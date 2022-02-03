Á hậu lấy chồng đại gia hơn 16 tuổi lần đầu hé lộ cận mặt 2 rich kid sau nhiều năm giấu kín

Đúng dịp năm mới, Thanh Tú khoe ảnh cận mặt hai nhóc tỳ kháu khỉnh gây bão mạng xã hội.
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Ngày 3/2, Á hậu Thanh Tú bất ngờ công khai dung mạo 2 quý tử trên trang cá nhân. Sau nhiều năm giấu kín mọi thông tin về 2 con trai, đây là lần đầu tiên Thanh Tú công khai dung mạo hai nhóc tỳ. "Mồng 3 cho 3 chị em lên sóng ạ", cô viết.
Cả gia đình Á hậu Thanh Tú diện đồ hình con gấu dễ thương. "Cậu cả" nhà hào môn nay đã lớn rõ còn cậu ba được mẹ bồng bế trên tay.
Thanh Tú là Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016. Tháng 12/2018, Á hậu Thanh Tú công khai tin kết hôn với ông chủ tập đoàn điện máy lớn Hà thành hơn cô 16 tuổi. Trước khi cưới Thanh Tú, ông Nguyễn Thành Phương đã từng kết hôn và có 2 con riêng.
Hiện tại, cặp đôi có hai cậu con trai kháu khỉnh, đáng yêu. Làm vợ đại gia, Thanh Tú có cuộc sống sung túc với nhà đẹp, xe sang và hàng hiệu phủ đầy người. Ông xã Á hậu là người lãng mạn, ngọt ngào. Anh thường xuyên tặng hoa, quà hoặc tổ chức những bữa tiệc hoành tráng để gây bất ngờ cho vợ vào những dịp kỷ niệm đặc biệt.