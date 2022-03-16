Ái nữ của Trương Ngọc Ánh được cư dân mạng khen hết lời khi lộ mặt mộc xinh xắn, 'nét nào ra nét đó', nổi bần bật trong dàn 'nhóc tỳ genZ'

Trương Ngọc Ánh chia sẻ khoảnh khắc của hai mẹ con đi ăn và học leo núi. Mặt mộc xinh xắn của cô bé được cư dân mạng khen hết lời.

Nhiều người dự đoán con gái nữ diễn viên sẽ là một mỹ nhân nổi tiếng trong tương lai.

Bảo Tiên (tên thân mật: Devon). Được biết, cô bé học ở trường quốc tế nên khá đa tài, vừa giỏi tiếng anh và còn biết chơi các nhạc cụ: piano,...

May mắn được đi dự sự kiện, show thời trang,… cùng mẹ, Bảo Tiên luôn dễ dàng chiếm được spotlight trong đám đông nhờ sở hữu chiều cao vượt trội hơn 1,6m, gu ăn mặc sành điệu, thời thượng

Bảo Tiên còn rất yêu thích thiết kế thời trang, ngôi sao 45 tuổi chia sẻ rằng sẽ không ép buộc con theo nghề nào mà để con tự do phát triển.

Đầu năm 2022, Trương Ngọc Ánh mới gặp lại Bảo Tiên sau 6 tháng vì con gái cùng bố sang Mỹ thăm ông bà nội.