Ái nữ của Trương Ngọc Ánh được cư dân mạng khen hết lời khi lộ mặt mộc xinh xắn, 'nét nào ra nét đó', nổi bần bật trong dàn 'nhóc tỳ genZ'

Con gái 14 tuổi Bảo Tiên của Trương Ngọc Ánh và chồng cũ Trần Bảo Sơn luôn được nhắc đến là một trong những nhóc tỳ Gen Z nổi bật trong showbiz Việt. Mới đây, nữ diễn viên Đồng Tiền Xương Máu đã chia sẻ hình ảnh hai mẹ con đi chơi vui vẻ. Cư dân mạng dự đoán cô bé sẽ trở thành mỹ nhân trong tương lai.
- Á hậu lấy chồng đại gia hơn 16 tuổi lần đầu hé lộ cận mặt 2 rich kid sau nhiều năm giấu kín
- Netizen choáng váng trước đồ chơi 230 triệu đồng của ái nữ Cường Đô La: Rich kid Vbiz là đây chứ đâu!
Bảo Tiên (tên thân mật: Devon). Được biết, cô bé học ở trường quốc tế nên khá đa tài, vừa giỏi tiếng anh và còn biết chơi các nhạc cụ: piano,...
Đầu năm 2022, Trương Ngọc Ánh mới gặp lại Bảo Tiên sau 6 tháng vì con gái cùng bố sang Mỹ thăm ông bà nội.