Sau khi mất gần 1 tháng, Facebook của Hoa hậu Thu Thủy xuất hiện bài viết về dòng chữ cuối cùng khiến bạn bè 'lạnh sống lưng'

Hậu trường 01/07/2021 07:07

Giữa đêm ngày cuối tháng 6 (30/6), trang cá nhân của hoa hậu Thu Thủy bỗng xuất hiện bài viết lạ khiến một số cư dân mạng giật mình, thậm chí lạnh sống lưng. 

Sáng ngày 5/6, thông tin Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy đột ngột qua đời khiến công chúng lẫn bạn bè thân thiết đều bất ngờ bàng hoàng, thương tiếc. Theo bạn thân và những người trong gia đình, dù phận đời hồng nhan truân chuyên, thế nhưng nàng hậu mãi mãi tuổi 45 vẫn luôn rất tích cực trong việc chăm sóc bản thân bằng thể thao, yoga,… là nguồn cảm hứng sống khỏe cho nhiều người xung quanh. Thu Thủy còn thường xuyên tham gia các chương trình từ thiện, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, dù Thu Thủy đã ra đi gần 1 tháng, nhưng với gia đình và người hâm mộ nàng hậu vẫn sống mãi trong lòng họ.

Sau khi mất gần 1 tháng, Facebook của Hoa hậu Thu Thủy xuất hiện bài viết về dòng chữ cuối cùng khiến bạn bè 'lạnh sống lưng' - Ảnh 1

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Hoa hậu Việt Nam 1994 Thu Thủy

Một trong những quyết định từ phía gia đình là giữ lại trang cá nhân của Thu Thủy để truyền tải tiếp niềm đam mê còn dang dở của cô. Chính vì thế, mới đây, giữa đêm ngày cuối tháng 6 (30/6), trang cá nhân của hoa hậu Thu Thủy bỗng xuất hiện bài viết lạ khiến một số cư dân mạng giật mình, thậm chí lạnh sống lưng. 

Nội dung bài viết chia sẻ về cuốn sách cuối cùng được nàng hậu nâng niu, cũng như "nghi thức" đọc sách của cô nàng: "Một trong những cuốn sách cuối cùng mà Thủy đọc, "Hệ thống Mỹ thuật". Khi đọc sách, Thủy có thói quen viết vào sách, như một "nghi thức"". Trong bài viết, gia đình cũng đăng tải các hình ảnh về những dòng chữ cuối cùng của Hoa hậu Việt Nam 1994. 

Sau khi mất gần 1 tháng, Facebook của Hoa hậu Thu Thủy xuất hiện bài viết về dòng chữ cuối cùng khiến bạn bè 'lạnh sống lưng' - Ảnh 3
Sau khi mất gần 1 tháng, Facebook của Hoa hậu Thu Thủy xuất hiện bài viết về dòng chữ cuối cùng khiến bạn bè 'lạnh sống lưng' - Ảnh 4
Bài viết mới đây và những bình luận bên dưới bài viết trên trang cá nhân của Thu Thủy - Ảnh chụp màn hình

Khá bất ngờ trước thông tin bài viết, một số bạn bè và fan hâm mộ để lại bình luận như: "Thỉnh thoảng vẫn vào Facebook chị kéo đọc lại những post cũ như 1 thói quen, nhìn thấy post này mà lạnh hết sống lưng, chắc chắn chị đang ở trên cao mặc váy trắng thật đẹp, với mái tóc dài xoăn, theo dõi những người yêu thương chị", "Yêu mày ghê gớm, hihi giật mình", "Lâu lâu lại mong Facebook chị up bài, nhớ chị". 

Thu Thủy từng là tấm gương truyền cảm hứng đọc sách, tập luyện thể thao, sống lành mạnh trước khi qua đời. Đòng thời, người đẹp đã viết và đăng tải khá nhiều đoạn trích từ cuốn tiểu thuyết "Mưa rơi trên thành phố". Thành viên trong gia đình của người đẹp từng tâm sự: "Đọc và viết trong suốt nhiều năm đã trở thành công việc hằng ngày của Thủy. Thủy dậy rất sớm, đọc và viết, tập yoga rồi chuẩn bị cho con đi học. Trước đây, Thủy đã viết nhiều, như bất kỳ ai đọc facebook của Thủy đều thấy (đã có vài lần Thủy trích từ cuốn tiểu thuyết "Mưa rơi trên thành phố"), nhưng càng về sau, sự viết càng trở nên một công việc thiết thân, thậm chí một lẽ sống. 

Nhờ viết, Thủy đã mở rộng được cái nhìn riêng, nắm bắt những gì mù mờ và hiểu nhiều điều không dễ nắm bắt. Không còn mù mờ và cũng không vướng phải hồ nghi, tinh thần trở nên cả một thế giới đầy đủ. Nhất là, khi các vảy - các "maya" - đã rơi rụng khỏi mắt, ta có cơ may thấy được chính mình. Nói ngắn gọn: "gnose", theo nghĩa nguyên gốc của từ này. "Ai thấy chính mình thì thấy Chúa" - tức là được ở trong thế giới tinh thần thuần khiết, ở trong tình yêu và có thể trao tình yêu đi. Như vậy cũng tức là đến được một thế giới đầy đủ các chiều hơn".

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Ra đi ở tuổi 45, nàng hậu mãi sống trong lòng bạn bè và người hâm mộ - Ảnh: Internet

Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy là người con gái Hà Nội sinh năm 1976. Cô là Hoa hậu Việt Nam năm 1994, vượt qua nhiều ứng cử viên nặng ký năm đó như Tô Hương Lan và Trịnh Kim Chi. Đồng thời, người đẹp còn giành giải trả lời ứng xử hay nhất của cuộc thi. 

Hoa hậu Thu Thủy kết hôn năm 2002 và quyết định ly hôn chỉ sau 3 năm chung sống. Sau cuộc hôn nhân đầu tiên, nàng Hậu một mình nuôi dạy con trai Duy Anh. Một thời gian sau, người đẹp kết hôn với một người đàn ông khác và có một cô con gái tên Mỹ Tuệ. Tuy nhiên, câu chuyện tình yêu đã không có một kết thúc có hậu. Ở tuổi 45, Hoa hậu Thu Thủy vẫn là mẹ đơn thân. 

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Gia đình đã quyết định xuất bản in cuốn tiểu thuyết "Mưa rơi trên thành phố" theo nguyện vọng trước khi mất của Hoa hậu Thu Thủy. Đồng thời, họ vẫn giữ nguyên trang cá nhân của cô sau khi qua đời.

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