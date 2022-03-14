Lê Thúy diện bikini khoe body nóng bỏng sau nhiều năm rời sàn diễn, không ai còn nhận ra "bộ xương di động" ngày nào

Là một trong những tên tuổi quen thuộc của làng mẫu Việt, từ khi bước ra cuộc thi Vietnam's Next Top Model, Lê Thúy đã gây ấn tượng với mọi người bởi vóc dáng "cò hương" từng bị ví như "bộ xương di động". Thậm chí có thời điểm cô chỉ nặng hơn 40kg trong khi chiều cao là 1m8.

Năm 2015, Lê Thúy kết hôn cùng Đỗ An khiến dư luận xôn xao. Sau khi lấy chồng, nữ người mẫu trông "có da có thịt" hơn trước. Gần đây, cô còn tiết lộ cân nặng hiện tại là 50kg và đặt mục tiêu tăng thêm 10kg nữa để cơ thể trông đầy đặn hơn.