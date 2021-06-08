Tang lễ Hoa hậu Thu Thủy: Gia đình đau xót, bạn bè không dám nhìn mặt lần cuối vì muốn lưu giữ kỷ niệm đẹp

Ngày 8/6, tại Nhà tang lễ Quốc Gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội đã diễn ra lễ viếng Hoa hậu Nguyễn Thu Thuỷ. Bạn bè, người thân đã đến tiễn cô lần cuối, ai nấy đều không thể giấu được đau thương.

Lễ viếng Hoa hậu Nguyễn Thu Thuỷ đã diễn ra từ lúc 10h45 ngày 8/6 tại Nhà tang lễ Quốc Gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội để bạn bè và những người hâm mộ có thể đến tiễn đưa. Đông đảo người thân, bạn bè và nghệ sĩ có mặt tại lễ truy điệu hoa hậu Nguyễn Thu Thủy - Ảnh: Tuổi Trẻ Gia đình Hoa hậu - Ảnh: Tuổi Trẻ Đến 11h45 cùng ngày, gia đình tổ chức lễ truy điệu và an táng, linh cữu được hỏa táng tại Nghĩa trang Hoàn Vũ sau đó an táng tại quê nhà Nam Định. Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở Hà Nội và nhiều địa phương trong cả nước nên khách đến viếng Hoa hậu Nguyễn Thu Thuỷ đều phải đảm bảo quy tắc 5K và cẩn trọng hết mức để đảm bảo sức khỏe.

Người thân thấp hương bên linh cữu của hoa hậu - Ảnh: Tuổi Trẻ Theo Pháp luật và Bạn đọc, có mặt tại tang lễ, nhà thiết kế (NTK) Đức Hùng xúc động chia sẻ, anh và Thu Thủy quen biết nhau từ năm 1993 và cả hai đã có nhiều giây phút vui vẻ bên nhau. Sự ra đi của cô là điều nằm ngoài sức tưởng tượng đối với anh. NTK Đức Hùng cũng cho biết, anh không dám nhìn mặt hoa hậu lần cuối trong quan tài bởi anh muốn lưu giữ mãi hình ảnh một bông hoa sống động, tươi trẻ và xinh đẹp. Nhà thiết kế (NTK) Đức Hùng - Ảnh: Người Lao Động Khoảng 11h30, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Ngọc Hân và phía Hoa hậu Việt Nam đến tiễn đưa Hoa hậu Nguyễn Thu Thuỷ. Chia sẻ với Tuổi Trẻ, Ngọc Hân cho biết hoa hậu Thu Thủy là một người vẹn toàn, “một phần nào đó là hình mẫu cho các hoa hậu noi theo”. Như nhiều người khác, khi hay tin hoa hậu Nguyễn Thu Thủy đột ngột qua đời, Ngọc Hân đã rất sốc, giữa trưa hè nắng nóng, cô nói mình đã “sởn cả gai ốc”.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Ngọc Hân - Ảnh: Tuổi Trẻ Ngoài ra, buổi lễ còn có rất nhiều người thân, bạn bè trong giới kinh doanh, thời trang, nghệ sĩ và nhiều đoàn nhà báo và bạn bè văn chương. Ai nấy đều không giấu nổi niềm tiếc thương cho hoa hậu xinh đẹp. Con trai của Hoa hậu thu Thủy - Ảnh: Người Lao Động Hai con Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy đau buồn trước linh cữu mẹ - Ảnh: Người Lao Động Nhiều bạn bè khác cũng đã đến viếng - Ảnh: Người Lao Động Theo Người Lao Động, tại buổi lễ, nhiều người đã không nén nổi xúc động khi thấy 2 con nhỏ của Thu Thủy ngồi thẫn thờ, thất thần bên người thân. Được biết hoa hậu Thu Thuỷ là mẹ đơn thân nhiều năm sau 2 cuộc hôn nhân tan vỡ. Sau khi cô mất, phía gia đình cho hay con trai Duy Anh sẽ được người chồng đầu tiên của Hoa hậu Thu Thuỷ là Peter chăm sóc, còn Mỹ Tuệ - con gái của cô với người chồng thứ 2 - sẽ tạm thời do gia đình bên ngoại và em trai lo lắng.

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