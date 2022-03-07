Sau bao năm 'lăn lộn' giới giải trí, nữ hoàng nội y Ngọc Trinh tự tin 'đè bẹp' thị phi, khẳng định chắc nịch: 'Nói tôi đẹp là đúng'

Hậu trường 07/03/2022 15:41

"Mọi thứ thuộc về tôi đều phải đẹp. Cái đẹp của tôi là cả một quá trình chứ không phải ngày một ngày hai đều có được" - Ngọc Trinh tự tin khẳng định.

Nổi lên với khuôn mặt xinh xắn, body nóng bỏng, phong cách thời trang sexy. Ngọc Trinh sở hữu danh hiệu “Nữ hoàng nội y” nhưng cũng gắn liền với cái mác “Nữ hoàng tai tiếng.”

Sau bao năm 'lăn lộn' giới giải trí, nữ hoàng nội y Ngọc Trinh tự tin 'đè bẹp' thị phi, khẳng định chắc nịch: 'Nói tôi đẹp là đúng' - Ảnh 1

Bên cạnh vai trò là người mẫu, đóng quảng cáo, trong thời gian gần đây, Ngọc Trinh còn thử sức mình với vai trò diễn viên. Mới khập khiễng bước vào nghề, cô không thực sự thành công với “Vòng eo 56” và sau đó có sự tiến bộ vượt bậc ở “Vu quy đại náo”. Tuy còn khá mới mẻ nhưng cô đã rất cố gắng, nghiêm túc nên đã để lại trong lòng khán giả một lối diễn xuất mộc mạc, tự nhiên.

Sau bao năm 'lăn lộn' giới giải trí, nữ hoàng nội y Ngọc Trinh tự tin 'đè bẹp' thị phi, khẳng định chắc nịch: 'Nói tôi đẹp là đúng' - Ảnh 2
Sau bao năm 'lăn lộn' giới giải trí, nữ hoàng nội y Ngọc Trinh tự tin 'đè bẹp' thị phi, khẳng định chắc nịch: 'Nói tôi đẹp là đúng' - Ảnh 3

Bên cạnh đó, cô cũng rất chăm chỉ phát triển kênh Youtube cá nhân với những clip đập hộp, khoe hàng hiệu đắt tiền, khoe nhà, khoe xe,... khiến không ít người phải "hoa mắt chóng mặt."

Sau bao năm 'lăn lộn' giới giải trí, nữ hoàng nội y Ngọc Trinh tự tin 'đè bẹp' thị phi, khẳng định chắc nịch: 'Nói tôi đẹp là đúng' - Ảnh 4
Sau bao năm 'lăn lộn' giới giải trí, nữ hoàng nội y Ngọc Trinh tự tin 'đè bẹp' thị phi, khẳng định chắc nịch: 'Nói tôi đẹp là đúng' - Ảnh 5

Mới đây, trên kênh Youtube mình, Ngọc Trinh đã chia sẻ đôi điều về bản thân thông qua việc trả lời một số câu hỏi từ khán giả gửi tới. Khi được hỏi "Có ba từ để miêu tả về Ngọc Trinh là đẹp, bao dung, chăm chỉ. Ngọc Trinh thấy có đúng không?", chân dài đã tự tin khẳng định: Nói tôi đẹp là đúng!

Sau bao năm 'lăn lộn' giới giải trí, nữ hoàng nội y Ngọc Trinh tự tin 'đè bẹp' thị phi, khẳng định chắc nịch: 'Nói tôi đẹp là đúng' - Ảnh 6
Sau bao năm 'lăn lộn' giới giải trí, nữ hoàng nội y Ngọc Trinh tự tin 'đè bẹp' thị phi, khẳng định chắc nịch: 'Nói tôi đẹp là đúng' - Ảnh 7

"Thứ nhất, nói tôi đẹp là đúng, mọi thứ thuộc về tôi đều phải đẹp. Cái đẹp của tôi là cả một quá trình chứ không phải ngày một ngày hai đều có được.

Thứ hai, tôi rất chăm chỉ, như một con ong cần mẫn. Tôi đúng là người con gái của công việc.

Thứ ba, tôi hơi phân vân về sự bao dung của mình. Tôi chỉ bao dung với những người yêu thương tôi, tốt với tôi và không phản bội tôi. Với những người đã từng phản bội và khinh thường tôi từ xưa đến giờ, tôi vẫn ghim trong lòng." - Ngọc Trinh trả lời.

Sau bao năm 'lăn lộn' giới giải trí, nữ hoàng nội y Ngọc Trinh tự tin 'đè bẹp' thị phi, khẳng định chắc nịch: 'Nói tôi đẹp là đúng' - Ảnh 8

 ẢNH: Internet

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