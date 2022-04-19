Trương Ngọc Ánh say tình với 'phi công trẻ' kém 14 tuổi: 'Đã là tình cảm và hạnh phúc thì tình trẻ hay tình già cũng như nhau'

Nữ diễn viên thẳng thắn chia sẻ về chuyện tình cảm với nam diễn viên kém 14 tuổi Anh Dũng trong talkshow vừa lên sóng.

Trong showbiz Việt có không ít cặp tình chị em khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trong số đó không thể nhắc đến cặp Trương Ngọc Ánh và tình trẻ Anh Dũng. Sau nhiều lần tránh né tin đồn hẹn hò vì liên tục sánh đôi tình tứ bên nhau trong các sự kiện thì giờ đây, cả 2 đã thoải mái hơn trong việc thể hiện tình cảm của mình. Sau khi công khai, cả 2 thoải mái hơn trong việc thể hiện tình cảm - Ảnh: Internet Mới đây, xuất hiện trên talkshow "Gõ cửa trái tim", nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh không ngại có những chia sẻ về tình trẻ kém 14 tuổi - nam diễn viên Anh Dũng. Cô bày tỏ: "Đã là tình cảm và hạnh phúc thì tình trẻ hay tình già cũng như nhau. Không có vấn đề gì cả, quan trọng là mình vui vẻ, hạnh phúc thôi. Mình sống cho mình mà.

Và chẳng phải lần đầu tiên tôi đứng cạnh người trẻ. Tôi luôn đứng cạnh người trẻ, điều đó không có gì ngạc nhiên cả. Hai bên cùng chung chí hướng, suy nghĩ, mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Bạn ngồi cạnh người có địa vị, giàu có đến mấy mà không cùng giấc mơ, bạn mãi mãi cô đơn". Trương Ngọc Ánh dành nhiều lời khen cho Anh Dũng trước truyền thông - Ảnh: Internet Nói thêm về việc giấu kín chuyện hẹn hò với Anh Dũng trong suốt thời gian vừa qua, nữ diễn viên "Hương Ga" cho hay, lúc đó cô chưa thật sự sẵn sàng yêu đương mà dành thời gian cho công việc và con gái Bảo Tiên. Tuy nhiên đến hiện tại, nữ diễn viên đã thoải mái hơn vì cảm nhận mối quan hệ đã vững chãi, hạnh phúc.

Nhận xét về bạn trai kém 14 tuổi, Trương Ngọc Ánh dành nhiều lời khen cho "tình trẻ" Anh Dũng rằng dù còn trẻ nhưng có cái nhìn sắc bén. “Anh Dũng chững chạc, điềm tĩnh chứ không nông nổi so với độ tuổi. Đây là điều tôi luôn tự tin ở bạn trai. Anh chịu học hỏi, đọc nhiều sách, nghiên cứu nên có những quyết định mà ngay cả tôi nhiều lúc không ngờ đến. Anh Dũng không ham mê nổi tiếng, không đến với tôi vì mục đích nào cả. Ngược lại, Anh Dũng luôn xuất hiện bên tôi thầm lặng, không ồn ào và luôn làm được những điều anh ấy thích. Ở bên anh, tôi thấy sáng suốt hơn, người ta nói "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng" là vậy”. Anh Dũng dẫn Trương Ngọc Ánh về dự tiệc cưới của em trai và ra mắt ba mẹ của nam diễn viên - Ảnh: FBNV Trước đó, trao đổi với VnExpress, nam diễn viên Anh Dũng cũng có nhiều bày tỏ về tình yêu của mình dành cho Trương Ngọc Ánh: "Chúng tôi đến với nhau bởi một chữ "duyên" mà thôi. Khi mới vào Sài Gòn một thời gian ngắn, tôi tình cờ trò chuyện với Trương Ngọc Ánh rất nhiều. Cùng là người Bắc vào Nam lập nghiệp, chúng tôi có sự đồng điệu trong quan điểm sống, công việc rồi dần nảy sinh tình cảm. Tôi cảm mến Trương Ngọc Ánh vì cô ấy là người phụ nữ giỏi, đam mê công việc, sống tình cảm. Gia đình tôi ủng hộ, không bàn luận nhiều. Từ nhỏ, tôi đã tự lập. Tôi tự chọn ngành học, nghề nghiệp, quyết định hướng đi của bản thân. Vì vậy, gia đình cũng tôn trọng chuyện tình cảm của tôi".

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