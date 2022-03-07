Bà xã Chí Tài nghẹn ngào hát 'Nhỏ ơi': 'Tôi không nguôi nhớ anh ấy gần 2 năm nay'

Hậu trường 07/03/2022 10:27

Dù cố nén cảm xúc, nhưng ca sĩ Phương Loan vẫn bật khóc khi thể hiện bài hát "Nhỏ ơi" của cố nghệ sĩ Chí Tài.

Sau hơn 1 năm kể từ ngày cố nghệ sĩ Chí Tài qua đời, ca sĩ Phương Loan đã quyết định trở về Việt Nam để thực hiện những nguyện vọng dang dở của ông xã. Đồng thời, đây cũng là dịp mà bà xã Chí Tài ra mắt CD "Nụ cười anh còn mãi" để tưởng nhớ chồng và tri ân khán giả.

Tại buổi ra mắt, nữ ca sĩ thể hiện nhạc phẩm gắn liền tên tuổi chồng chính là bài hát "Nhỏ ơi". Lúc sinh thời, khi tham gia các đêm nhạc, cố danh hài luôn được khán giả yêu cầu hát bài này. Dù cố nén cảm xúc, Phương Loan vẫn bật khóc khi thể hiện bài hát.

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Ca sĩ Phương Loan thể hiện bài hát 'Nhỏ ơi' - Ảnh: Chụp màn hình

Vợ nghệ sĩ nghẹn ngào chia sẻ: "Chí Tài qua đời gần hai năm nhưng tôi không nguôi nhớ anh ấy. Lần này, tôi về nước để lo các việc còn liên quan đến chồng, cũng như ra mắt nhạc phẩm anh sáng tác mà chưa kịp phát hành trước khi qua đời. Mỗi lần vào phòng thu tôi đều khóc nên Don Hồ an ủi rất nhiều. Mỗi đêm nam ca sĩ gọi điện trò chuyện, gợi ý tôi xem các bộ phim để quên nỗi buồn. Tôi cảm ơn mọi người luôn bên cạnh tôi trong suốt hai năm thiếu bóng dáng anh Chí Tài".

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Bà xã Chí Tài nghẹn ngào trải lòng về nỗi nhớ chồng không nguôi - Ảnh: Chụp màn hình

Album của Phương Loan gồm chín ca khúc trong đó có bài hát do Chí Tài sáng tác như: Cô bé áo dài, Anh ở đâu. Bảy nhạc phẩm còn lại gồm: Trăm nhớ ngàn thương (Lam Phương), Cơn mưa phùn (Đức Huy), ... Don Hồ góp giọng cùng Phương Loan trong ba nhạc phẩm Đường xưa (Quốc Dũng, lời: Nguyễn Đức Cường), Nụ cười anh còn mãi (Hamlet Trương), Nếu xa nhau (Đức Huy). Theo nữ nghệ sĩ, Don Hồ dạy chị hát, chỉnh từng câu từ.

Tại buổi ra mắt CD "Nụ cười anh còn mãi", nhiều nghệ sĩ như Việt Hương, Như Quỳnh, Đại Nghĩa, Nam Thư, ca sĩ Dương Triệu Vũ đã đến chúc mừng ca sĩ Phương Loan... Bên cạnh đó, họ cùng ôn lại kỷ niệm về cố nghệ sĩ Chí Tài trên sân khấu lẫn cuộc sống.

Việt Hương bật khóc nhớ lại khoảnh khắc nhận tin cố nghệ sĩ Chí Tài qua đời: 'Mọi thứ rối lên không biết chuyện gì đang xảy ra'

Việt Hương bật khóc nhớ lại khoảnh khắc nhận tin cố nghệ sĩ Chí Tài qua đời: 'Mọi thứ rối lên không biết chuyện gì đang xảy ra'

Trong đêm nhạc ca sĩ Phương Loan, nữ nghệ sĩ Việt Hương không khỏi xúc động khi chia sẻ lại khoảng thời gian nghe tin "đàn anh" đột ngột qua đời.

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Từ khóa:   ca sĩ Phương Loan bà xã Chí Tài Cố nghệ sĩ Chí Tài

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