không lâu trước khi qua đời, Tử Yên Nguyễn Thu Thủy đã gặp Nhà xuất bản Thời Độ để bàn về việc in cuốn tiểu thuyết "Mưa rơi trên thành phố. Vào thời điểm ấy, Thủy cho biết mình đã viết xong hoàn toàn cuốn sách, chỉ cần một số chỉnh sửa cuối cùng là có thể in rất sớm (cụ thể là trong năm 2021). Hiện nay, bản thảo tiểu thuyết "Mưa rơi trên thành phố" đã được chuyển cho Nhà xuất bản Thời Độ theo ý nguyện của Thủy, cùng những bản thảo tìm được khác. Công việc chuẩn bị, biên tập đã được bắt đầu".

Vào ngày 11/6, trang cá nhân của Nguyễn Thu Thủy - nàng hoa hậu mãi mãi tuổi 45 bất ngờ xuất hiện bài viết với tiêu đề "Thông báo của gia đình" cùng những dòng sẻ dành cho cô, cũng như người hâm mộ.

Dựa theo thông tin từ gia đình của nàng hậu, "Mưa rơi trên thành phố" là một cuốn tiểu thuyết dày ước lượng hơn 500 trang, viết về thành phố Hà Nội. Cuốn tiểu thuyết đã được viết trong vòng khoảng mười năm, vào khoảng thời điểm từ 2011 đến 2012. Cuốn sách được nhanh chóng hoàn thành nhưng Thu Thủy quyết định viết lại nhiều lần, tìm ra nhiều ngả rẽ mới và thay đổi cái nhìn riêng.

"Tuy đã đi rất nhiều nơi nhưng Thủy đặc biệt gắn bó với thành phố Hà Nội quê hương, nhất là ba khu vực Thủy từng sống: phố Nguyễn Thái Học đoạn không xa phố Hoàng Diệu và ga Hàng Cỏ; khu Thanh Xuân (Lương Thế Vinh); Gia Lâm, gần cầu Long Biên. Khoảng mười năm cuối, Thủy sống gần hai cái hồ nổi tiếng của Hà Nội. Trong cái nhìn của Thủy, Hà Nội là một địa điểm rất đặc biệt, được làm nên từ nhiều tầng sâu khó dò và văn chương đối với Thủy đồng nghĩa với đi xuống thăm dò những khoảng tối cũng như các "đường hầm" luôn luôn tồn tại nhưng rất khó nhận biết. Thủy cũng đặc biệt gắn bó với Phủ Tây Hồ và Mẫu Thoải, hình tượng lớn nằm ở trung tâm linh hồn thành phố", người thân chia sẻ thêm.

Cô thường giới thiệu và truyền cảm hứng đọc sách tới mọi người - Ảnh: FBNV

Được biết, Thu Thủy từng là tấm gương truyền cảm hứng đọc sách, tập luyện thể thao, sống lành mạnh trước khi qua đời. Đòng thời, người đẹp đã viết và đăng tải khá nhiều đoạn trích từ cuốn tiểu thuyết "Mưa rơi trên thành phố". Thành viên trong gia đình của người đẹp tâm sự: "Mười năm cuối của Thủy cũng là mười năm của sự luyện tập, không lúc nào ngừng: không chỉ từng ngày mà từng giờ, không chỉ từng phút mà từng giây - trong từng "sát na". Từ một người hồi nhỏ đi học không thể theo nổi môn thể dục ở trường vì thể trạng quá yếu, Thủy đã trở thành một yoga đúng nghĩa và cũng trở thành một người chạy bộ... Không ít người đã nhờ Thủy mà có động lực bắt đầu chạy, Thủy cũng hướng dẫn cho một số người mới bắt đầu, nhất là khích lệ họ. Cũng trong mười năm này, Thủy khỏi hoàn toàn hai căn bệnh dai dẳng trước đây: hen suyễn và mất ngủ.

Sự luyện tập không chỉ như vậy, nó còn diễn ra trên nhiều bình diện khác. Đọc và viết trong suốt nhiều năm đã trở thành công việc hằng ngày của Thủy. Thủy dậy rất sớm, đọc và viết, tập yoga rồi chuẩn bị cho con đi học. Trước đây, Thủy đã viết nhiều, như bất kỳ ai đọc facebook của Thủy đều thấy (đã có vài lần Thủy trích từ cuốn tiểu thuyết "Mưa rơi trên thành phố"), nhưng càng về sau, sự viết càng trở nên một công việc thiết thân, thậm chí một lẽ sống.

Nhờ viết, Thủy đã mở rộng được cái nhìn riêng, nắm bắt những gì mù mờ và hiểu nhiều điều không dễ nắm bắt. Không còn mù mờ và cũng không vướng phải hồ nghi, tinh thần trở nên cả một thế giới đầy đủ. Nhất là, khi các vảy - các "maya" - đã rơi rụng khỏi mắt, ta có cơ may thấy được chính mình. Nói ngắn gọn: "gnose", theo nghĩa nguyên gốc của từ này. "Ai thấy chính mình thì thấy Chúa" - tức là được ở trong thế giới tinh thần thuần khiết, ở trong tình yêu và có thể trao tình yêu đi. Như vậy cũng tức là đến được một thế giới đầy đủ các chiều hơn".

Đối với cô nàng, rèn luyện sức khỏe luôn là điều quan trọng nhất trong cuộc đời - Ảnh: FBNV

Hiện tại, gia đình quyết định sẽ thông báo về thông tin cuốn tiểu thuyết của hoa hậu Thu Thủy khi nó được xuất bản. Không những thế, người thân trong gia đình sẽ giữ nguyên trạng trang cá nhân Facebook của nàng hậu như một sự khích lệ nho nhỏ trong cuộc đời.