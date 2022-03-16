Ái nữ của Trương Ngọc Ánh được cư dân mạng khen hết lời khi lộ mặt mộc xinh xắn, 'nét nào ra nét đó', nổi bần bật trong dàn 'nhóc tỳ genZ'

Hậu trường 16/03/2022 14:32

Con gái 14 tuổi Bảo Tiên của Trương Ngọc Ánh và chồng cũ Trần Bảo Sơn luôn được nhắc đến là một trong những nhóc tỳ Gen Z nổi bật trong showbiz Việt. Mới đây, nữ diễn viên Đồng Tiền Xương Máu đã chia sẻ hình ảnh hai mẹ con đi chơi vui vẻ. Cư dân mạng dự đoán cô bé sẽ trở thành mỹ nhân trong tương lai.

Ái nữ của Trương Ngọc Ánh được cư dân mạng khen hết lời khi lộ mặt mộc xinh xắn, 'nét nào ra nét đó', nổi bần bật trong dàn 'nhóc tỳ genZ' - Ảnh 1

Trương Ngọc Ánh chia sẻ khoảnh khắc của hai mẹ con đi ăn và học leo núi. Mặt mộc xinh xắn của cô bé được cư dân mạng khen hết lời.

Ái nữ của Trương Ngọc Ánh được cư dân mạng khen hết lời khi lộ mặt mộc xinh xắn, 'nét nào ra nét đó', nổi bần bật trong dàn 'nhóc tỳ genZ' - Ảnh 2

Nhiều người dự đoán con gái nữ diễn viên sẽ là một mỹ nhân nổi tiếng trong tương lai.

Ái nữ của Trương Ngọc Ánh được cư dân mạng khen hết lời khi lộ mặt mộc xinh xắn, 'nét nào ra nét đó', nổi bần bật trong dàn 'nhóc tỳ genZ' - Ảnh 3

Bảo Tiên (tên thân mật: Devon). Được biết, cô bé học ở trường quốc tế nên khá đa tài, vừa giỏi tiếng anh và còn biết chơi các nhạc cụ: piano,...

Ái nữ của Trương Ngọc Ánh được cư dân mạng khen hết lời khi lộ mặt mộc xinh xắn, 'nét nào ra nét đó', nổi bần bật trong dàn 'nhóc tỳ genZ' - Ảnh 4

May mắn được đi dự sự kiện, show thời trang,… cùng mẹ, Bảo Tiên luôn dễ dàng chiếm được spotlight trong đám đông nhờ sở hữu chiều cao vượt trội hơn 1,6m, gu ăn mặc sành điệu, thời thượng

Ái nữ của Trương Ngọc Ánh được cư dân mạng khen hết lời khi lộ mặt mộc xinh xắn, 'nét nào ra nét đó', nổi bần bật trong dàn 'nhóc tỳ genZ' - Ảnh 5

Ái nữ của Trương Ngọc Ánh được cư dân mạng khen hết lời khi lộ mặt mộc xinh xắn, 'nét nào ra nét đó', nổi bần bật trong dàn 'nhóc tỳ genZ' - Ảnh 6

Bảo Tiên còn rất yêu thích thiết kế thời trang, ngôi sao 45 tuổi chia sẻ rằng sẽ không ép buộc con theo nghề nào mà để con tự do phát triển.

Ái nữ của Trương Ngọc Ánh được cư dân mạng khen hết lời khi lộ mặt mộc xinh xắn, 'nét nào ra nét đó', nổi bần bật trong dàn 'nhóc tỳ genZ' - Ảnh 7

Đầu năm 2022, Trương Ngọc Ánh mới gặp lại Bảo Tiên sau 6 tháng vì con gái cùng bố sang Mỹ thăm ông bà nội.

Ái nữ của Trương Ngọc Ánh được cư dân mạng khen hết lời khi lộ mặt mộc xinh xắn, 'nét nào ra nét đó', nổi bần bật trong dàn 'nhóc tỳ genZ' - Ảnh 8

Sau khi ly hôn, để cùng chăm sóc con gái nên Trương Ngọc Ánh và chồng cũ Trần Bảo Sơn vẫn giữ mối quan hệ tốt.

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