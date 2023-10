Tang lễ Hoa hậu Thu Thủy: Gia đình đau xót, bạn bè không dám nhìn mặt lần cuối vì muốn lưu giữ kỷ niệm đẹp

Lễ viếng Hoa hậu Nguyễn Thu Thuỷ đã diễn ra từ lúc 10h45 ngày 8/6 tại Nhà tang lễ Quốc Gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội để bạn bè và những người hâm mộ có thể đến tiễn đưa.

Đông đảo người thân, bạn bè và nghệ sĩ có mặt tại lễ truy điệu hoa hậu Nguyễn Thu Thủy - Ảnh: Tuổi Trẻ

Gia đình Hoa hậu - Ảnh: Tuổi Trẻ

Đến 11h45 cùng ngày, gia đình tổ chức lễ truy điệu và an táng, linh cữu được hỏa táng tại Nghĩa trang Hoàn Vũ sau đó an táng tại quê nhà Nam Định. Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở Hà Nội và nhiều địa phương trong cả nước nên khách đến viếng Hoa hậu Nguyễn Thu Thuỷ đều phải đảm bảo quy tắc 5K và cẩn trọng hết mức để đảm bảo sức khỏe.