Lê Thúy diện bikini khoe body nóng bỏng sau nhiều năm rời sàn diễn, không ai còn nhận ra "bộ xương di động" ngày nào

Kể từ khi vứt bỏ hình tượng "bộ xương di động", Lê Thúy chăm chỉ diện bikini khoe thân hình đầy đặn. Nhiều khán giả bất ngờ trước body nóng bỏng của bà xã Đỗ An.
- Á hoàng Ngô Anh Thư gây chú ý khi khoe vẻ đẹp nuột nà, nóng bỏng trên sân golf
- Cuộc sống độc thân kín tiếng của nam ca sĩ Nguyễn Phi Hùng ở tuổi 45
Là một trong những tên tuổi quen thuộc của làng mẫu Việt, từ khi bước ra cuộc thi Vietnam's Next Top Model, Lê Thúy đã gây ấn tượng với mọi người bởi vóc dáng "cò hương" từng bị ví như "bộ xương di động". Thậm chí có thời điểm cô chỉ nặng hơn 40kg trong khi chiều cao là 1m8.
Năm 2015, Lê Thúy kết hôn cùng Đỗ An khiến dư luận xôn xao. Sau khi lấy chồng, nữ người mẫu trông "có da có thịt" hơn trước. Gần đây, cô còn tiết lộ cân nặng hiện tại là 50kg và đặt mục tiêu tăng thêm 10kg nữa để cơ thể trông đầy đặn hơn.
Trong chuyến du lịch mới đây, Lê Thúy không ngần ngại chia sẻ những hình ảnh gợi cảm trong trang phục bikini màu hồng nhạt điệu đà, nữ tính.
Hình ảnh mới của Lê Thúy khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa trầm trồ. Đa số ý kiến đều cho rằng cô nóng bỏng, gợi cảm và quyến rũ hơn trước rất nhiều.
ẢNH: FBNV